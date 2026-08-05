Chipotle retira jalapeños en parte de sus restaurantes en EE. UU. por un posible brote de salmonela

Las autoridades de Minnesota advirtieron que es prematuro saber si el brote de salmonela sigue en curso y si el alimento contaminado aún se sirve en otros lugares (AP Foto/Charles Krupa).

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La cadena Chipotle retiró jalapeños de parte de sus restaurantes en Estados Unidos tras identificar que podrían estar vinculados un brote de salmonela que enfermó a 110 personas en Minnesota, reportaron Associated Press y The Guardian.

En un comunicado, Chipotle afirmó que “la salud y la seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra máxima prioridad”.

En consecuencia, reemplazó ese producto por abastecimiento de otros cultivadores en todos los locales donde se había distribuido el lote previo. La empresa no precisó de dónde provenían los jalapeños originales, solo señaló que habían sido enviados a varios minoristas en distintos estados.

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Minnesota identificó 110 casos y señaló a los jalapeños como fuente sospechada

El Departamento de Salud de Minnesota confirmó que investiga un brote de salmonela vinculado a varios restaurantes de comida rápida de estilo mexicano y que los jalapeños aparecen como la fuente sospechada. Las autoridades identificaron 110 casos en el estado.

La mayoría de los afectados con los que pudo hablar el departamento había comido en locales de Chipotle entre mediados de junio y mediados de julio, aunque no todos los casos quedaron asociados a esa cadena.

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La epidemióloga supervisora de la Unidad de Enfermedades Transmitidas por Alimentos del organismo, Carlota Medus, declaró citada por Associated Press: “Según todas las pruebas recabadas hasta el momento, los alimentos que provocaron las enfermedades también se servían en otros restaurantes”.

Medus añadió que la empresa cooperó durante toda la investigación y que, a la luz de las medidas adoptadas, su departamento no estaba preocupado por la cadena en este momento. No obstante, advirtió que es demasiado pronto para saber si el brote sigue en curso y que es posible que el alimento contaminado aún se sirva en otros lugares.

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El departamento estatal indicó además que otros estados participan en la investigación, sin ofrecer más detalles.

El brote de salmonela enfermó a 110 personas en Minnesota y el Departamento de Salud estatal investiga a los jalapeños como fuente sospechada (REUTERS/Shannon Stapleton).

En el plano federal, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) conduce el rastreo del origen de los ingredientes y señaló que la pesquisa abarca, entre otros productos, a los jalapeños.

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La FDA confirmó el martes que inició su investigación de trazabilidad sobre “múltiples ingredientes” el 22 de julio, en respuesta a un grupo de enfermedades por salmonela detectado tanto por funcionarios estatales como por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los síntomas de la salmonela incluyen diarrea, fiebre, vómitos intensos, deshidratación y calambres estomacales. La mayoría de los enfermos se recupera en una semana, pero las infecciones pueden ser más graves en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados, que en algunos casos requieren hospitalización, indicó Associated Press.

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La FDA inició el 22 de julio una investigación de trazabilidad sobre múltiples ingredientes, incluidos los jalapeños, por el brote de salmonela (REUTERS/Kent J. Edwards).

El brote de salmonela es distinto del episodio de ciclosporiasis que afecta a nueve estados

El episodio bajo investigación en Minnesota no está relacionado con otro brote más amplio centrado en casos de ciclosporiasis, una enfermedad intestinal, que afectó a nueve estados. Ese brote enfermó a más de 6.700 personas en todo el país, incluidas dos en Michigan que murieron.

La investigación de la FDA vinculó ese otro brote a lechuga iceberg procedente de operaciones de Taylor Farms en el centro de México. Asimismo, las autoridades buscan otras posibles fuentes.

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Chipotle no fue vinculada ni mencionada por las investigaciones oficiales sobre la ciclosporiasis, sin embargo, la empresa figura entre las compañías que esperan menores ventas a causa de ese contexto. Las acciones de Chipotle Mexican Grill se desplomaron casi un 10% el martes, detalló Associated Press.

La nueva alerta llegó además después de varios brotes más graves sufridos por la cadena entre 2015 y 2018, cuando una serie de enfermedades asociadas a E. coli, norovirus e intoxicaciones alimentarias golpeó sus ventas.

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