Ucrania lanzó un ataque contra un centro logístico de Wildberries a unos 180 kilómetros al este de Moscú

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Ucrania llevó a cabo un nuevo ataque nocturno contra una bodega del gigante ruso del comercio electrónico Wildberries en la región de Vladimir, a unos 180 kilómetros al este de Moscú, según anunció la empresa y confirmaron autoridades locales. El ataque, realizado con drones, provocó un incendio en el sitio logístico, obligando a evacuar al personal. El gobernador regional, Alexander Avdeiev, informó que al menos tres personas resultaron heridas en el incidente.

Wildberries, conocida como la “Amazon rusa”, ha sido blanco de una serie de ataques similares desde mediados de julio. De acuerdo con la compañía, este es el décimo octavo almacén afectado por bombardeos ucranianos en las últimas semanas. La empresa comunicó que tras el ataque, los bomberos trabajan en la zona y las operaciones logísticas fueron reorganizadas para mantener el despacho y la recepción de pedidos en otras instalaciones.

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Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la noche las defensas antiaéreas interceptaron y destruyeron 131 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones del país, la península de Crimea y el mar Negro. Las autoridades rusas denunciaron que los ataques buscaban afectar principalmente infraestructura civil.

El ataque contra Wildberries provocó un incendio en el centro logístico, obligó a evacuar al personal y dejó tres heridos, según Alexander Avdeiev.

Desde el 17 y 18 de julio, Ucrania ha atacado cerca de 20 instalaciones de Wildberries en diversas zonas de Rusia y Crimea. Los primeros ataques dejaron un saldo de ocho fallecidos y unos 90 heridos en las regiones de Moscú y Tambov, según fuentes locales. Los nuevos ataques alcanzaron también áreas cercanas a San Petersburgo, Simferópol (Crimea), Krasnodar y Volgogrado.

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En el distrito de Guelendzhik, en la región de Krasnodar, la caída de fragmentos de drones derribados provocó la muerte de tres personas y heridas a otras trece, entre ellas menores de edad, de acuerdo con el gobernador local, Veniamin Kondrátiev. Los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar, que fue descrito como un área de infraestructura civil afectada.

La empresa reorganizó sus operaciones logísticas tras el ataque para sostener el despacho y la recepción de pedidos en otras instalaciones. (AP/ARCHIVO)

El líder de la península de Crimea, Serguéi Axiónov, informó sobre la muerte de otros tres civiles y al menos dos personas heridas tras ataques en la zona. En la región fronteriza de Briansk, se reportaron ocho heridos como consecuencia de bombardeos ucranianos, afirmó el gobernador en funciones, Yegor Kovalchuk.

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Las autoridades ucranianas han declarado que la campaña de bombardeos tiene como objetivo obligar al Kremlin a negociar el fin de la guerra iniciada por Rusia en febrero de 2022. Además, acusan a Wildberries de participar en la venta de equipamiento militar, lo que ha intensificado los ataques contra su infraestructura logística.