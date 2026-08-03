Un perro pastor en California se convirtió en el héroe de un rescate en helicóptero y todo quedó filmado por un dron policial

Un perro pastor apartó a un rebaño de cabras de la zona de aterrizaje de un helicóptero de emergencia en las colinas de Laguna Beach, California (@lagunabeachpd)

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Un perro pastor blanco se convirtió en el colaborador más improbable de los servicios de emergencia en Laguna Beach, California, después de que un video captado por un dron policial mostrara al animal despejando por iniciativa propia una zona de aterrizaje para un helicóptero de rescate.

Las imágenes, difundidas el viernes por el Departamento de Policía de Laguna Beach (LBPD), Fox News asegura que generaron una ola de reacciones en redes sociales y elevaron al perro al rango de primer respondedor honorario.

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El LBPD difundió el video del dron en redes sociales y cerró su publicación con un mensaje que se volvió viral (Laguna Beach Police Department)

Un rescate con ayuda inesperada

El episodio tuvo lugar en las colinas de la ciudad durante una operación de emergencia en la que participaron efectivos del LBPD, el Departamento de Bomberos de Laguna Beach (LBFD) y la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA).

Mientras los equipos trabajaban en tierra para habilitar una zona de aterrizaje para el helicóptero, un rebaño de cabras ocupaba parte del terreno y amenazaba con interferir en la maniobra, según KTLA.

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Fue en ese momento cuando el perro tomó la iniciativa. Sin recibir ninguna instrucción, el animal se lanzó a arrear a las cabras colina arriba, alejándolas del área de operaciones y manteniéndolas fuera de la trayectoria de la aeronave.

El pastor blanco se puso en movimiento por su cuenta mientras policías, bomberos y personal de la OCFA preparaban la pista de aterrizaje en los cerros de Laguna Beach (@lagunabeachpd)

El video del dron registró al perro moviéndose con soltura detrás del rebaño, empujando a decenas de cabras hasta ponerlas a resguardo.

Fox News destaca que, en un momento de la grabación, la cámara hace zoom sobre el animal al concluir la tarea: la cola en movimiento, el trote tranquilo, la misión cumplida.

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El animal completó su tarea espontánea con el trote tranquilo y la cola en alto; el dron policial lo capturó en primer plano antes de que el helicóptero tocara tierra (@lagunabeachpd)

La reacción oficial y el mensaje que se hizo viral

El LBPD compartió el video en sus redes sociales junto a un mensaje que no dejó lugar a dudas sobre la valoración de la institución.

“Mientras el personal del LBPD, el LBFD y la OCFA respondía a una emergencia, los pilotos de dron captaron imágenes de las unidades despejando el sendero para el helicóptero. En ese momento, un servicial perro pastor se puso a trabajar y guió a un rebaño de cabras fuera del camino para que las unidades pudieran operar”, escribió el departamento.

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El mensaje cerró con una frase que rápidamente recorrió internet: “Ese es un buen chico”. La publicación no tardó en volverse viral. En los comentarios, los usuarios bautizaron al animal como “Sgt. Sheepdog” —Sargento Perro Pastor— y lo colmaron de elogios. “Héroe”, “buen perro” y el saludo militar con emoji fueron algunas de las respuestas más repetidas.

El video, originalmente difundido por la policía en sus plataformas, fue retomado por medios como Fox News y KTLA, que destacaron el instinto del animal y la oportunidad de su intervención.

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Las redes sociales le dieron el rango de Sgt. Sheepdog y el Departamento de Policía de Laguna Beach no tardó en responder a la altura del apodo (@lagunabeachpd)

Sin datos sobre la emergencia

Más allá del protagonismo del perro, las autoridades de Laguna Beach no proporcionaron información sobre la naturaleza de la emergencia que motivó el despliegue del helicóptero.

Ni el LBPD ni el LBFD respondieron a las consultas de los medios sobre el motivo del operativo ni sobre el estado de los posibles involucrados.

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Lo que sí quedó registrado con claridad es la actuación del perro, que cumplió con precisión una función que nadie le asignó.

El LBPD le otorgó el título de primer respondedor honorario, un reconocimiento informal pero unánime tanto dentro de la institución como entre los miles de usuarios que vieron el video en las horas posteriores a su publicación.

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