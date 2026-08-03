Creador de Gravity Falls arremete en contra de Sam Altman por usar ChatGPT para criar a su hijo

El creador de Gravity Fallas cuestionó una declaración hecha por Altman donde mostraba como se podría usar la IA para la crianza. (Fotocomposición Infobae)

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El creador de Gravity Falls, Alex Hirsch, criticó públicamente a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, por sugerir el uso de ChatGPT como herramienta en la interacción diaria con sus propios hijos.

La controversia surgió tras un comentario de Altman donde sugería utilizar la inteligencia artificial (IA) para crear podcasts personalizados sobre los niños, basados en sus intereses y actividades familiares.

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Altman compartió: “Un uso genial de ChatGPT que escuché ayer: conecta los calendarios de tu familia y explícale los intereses de tus hijos. Todas las mañanas en el camino a la escuela, haz que haga un podcast que hable sobre el partido de fútbol de un hijo esa tarde, el próximo cumpleaños de otro, algunas noticias, etc”.

Sam Altman es uno de los referentes en la expansión global de la inteligencia artificial. (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo)

La respuesta de Hirsch fue directa: “¿Qué pasaría si simplemente hablaras con tus hijos?”. El intercambio abrió un debate sobre los límites y riesgos del uso de la inteligencia artificial en la infancia.

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Por qué el uso de IA en la infancia es un tema de mucho cuidado

Las advertencias sobre la penetración de la inteligencia artificial en la vida de los niños no provienen solo de voces individuales. Según datos de UNICEF, la inteligencia artificial ya forma parte del día a día de niños y adolescentes en América Latina y el Caribe, tanto para aprender como para relacionarse y entretenerse.

En Argentina, más de la mitad de los niños de entre 9 y 17 años utiliza IA, y dos de cada tres lo hacen con fines escolares, según el informe Kids Online Argentina elaborado por UNICEF y UNESCO. En Brasil, la cifra supera el 65%.

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Los riesgos asociados al uso de estas herramientas aún no se comprenden completamente. Existen dudas sobre los efectos a mediano y largo plazo en aspectos cognitivos, psicológicos, sociales y económicos.

La adopción masiva de herramientas de inteligencia artificial entre niños y adolescentes plantea incertidumbres sobre su impacto a largo plazo en distintas áreas del desarrollo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La influencia de la inteligencia artificial va desde la sugerencia de contenidos hasta la creación de vínculos emocionales con sistemas automatizados, lo que plantea interrogantes sobre el desarrollo de la autonomía y la identidad en la infancia.

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Cómo afecta la inteligencia artificial la interacción familiar

El comentario de Sam Altman y la reacción de Alex Hirsch han puesto en el centro la cuestión de cuánto deben delegar las familias en la tecnología. El uso de chatbots y asistentes virtuales como intermediarios en la comunicación familiar puede modificar la naturaleza del vínculo entre padres e hijos.

Expertos advierten que la mediación tecnológica puede reducir la calidad de la interacción humana y desplazar espacios de conversación esenciales para el desarrollo emocional.

El uso de asistentes virtuales y chatbots reconfigura la comunicación entre padres e hijos, generando preocupación por la calidad del vínculo y el tiempo compartido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La automatización de rutinas y la personalización de contenidos prometen eficiencia, pero generan preocupación sobre la posible sustitución del diálogo directo. Para UNICEF, el acompañamiento de adultos sigue siendo fundamental al introducir herramientas digitales en el hogar, sobre todo en edades tempranas.

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Qué peligros enfrentan los niños ante el auge de la inteligencia artificial

Según UNICEF, uno de los riesgos más destacados es la desinformación generada por los propios sistemas de inteligencia artificial. Chatbots y plataformas automatizadas pueden reproducir o amplificar información falsa, exponiendo a niños y adolescentes a contenidos no verificados o engañosos.

Otro peligro es el uso de IA para la generación de deepfakes. De acuerdo con UNICEF, al menos 1,2 millones de niños en 11 países han sido víctimas de manipulación de imágenes con contenido sexualizado mediante inteligencia artificial en el último año.

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La exposición a desinformación, sesgos y la posibilidad de manipulación mediante deepfakes representan algunos de los principales retos para la protección de la infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la dependencia emocional de chatbots y asistentes automáticos representa un desafío, porque estos sistemas pueden influir en la percepción y las decisiones de los usuarios más jóvenes.

Cuáles consejos ofrecen los expertos para proteger a la infancia

Entre las pautas se encuentran informarse sobre el funcionamiento de la IA, observar y preguntar para qué la utilizan los niños y conversar en familia sobre los riesgos.

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La profesora Ying Xu, especialista en aprendizaje y educación en la Universidad de Harvard, sugiere relacionar la inteligencia artificial con casos cotidianos, como robots aspiradores o altavoces inteligentes, para explicar su funcionamiento sin atribuirles cualidades humanas.