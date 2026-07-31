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Elecciones primarias en Florida: cómo funcionan y qué poder está en juego

La votación del 18 de agosto incluye puestos en escuelas, tribunales y gobiernos del condado, además de contiendas estatales y federales, con decisiones que inciden en transporte, vivienda, impuestos, seguros y obras públicas

Las primarias de Florida del 18 de agosto en Miami-Dade definen cargos locales, estatales y federales que inciden en escuelas, tribunales, transporte, vivienda, impuestos y servicios públicos
Las primarias de Florida del 18 de agosto en Miami-Dade definen cargos locales, estatales y federales que inciden en escuelas, tribunales, transporte, vivienda, impuestos y servicios públicos
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Las elecciones primarias del 18 de agosto en Miami-Dade concentran un poder que trasciende el simple trámite previo a los comicios generales de noviembre. Lejos de ser una antesala menor, estas votaciones definen quién administra y regula aspectos que inciden directamente en el día a día de los residentes: desde la gestión de las escuelas y los tribunales, hasta la planificación de carreteras, la regulación de los seguros, el acceso a la vivienda, los impuestos y los servicios públicos.

Aunque la política suele concentrar su foco en la presidencia o el Congreso, la vida cotidiana se decide muchas veces en los gobiernos locales, la Comisión de Miami-Dade, la Junta Escolar, los juzgados y la Legislatura estatal.

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Quienes acuden a votar en estas primarias eligen, en realidad, a los responsables de problemas concretos como el transporte, la seguridad, la educación o la recolección de basura. Por eso, comprender la naturaleza y el alcance de cada elección resulta esencial para ejercer un voto verdaderamente informado y exigir cuentas a las autoridades competentes.

En Florida, el sistema de primarias presenta varias particularidades. Se trata de la primera etapa de las elecciones generales y puede ser partidista o no partidista, dependiendo del cargo. Los puestos municipales y condales son no partidistas, lo que significa que cualquier votante puede participar, sin importar su afiliación política.

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En cambio, las contiendas partidistas enfrentan por separado a los precandidatos demócratas y republicanos, y solo los electores inscritos en un partido pueden elegir entre sus aspirantes internos. Los votantes independientes o sin afiliación quedan excluidos de estas contiendas, salvo en las llamadas primarias universales: estas ocurren cuando todos los aspirantes a un cargo pertenecen al mismo partido y el ganador no enfrentará oposición en noviembre. En ese caso, toda la población del distrito puede votar, sin distinción de afiliación política.

El sistema de primarias de Florida combina elecciones partidistas y no partidistas según el cargo que figure en la boleta (EFE /EPA/PETER FOLEY)
El sistema de primarias de Florida combina elecciones partidistas y no partidistas según el cargo que figure en la boleta (EFE /EPA/PETER FOLEY)

La experiencia electoral en Miami-Dade es altamente personalizada. Cada votante recibe una boleta confeccionada según su dirección, su distrito y, en el caso de primarias partidistas, su afiliación política. Por ejemplo, un residente del Distrito 2 de la Comisión de Miami-Dade solo podrá votar por los candidatos de ese distrito y no por los del Distrito 5 o el 8. Este principio se extiende a la Junta Escolar, la Cámara y el Senado estatales, los cargos municipales y federales. Así, cada boleta refleja únicamente las contiendas y referendos que corresponden a la ubicación y condición partidista del elector, garantizando que el voto tenga incidencia directa en su entorno inmediato.

El 18 de agosto, la boleta de Miami-Dade abarca una variedad de cargos: posiciones federales como uno de los dos escaños de Florida en el Senado de Estados Unidos y el correspondiente distrito en la Cámara de Representantes; las primarias para gobernador y vicegobernador; director financiero estatal y comisionado de Agricultura. En el plano estatal, se eligen representantes para distintos distritos del Senado y la Cámara de Florida, como los distritos 34, 106, 108, 109, 113 y 118.

A nivel local, se disputan los distritos 2, 5 y 8 de la Comisión de Miami-Dade, los distritos 1 y 8 de la Junta Escolar, cinco grupos del Undécimo Circuito Judicial y el Grupo 25 de la Corte del Condado. Además, los residentes de Miami Gardens eligen escaños en su Concejo municipal. Cada votante puede solicitar una muestra de su boleta personalizada a la Oficina del Supervisor de Elecciones.

Cuando un candidato no enfrenta rivales dentro de su partido, pero sí tendrá competencia de otras fuerzas en noviembre, su nombre no aparece en la primaria y avanza directamente a las elecciones generales. Solo los aspirantes que tengan competencia interna participarán en la contienda del 18 de agosto, lo que explica por qué ciertos nombres conocidos pueden no figurar en todas las boletas.

En las elecciones no partidistas, que suelen darse a nivel municipal y condal, la afiliación de los candidatos no se muestra en la boleta y todos los votantes del área correspondiente pueden participar. Si un aspirante supera el 50% de los votos en la primera ronda, resulta electo. Si nadie alcanza ese umbral, los dos con mayor votación pasan a una segunda vuelta o a la elección general, según las reglas del cargo. Este mecanismo convierte a la primaria en una elección potencialmente definitiva para algunos puestos locales, haciendo que quienes no voten en agosto pierdan la oportunidad de influir en cargos clave.

Las primarias de este año incluyen referendos específicos en Miami y Sweetwater. Los electores de Miami enfrentarán dos preguntas: una sobre trasladar las elecciones municipales a años pares a partir de 2034 y 2036, y otra sobre autorizar un acuerdo de gestión por 40 años con Global Spectrum para el Miami Marine Stadium, que incluye una contribución máxima de USD 10 millones para restaurar el estadio. En Sweetwater, se consultará sobre la gestión temporal del alcalde, la disposición de propiedades municipales, las cámaras de tráfico y la composición de la Junta de Escrutinio.

Las elecciones no partidistas en Miami-Dade pueden definirse en agosto si un candidato supera el 50% de los votos, sin necesidad de segunda vuelta o elección general (REUTERS/Shannon Stapleton)
Las elecciones no partidistas en Miami-Dade pueden definirse en agosto si un candidato supera el 50% de los votos, sin necesidad de segunda vuelta o elección general (REUTERS/Shannon Stapleton)

El término “elecciones de medio término” se refiere a los comicios generales de noviembre, celebrados a mitad del mandato presidencial. En esa cita estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado federal, lo que determina qué partido controlará el Congreso y, por tanto, la agenda legislativa nacional. Además, en Florida se eligen gobernador, miembros del Gabinete, cargos legislativos y municipales, así como jueces y funcionarios locales.

Entender la responsabilidad de cada nivel de gobierno es clave. Los alcaldes y comisionados municipales gestionan asuntos como calles, policía local, parques y servicios urbanos. La Comisión y la Alcaldía de Miami-Dade se encargan de transporte público, presupuesto condal, vivienda y planificación regional. La Junta Escolar administra el sistema educativo público, mientras que los legisladores estatales dictan leyes sobre educación, seguridad, vivienda y economía. Los jueces aplican la ley y resuelven casos, pero no dirigen políticas públicas. A nivel federal, senadores y congresistas representan a Florida en Washington, decidiendo sobre impuestos, inmigración, defensa y salud, además de gestionar fondos para proyectos estatales.

Cuando un problema afecta una calle, una ruta de autobús o una escuela, la solución rara vez está en la Casa Blanca, sino en el ayuntamiento, la Comisión local o la Junta Escolar. La participación en las primarias no solo define candidatos, sino que puede decidir directamente quién ocupará cargos cruciales. En última instancia, la capacidad de exigir resultados y transformar la vida cotidiana reside en el poder local, y ese poder se ejerce, sobre todo, a través del voto informado y la participación activa en elecciones como la del 18 de agosto.

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