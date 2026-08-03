Cuánto dinero tiene Jeff Bezos, en qué año fundó Amazon y más tendencias en Google

Jeff Bezos fue clave en la expansión global del comercio electrónico. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)

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Entre las figuras del ámbito empresarial y tecnológico que encabezan de forma recurrente las búsquedas en Google se encuentra Jeff Bezos. El fundador de Amazon genera diariamente miles de consultas de usuarios que buscan verificar datos exactos sobre su patrimonio, la historia de sus negocios y aspectos de su vida privada.

Entre los términos de búsqueda más populares asociados a su nombre destacan interrogantes precisas sobre la magnitud de su riqueza, la fecha exacta de creación de su imperio comercial, su edad actual, sus relaciones sentimentales y sus actividades tras dejar el cargo de director ejecutivo de Amazon.

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Cuánto dinero tiene en 2026 Jeff Bezos

El patrimonio neto de Jeff Bezos es de 278 mil millones de dólares en agosto de 2026 según Forbes, lo que lo consolida como una de las tres personas más ricas del planeta.

Jeff Bezos tiene una de las fortunas más grandes del mundo, fuertemente ligada a la cotización bursátil de su principal empresa. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Dado que la mayor parte de su fortuna está vinculada a las acciones de Amazon, de las cuales posee aproximadamente el 8%, la cifra exacta experimenta variaciones diarias según las fluctuaciones de la bolsa de valores.

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Además de su participación en el gigante del comercio electrónico, su riqueza abarca inversiones en bienes raíces, activos financieros y empresas privadas. A lo largo de las últimas dos décadas, Bezos ha vendido bloques de acciones por valor de decenas de miles de millones de dólares para financiar otros proyectos.

En qué año Jeff Bezos fundó Amazon

Jeff Bezos fundó Amazon el 5 de julio de 1994 en el garaje de su casa en Bellevue, un suburbio de Seattle, Washington. En sus inicios, el negocio operaba exclusivamente como una librería en línea, cuyo objetivo era ofrecer un catálogo infinitamente mayor al que podía albergar cualquier tienda física tradicional.

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Amazon fue fundada a mediados de los años 90. (Foto: REUTERS/Phil Noble/File Photo)

El crecimiento sostenido del portal llevó a la empresa a cotizar en bolsa en 1997 y a diversificar progresivamente su oferta hacia productos electrónicos, ropa y servicios de computación en la nube mediante Amazon Web Services.

Hoy en día, la compañía es un conglomerado multirubro con una valoración de mercado que supera los dos billones de dólares.

Cuántos años tiene Jeff Bezos

Jeff Bezos tiene 62 años. Nació el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, Nuevo México. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de Princeton, donde se graduó en Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica en 1986.

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La trayectoria profesional de Jeff Bezos inició en las finanzas de Wall Street antes de dar el salto al mercado tecnológico. (Foto: REUTERS/Ken Cedeno/Pool)

Antes de emprender su propio camino en el ámbito digital, desarrolló su carrera profesional en el sector financiero de Wall Street, trabajando en firmas bursátiles y de inversión como Fitel y D. E. Shaw & Co., donde llegó a ocupar la vicepresidencia antes de cumplir los treinta años.

Quiénes han sido las parejas de Jeff Bezos

En el ámbito personal, Bezos estuvo casado durante 25 años con la escritora y filántropa MacKenzie Scott, a quien conoció en 1992 mientras ambos trabajaban en D. E. Shaw.

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La pareja contrajo matrimonio en 1993, tuvo cuatro hijos y concretó su divorcio en 2019 de manera amistosa, tras lo cual Scott conservó una cuarta parte de las acciones que la pareja poseía en Amazon.

Posteriormente, el empresario inició una relación sentimental con la periodista y piloto de helicóptero Lauren Sánchez. La pareja ha mantenido un alto perfil público en eventos internacionales, colaboraciones benéficas y compromisos de compromiso formal.

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A qué se dedica Jeff Bezos, luego de dejar de ser CEO de Amazon

En los últimos años Jeff Bezos ha volcado su atención a la exploración espacial. (Foto: REUTERS/Isaiah J. Downing/File Photo)

En julio de 2021, Bezos dejó el cargo de director ejecutivo (CEO) de Amazon para asumir la función de presidente ejecutivo del consejo de administración, un rol que le permite centrarse en proyectos de mayor impacto a largo plazo.

Actualmente, dedica gran parte de su tiempo a la compañía aeroespacial Blue Origin, que desarrolla vehículos de transporte espacial y misiones comerciales suborbitales.

Asimismo, es propietario del periódico The Washington Post, adquisición realizada en 2013, y gestiona el Bezos Earth Fund, un fondo filantrópico mediante el cual destina miles de millones de dólares a la lucha contra el cambio climático y la conservación medioambiental.

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