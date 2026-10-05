Reclutadores advierten que el hábito de la Generación Z de tomar café helado durante las entrevistas de trabajo podría ser negativo

Expertos sostienen que llevar café helado a una entrevista corporativa resulta demasiado casual (Freepik)

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La Generación Z abrió un nuevo debate sobre la etiqueta laboral, y esta vez se trata del café helado.

La reclutadora Caitlin Wehniainen publicó un video en TikTok en el que habló de cómo los candidatos de la Generación Z se estuvieron presentando a entrevistas de trabajo con un café helado en mano. Pero en lugar de verlo solo como una bebida, ella cree que da la impresión de que la entrevista es solo una “parada más en la lista de mandados del día”.

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En su opinión, es “demasiado casual” para oportunidades corporativas formales, y aconsejó a los trabajadores jóvenes tomar su dosis de cafeína antes o después de la reunión.

Algunos comentaristas argumentaron que las entrevistas son, en realidad, solo una parte más de su día y que es absurdo “fingir que no somos humanos”, mientras que otros “no podían creer” que hubiera personas en desacuerdo con el “profesionalismo” estándar.

Una encuesta realizada en un ascensor de oficinas reveló que el 92% considera inaceptable llevar café helado a una entrevista laboral (Freepik)

Y no tardó mucho en que otros se sumaran. El creador de contenido Josh Lora, también conocido como @tellthebees, publicó en TikTok que la gente está tratando de reescribir la realidad del profesionalismo a su gusto, y que “quienes llevan café a una entrevista no conseguirán el trabajo”.

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Señaló a quienes están “dispuestos a morir en la colina de que el café helado es un símbolo de su rebeldía”, pero creen que no deberían enfrentar ninguna consecuencia. “Así no funciona el mundo”, advirtió.

Otra creadora, Miss Redacted, dijo que trabajar en el ámbito corporativo estadounidense conlleva “reglas no escritas”, sin importar lo triviales que parezcan para la mayoría.

El debate incluso trascendió internet; un video de TikTok supuestamente muestra una encuesta dentro de un ascensor en el “trabajo de oficina extremadamente corporativo” de un usuario de TikTok, en la que el 92% votó que es inaceptable llevar café helado a una entrevista, mientras que solo el 8% consideró que está bien.

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El creador de contenido Josh Lora expuso su postura sobre la etiqueta en las entrevistas laborales y la costumbre de llevar café a estas citas (Instagram/@tellthebees)

Los trabajadores están divididos sobre si la bebida es inofensiva o una violación de la etiqueta profesional, y los reclutadores también están divididos. Si bien la mayoría cree que llevar un café helado a una entrevista no descarta las posibilidades de un candidato, algunos aún argumentan que viola la etiqueta tácita de las entrevistas.

Aunque la Generación Z está trayendo nuevas expectativas al lugar de trabajo, este hábito aparentemente inofensivo podría afectar sus posibilidades de conseguir un empleo.

“Un café helado dice muy poco a un entrevistador sobre si alguien puede hacer el trabajo, por eso este debate tocó una fibra sensible”, dijo en Fortune Ashley Daugherty, gerente de mercado de la empresa de reclutamiento Randstad Professional. “En realidad no se trata del café. Se trata de quién tiene el derecho de definir ‘profesional’”.

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El inicio laboral por videollamada durante la pandemia influyó en la manera en que los jóvenes aprendieron la etiqueta de las entrevistas (Freepik)

Cómo se sienten los expertos en contratación sobre el debate del café helado

Los expertos en contratación coinciden en que un café con leche no debería pesar más que las calificaciones de un candidato, pero aun así podría tener un impacto.

Megan Slabinski, presidenta de distrito de la empresa de servicios de personal Robert Half, comentó en Fortune que, si bien no recomendaría llevar uno a la entrevista, es poco probable que sea el factor decisivo. Los candidatos deberían mantener ambas manos libres para un saludo de presentación.

“Si bien un café helado por sí solo puede no hacer o deshacer una entrevista, probablemente no es algo que recomendaría llevar a la sala”, planteó Slabinski. Y añadió: “Cualquier cosa que sea desordenada o que quite atención de la entrevista probablemente es mejor evitarla. Ante la duda, simplemente mantenlo simple y facilita que se pueda concentrar en la conversación”.

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Aunque podría no ser la mejor imagen, Slabinski agrega que la mayoría de los gerentes de contratación no toman decisiones basadas únicamente en las bebidas. Están analizando habilidades de comunicación y profesionales, así como la manera en que un postulante se presenta.

Otros creen que entrar a una entrevista con un café en la mano no afectará, y no debería afectar, sus posibilidades. Trent Cotton, jefe de insights de talento en la plataforma de software de reclutamiento ICIMS, argumentó que si llevar una bebida los hace sentir más cómodos, entonces no debería ser un problema.

La Generación Z impulsa un cambio en las normas laborales mediante el rechazo a reglas corporativas no escritas (Magnific)

Hay excepciones obvias, como comer de manera distractora un sándwich de desayuno. Pero Cotton dice que “está mal que las empresas descarten a los buscadores de empleo por algo tan poco importante”.

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“¿Cuál es la diferencia entre un vaso de agua y una taza de café, que de todos modos generalmente se ofrecen? Realmente no hay ninguna”, dice Cotton a Fortune.

“Debería afectar las posibilidades de un candidato. Si lo hace, y sostener un café con leche se interpreta como ‘no serio’ en un mercado donde las personas postulan a cuarenta puestos para conseguir tres entrevistas, esa empresa está exagerando lo poco importante”, remarcó.

La Generación Z está reescribiendo las normas del lugar de trabajo

Los profesionales de la Generación Z llevan mucho tiempo trastocando las normas del lugar de trabajo, y muchos comenzaron sus primeros empleos de tiempo completo en la era del COVID. Desafiaron las expectativas en torno a la vestimenta de oficina, la asistencia presencial y los estilos de comunicación. Y ahora, llevar café a una entrevista se suma a esa tendencia.

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“El problema es menos sobre el café helado y más sobre el cambio de las normas del lugar de trabajo”, explicó Slabinski, y señaló que muchos hicieron sus primeras entrevistas de trabajo por videollamada, donde esto no era un problema.

También sostuvo: “Están navegando expectativas que las generaciones anteriores a menudo aprendieron antes, a través de experiencias cara a cara. La etiqueta de las entrevistas realmente no cambió, pero la forma en que la gente aprende esas normas sí”.

La discusión expuso la tensión entre las normas tradicionales de oficina y las expectativas de la Generación Z (Canva)

La gerente Daugherty agregó que los buscadores de empleo están “tratando de descifrar reglas no escritas en un mercado difícil”. Y sin expectativas explícitamente claras, puede ser difícil para los trabajadores jóvenes seguirlas.

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Los candidatos nunca saben qué tan “tradicional” podría ser en realidad el entrevistador, por lo que llevar una bebida podría ser una apuesta arriesgada. Y Cotton coincide en que los tiempos cambiaron. Admitió que “quizás se habría sentido diferente” en 2017, pero gran parte de esta generación ingresó a la fuerza laboral de manera remota y no tuvo a nadie que le enseñara las reglas no escritas.

En lugar de culpar a la Generación Z por no saberlo, Cotton lo ve como una oportunidad para cuestionar si algunas reglas alguna vez tuvieron sentido.

“No se puede culpar a alguien por no conocer una etiqueta que nadie tuvo la oportunidad de enseñarle”, subrayó Cotton. “El debate habla de un problema más grande: que las empresas perdieron la empatía por el buscador de empleo”.

El debate sobre el café helado abrió una discusión más amplia sobre empatía, cultura laboral y criterios de selección (Magnific)

“Lo que me inspira es lo mucho que la Generación Z está defendiendo esto”, continuó. Y concluyó: “Es una generación que rechaza reglas que nunca tuvieron sentido, y que pregunta por qué en lugar de simplemente cumplir. Ese es el instinto que siempre quise en una fuerza laboral. Traigan el café. Hagan también las preguntas más difíciles. A los reclutadores, recuerden: ese es el tipo de persona que quieren en el equipo”.

(c) 2026, Fortune