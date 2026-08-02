La cifra de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos llega a 15,8 millones, según informe

La población de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos llegó a 15,8 millones a mediados de 2024, según el Instituto de Política Migratoria (EFE/ Joebeth Terríquez)

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La población de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos llegó a 15,8 millones a mediados de 2024, según un estudio del Instituto de Política Migratoria. El informe, divulgado este miércoles, sostuvo que el aumento de casi cinco millones respecto de la década anterior respondió al alza de los cruces en la frontera con México y a programas aplicados durante la Administración de Joe Biden.

En agosto de 2025, el Centro de Investigaciones Pew publicó una estimación de 14 millones de inmigrantes no autorizados en 2023, con una metodología propia y un corte temporal distinto del utilizado por el Instituto de Política Migratoria.

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En un texto metodológico difundido al día siguiente, el centro explicó que no ofrece un número definitivo para años posteriores por límites de disponibilidad de datos, aunque describió señales de crecimiento hacia 2025.

La comparación deja un punto central para 2026: las cifras no son equivalentes si no se aclaran fuente, método y fecha de referencia. En otras palabras, se trata de estimaciones que buscan medir el mismo fenómeno, pero que pueden diferir por el período analizado, el tipo de información disponible y los supuestos estadísticos de cada institución.

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Después de varios años en torno a 11 millones de personas, la cifra citada por el estudio del Instituto de Política Migratoria creció hasta ese nuevo nivel, de acuerdo con el informe. Sus investigadores señalaron que la caída de la actividad fronteriza desde 2025 y una política migratoria más restrictiva del actual Gobierno apuntaron a una estabilización o incluso a un descenso de esa población.

En ese marco, el trabajo puso el foco en la frontera con México como variable explicativa: el aumento previo coincidió con un período de mayor intensidad en los cruces, mientras que la reducción posterior alteró las proyecciones.

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El estudio fue elaborado por Ariel G. Ruiz Soto, Julia Gelatt y Van Hook. En un comunicado difundido junto con la investigación, los expertos plantearon que el cambio podría hacerse visible a corto plazo si se mantienen las condiciones actuales.

También advirtieron que el comportamiento futuro dependerá de que esas tendencias se sostengan en el tiempo y de la capacidad del Gobierno para ejecutar las medidas anunciadas.

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“Si la administración logra aumentar considerablemente las deportaciones y si las entradas en la frontera se mantienen en sus niveles notablemente bajos, la población de inmigrantes indocumentados podría comenzar a disminuir en 2026 y más allá”, indicaron los autores.

Cambios en el origen de la migración irregular

El estudio señaló que la caída de la actividad en la frontera con México desde 2025 y una política migratoria más restrictiva apuntaron a una estabilización o un descenso (Senior Airman Devlin Bishop/Dept. of Defense vía AP)

La investigación también describió un cambio en la composición de la migración irregular en Estados Unidos. Los mexicanos siguieron siendo el grupo más numeroso, pero su participación sobre el total continuó en retroceso: pasó del 62 % en 2010 al 49 % en 2019 y al 35 % en 2024.

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Ese descenso relativo coincidió con un aumento más acelerado de personas llegadas desde otras regiones de América. El informe del Instituto de Política Migratoria identificó una mayor diversidad en el origen de la población en situación irregular, con incrementos marcados en Centroamérica y Suramérica.

En términos demográficos, ese reordenamiento del mapa de procedencias modificó el peso relativo de cada región dentro del conjunto total y marcó una diferencia respecto de las décadas anteriores.

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Entre 2019 y 2024, la inmigración irregular procedente de Centroamérica creció en 2,3 millones de personas. El aumento estuvo impulsado sobre todo por las llegadas desde Honduras y Guatemala.

En el mismo período, la migración irregular originada en Suramérica sumó 1,3 millones de personas adicionales. El crecimiento estuvo encabezado por migrantes de Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil.

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La proyección desde 2025

La proyección del informe indicó que la población de inmigrantes indocumentados podría empezar a disminuir desde 2026 si aumentan las deportaciones y se mantienen bajas las entradas fronterizas (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo)

Según los investigadores, el incremento registrado hasta mediados de 2024 estuvo vinculado tanto al aumento de los cruces fronterizos como a varios programas implementados durante la gestión de Biden para administrar la llegada de migrantes y aliviar la presión sobre la frontera. Para los autores, esa combinación ayudó a explicar por qué la cifra se apartó del nivel de estabilidad que había mostrado durante varios años.

La proyección hacia adelante dependió, de acuerdo con el estudio, de dos variables: la capacidad del Gobierno para elevar de forma sustancial las deportaciones y la continuidad de niveles bajos de entradas por la frontera. Bajo esas condiciones, la población indocumentada podría empezar a reducirse desde 2026.

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