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La congresista Marcy Kaptur fue hospitalizada tras un choque con fuga en Toledo mientras iba a misa

La legisladora demócrata de Ohio, con más de cuatro décadas en el Congreso, recibió tratamiento por heridas leves después de que un sedán robado impactara el vehículo en el que viajaba como pasajera

Dos automóviles siniestrados en la carretera, un sedán gris y un SUV negro, con restos de vehículos y conos de tráfico naranjas alrededor, frente a casas
Un sedán plateado robado impactó el vehículo en el que viajaba la congresista el domingo por la mañana en Toledo (WTOL11)
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La congresista Marcy Kaptur fue hospitalizada el domingo tras un accidente de tránsito con fuga en Toledo, Ohio, mientras se dirigía a un servicio religioso.

La legisladora demócrata, de 80 años y la mujer con más tiempo de servicio en la historia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, viajaba como pasajera en un Ford Bronco negro cuando un sedán plateado —reportado como robado— impactó el vehículo en la intersección de North Detroit Avenue y Central Avenue, a las 10:48 de la mañana.

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Tras la colisión, el conductor responsable fue recogido por otro automóvil y abandonó la escena sin identificarse, tal y como informó CBS News.

La legisladora demócrata de Ohio lleva más de cuatro décadas en la Cámara de Representantes y es, a sus 80 años, la mujer con mayor antigüedad en el Congreso federal de los Estados Unidos (REUTERS/Nathan Howard)
La legisladora demócrata de Ohio lleva más de cuatro décadas en la Cámara de Representantes y es, a sus 80 años, la mujer con mayor antigüedad en el Congreso federal de los Estados Unidos (REUTERS/Nathan Howard)

Una congresista “activa y alerta”

Kaptur y otra persona que viajaba en el vehículo fueron trasladadas a un hospital cercano. Su oficina emitió un comunicado en el que aseguró que la congresista se encontraba en buenas condiciones: “Está activa, alerta y recibiendo tratamiento por heridas que no ponen en riesgo su vida”.

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La declaración, recogida por CBS News, también subrayó el agradecimiento de Kaptur a los primeros respondedores del Departamento de Policía y el Departamento de Bomberos de Toledo, quienes llegaron con rapidez al lugar del siniestro.

La oficina de la legisladora añadió que la congresista agradeció “profundamente” los mensajes de los cientos de electores que se comunicaron con ella, y que espera retomar su agenda completa en breve.

La investigación policial, clasificada por las autoridades como un hit-skip crash —es decir, un choque con fuga—, continúa activa.

Toledo Police indicó en un comunicado que sus investigadores de accidentes se encontraban en la escena y que el caso se hallaba “en etapas tempranas”.

Dos agentes de policía junto a dos vehículos policiales blancos de Toledo Police en una calle frente a casas residenciales
Las autoridades clasificaron el siniestro como un hit-skip crash y desplegaron investigadores de accidentes en la escena. El caso permanece abierto y en etapas tempranas de la investigación (WTOL11)

El accidente y la fuga del conductor

Una testigo presente en la zona identificada como Morgan Valley contó a medios locales que llamó al 911 tras escuchar el impacto, y que presenció cómo los paramédicos retiraban a una mujer del automóvil.

Otros testigos también escucharon el choque, aunque no llegaron a verlo. Según informó cleveland.com, el vehículo que embistió al automóvil de la congresista era un sedán plateado robado, dato que complejiza la investigación en curso. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron si el conductor fue localizado.

Toledo Police no reveló detalles adicionales sobre las circunstancias previas al accidente ni sobre los movimientos del vehículo agresor. El Washington Post afirmó que Kaptur permanecía hospitalizada aunque activa y alerta durante la tarde del domingo.

Kaptur viajaba como pasajera cuando el impacto sacudió su vehículo. El conductor responsable abandonó la escena a bordo de otro automóvil sin identificarse ante las autoridades (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)
Kaptur viajaba como pasajera cuando el impacto sacudió su vehículo. El conductor responsable abandonó la escena a bordo de otro automóvil sin identificarse ante las autoridades (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Reacciones bipartidistas y trayectoria histórica

El incidente generó una rápida ola de mensajes de apoyo de legisladores de ambos partidos. El senador republicano Jon Husted afirmó que él y su esposa rezaban por la “pronta y completa recuperación” de Kaptur, y exigió que el responsable del accidente “sea detenido rápidamente y rinda cuentas”.

El senador republicano de Ohio pidió que el responsable del choque sea "detenido rápidamente y rinda cuentas", y expresó sus oraciones por la recuperación de la congresista junto a su esposa (REUTERS/Aaron Schwartz/File Photo)
El senador republicano de Ohio pidió que el responsable del choque sea "detenido rápidamente y rinda cuentas", y expresó sus oraciones por la recuperación de la congresista junto a su esposa (REUTERS/Aaron Schwartz/File Photo)

La presidenta del Partido Demócrata de Ohio, Kathleen Clyde, expresó su afecto a la congresista en redes sociales y agradeció la labor de los primeros respondedores. Otros legisladores como Emilia Sykes, Shontel Brown y Dave Joyce también publicaron mensajes de apoyo.

Mujer con cabello castaño, lentes, collar y suéter blanco con rayas, bordado con un texto y un distintivo de voto
La presidenta del Partido Demócrata de Ohio volcó su apoyo a Kaptur en redes sociales y destacó la labor de los primeros respondedores que asistieron a los involucrados en el accidente (@kathleenclyde)

Marcy Kaptur representa al 9.º Distrito Congressional de Ohio desde 1983, lo que la convierte en la mujer con mayor antigüedad en el Congreso federal de los Estados Unidos.

A sus 80 años, acumula más de cuatro décadas de servicio ininterrumpido en la Cámara de Representantes, un récord entre las legisladoras del país. Politico destacó que su oficina aguarda información adicional de la Policía de Toledo a medida que la investigación avanza.

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