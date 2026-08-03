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Natalia Oreiro protagoniza una de las comedias románticas latinoamericanas del año

La actriz comparte pantalla por primera vez con Gael García Bernal. El film propone una reflexión sobre las decisiones que cambian el rumbo de una vida

Gael García Bernal y Natalia Oreiro juntos por primera vez en una historia que te va a llegar directo al corazón. Nada Entre Los Dos llega a HBO Max el 17 de julio. (HBO MAX)
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Las historias de amor en el cine suelen construirse alrededor de grandes gestos o romances imposibles. Nada entre los dos, la nueva película dirigida por Juan Taratuto y disponible en HBO Max desde el 17 de julio, elige otro camino: el de los vínculos adultos, las crisis silenciosas y las preguntas que aparecen cuando la vida parece haber quedado atrapada en la rutina.

La producción reúne por primera vez en la pantalla a Natalia Oreiro y Gael García Bernal, dos de los actores más prestigiosos de Latinoamérica, en una historia íntima que encuentra su mayor fortaleza en la humanidad de sus personajes. Lejos de los lugares comunes de la comedia romántica, la película propone una reflexión sobre el deseo, las decisiones y la posibilidad de reinventarse cuando todo parece estar definido.

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Marquesina de la serie Nada entre los dos con los rostros de Gael García Bernal y Natalia Oreiro, fecha de estreno y logo HBO Max
Natalia Oreiro y Gael García Bernal comparten pantalla por primera vez en Nada entre los dos. (HBO MAX)

Oreiro interpreta a Mercedes “Mechi”, una ejecutiva argentina que atraviesa un momento complejo. Su matrimonio atraviesa una crisis, mantiene una relación difícil con su hija adolescente y carga con el peso económico de su familia. Del otro lado está Guillermo, interpretado por García Bernal, un exitoso ejecutivo mexicano casado, con un hijo y una situación económica estable, aunque marcado por una insatisfacción que apenas logra ocultar detrás de la rutina cotidiana.

Los dos trabajan para distintas divisiones de una multinacional alimentaria y sus caminos se cruzan cuando una crisis corporativa los obliga a viajar a un exclusivo resort en México. Allí, lejos de sus hogares y de las responsabilidades diarias, descubren una conexión inesperada que comienza a modificar la manera en la que ambos observan sus propias vidas.

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Nada entre los dos combina romance, humor y drama en una película de 90 minutos. (HBO Max)
Nada entre los dos combina romance, humor y drama en una película de 90 minutos. (HBO Max)

Uno de los mayores aciertos del film es evitar transformar esa relación en un simple relato sobre la infidelidad. Taratuto, quien también firma el guion junto a Matías Scartascini, pone el foco en otra cuestión: qué sucede cuando alguien aparece para recordarnos quiénes éramos antes de convertirnos en la versión de nosotros mismos que simplemente cumple con las obligaciones.

Durante los días que comparten resolviendo la crisis empresarial, Mechi y Guillermo conversan, se conocen y encuentran un espacio de sinceridad que hace tiempo no experimentaban. Él convive con un extraño zumbido permanente en el oído, una metáfora de un malestar que nadie logra explicar. Ella intenta sostener una familia que parece depender exclusivamente de su esfuerzo. Ambos sienten que algo dejó de funcionar mucho antes de conocerse.

Retrato de Lady M mirando al horizonte, con pelo oscuro al viento. Viste una camisa a rayas azul y blanca, con el mar y rocas al fondo bajo un cielo nublado
La película propone una mirada adulta sobre el amor, la rutina y las segundas oportunidades. (HBO Max)

Con una duración de 90 minutos, Nada entre los dos encuentra el equilibrio entre el humor, la emoción y el drama sin caer en excesos melodramáticos. La química entre Oreiro y García Bernal sostiene una historia donde los silencios dicen tanto como los diálogos y donde los pequeños gestos resultan más importantes que los grandes discursos.

Aunque la historia transcurre en la costa mexicana, gran parte del rodaje se realizó en Punta del Este y Montevideo, escenarios que recrean con solvencia los paisajes del Caribe. La fotografía aprovecha esos espacios abiertos para reforzar la sensación de libertad que comienzan a experimentar los protagonistas.

Retrato de Lady M mirando al horizonte, con pelo oscuro al viento. Viste una camisa a rayas azul y blanca, con el mar y rocas al fondo bajo un cielo nublado
Disponible en HBO Max, la película invita a reflexionar sobre esos encuentros que pueden cambiar una vida. (HBO Max)

El elenco se completa con Guillermina Fabbiani, Peto Menahem, Leonardo Daniel, Axel Madrazo y Pía Watson, quienes aportan personajes cercanos que enriquecen un relato centrado en los conflictos cotidianos de la adultez.

Producida por Cimarrón (The Mediapro Studio) y Concreto Films, en coproducción con Particular Crowd para Warner Bros. Discovery, la película confirma el estilo que convirtió a Juan Taratuto en uno de los grandes narradores del cine romántico argentino: historias simples en apariencia, pero atravesadas por preguntas profundas.

Retrato de Lady M mirando al horizonte, con pelo oscuro al viento. Viste una camisa a rayas azul y blanca, con el mar y rocas al fondo bajo un cielo nublado
La historia se aleja de los clichés para explorar los conflictos emocionales de la adultez. (HBO Max)

Más que hablar de un romance, Nada entre los dos invita a reflexionar sobre esos encuentros inesperados que obligan a replantear el presente. Porque, a veces, las personas no llegan para quedarse. Llegan para transformarnos.

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