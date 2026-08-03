Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Cuánto dinero tiene Jeff Bezos, en qué año fundó Amazon y más tendencias en Google

La tercera persona más rica del mundo y fundador de empresas como Blue Origin genera curiosidad por su sentido de emprendimiento y liderazgo tecnológico

Jeff Bezos fue clave en la expansión global del comercio electrónico. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)
Jeff Bezos fue clave en la expansión global del comercio electrónico. (Foto: REUTERS/Abdul Saboor)
Guardar

Entre las figuras del ámbito empresarial y tecnológico que encabezan de forma recurrente las búsquedas en Google se encuentra Jeff Bezos. El fundador de Amazon genera diariamente miles de consultas de usuarios que buscan verificar datos exactos sobre su patrimonio, la historia de sus negocios y aspectos de su vida privada.

Entre los términos de búsqueda más populares asociados a su nombre destacan interrogantes precisas sobre la magnitud de su riqueza, la fecha exacta de creación de su imperio comercial, su edad actual, sus relaciones sentimentales y sus actividades tras dejar el cargo de director ejecutivo de Amazon.

PUBLICIDAD

Cuánto dinero tiene en 2026 Jeff Bezos

El patrimonio neto de Jeff Bezos es de 278 mil millones de dólares en agosto de 2026 según Forbes, lo que lo consolida como una de las tres personas más ricas del planeta.

Jeff Bezos tiene una de las fortunas más grandes del mundo, fuertemente ligada a la cotización bursátil de su principal empresa. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Jeff Bezos tiene una de las fortunas más grandes del mundo, fuertemente ligada a la cotización bursátil de su principal empresa. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Dado que la mayor parte de su fortuna está vinculada a las acciones de Amazon, de las cuales posee aproximadamente el 8%, la cifra exacta experimenta variaciones diarias según las fluctuaciones de la bolsa de valores.

PUBLICIDAD

Además de su participación en el gigante del comercio electrónico, su riqueza abarca inversiones en bienes raíces, activos financieros y empresas privadas. A lo largo de las últimas dos décadas, Bezos ha vendido bloques de acciones por valor de decenas de miles de millones de dólares para financiar otros proyectos.

En qué año Jeff Bezos fundó Amazon

Jeff Bezos fundó Amazon el 5 de julio de 1994 en el garaje de su casa en Bellevue, un suburbio de Seattle, Washington. En sus inicios, el negocio operaba exclusivamente como una librería en línea, cuyo objetivo era ofrecer un catálogo infinitamente mayor al que podía albergar cualquier tienda física tradicional.

Amazon fue fundada a mediados de los años 90. (Foto: REUTERS/Phil Noble/File Photo)
Amazon fue fundada a mediados de los años 90. (Foto: REUTERS/Phil Noble/File Photo)

El crecimiento sostenido del portal llevó a la empresa a cotizar en bolsa en 1997 y a diversificar progresivamente su oferta hacia productos electrónicos, ropa y servicios de computación en la nube mediante Amazon Web Services.

Hoy en día, la compañía es un conglomerado multirubro con una valoración de mercado que supera los dos billones de dólares.

Cuántos años tiene Jeff Bezos

Jeff Bezos tiene 62 años. Nació el 12 de enero de 1964 en Albuquerque, Nuevo México. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de Princeton, donde se graduó en Ciencias de la Computación e Ingeniería Eléctrica en 1986.

La trayectoria profesional de Jeff Bezos inició en las finanzas de Wall Street antes de dar el salto al mercado tecnológico. (Foto: REUTERS/Ken Cedeno/Pool)
La trayectoria profesional de Jeff Bezos inició en las finanzas de Wall Street antes de dar el salto al mercado tecnológico. (Foto: REUTERS/Ken Cedeno/Pool)

Antes de emprender su propio camino en el ámbito digital, desarrolló su carrera profesional en el sector financiero de Wall Street, trabajando en firmas bursátiles y de inversión como Fitel y D. E. Shaw & Co., donde llegó a ocupar la vicepresidencia antes de cumplir los treinta años.

Quiénes han sido las parejas de Jeff Bezos

En el ámbito personal, Bezos estuvo casado durante 25 años con la escritora y filántropa MacKenzie Scott, a quien conoció en 1992 mientras ambos trabajaban en D. E. Shaw.

La pareja contrajo matrimonio en 1993, tuvo cuatro hijos y concretó su divorcio en 2019 de manera amistosa, tras lo cual Scott conservó una cuarta parte de las acciones que la pareja poseía en Amazon.

Posteriormente, el empresario inició una relación sentimental con la periodista y piloto de helicóptero Lauren Sánchez. La pareja ha mantenido un alto perfil público en eventos internacionales, colaboraciones benéficas y compromisos de compromiso formal.

A qué se dedica Jeff Bezos, luego de dejar de ser CEO de Amazon

En los últimos años Jeff Bezos ha volcado su atención a la exploración espacial. (Foto: REUTERS/Isaiah J. Downing/File Photo)
En los últimos años Jeff Bezos ha volcado su atención a la exploración espacial. (Foto: REUTERS/Isaiah J. Downing/File Photo)

En julio de 2021, Bezos dejó el cargo de director ejecutivo (CEO) de Amazon para asumir la función de presidente ejecutivo del consejo de administración, un rol que le permite centrarse en proyectos de mayor impacto a largo plazo.

Actualmente, dedica gran parte de su tiempo a la compañía aeroespacial Blue Origin, que desarrolla vehículos de transporte espacial y misiones comerciales suborbitales.

Asimismo, es propietario del periódico The Washington Post, adquisición realizada en 2013, y gestiona el Bezos Earth Fund, un fondo filantrópico mediante el cual destina miles de millones de dólares a la lucha contra el cambio climático y la conservación medioambiental.

Temas Relacionados

Jeff BezosAmazonGoogleCuánto dinero tiene Jeff BezosBlue OriginTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

No funcionan las videollamadas en WhatsApp: guía paso a paso para solucionarlo

Una señal débil, ahorro de batería, Bluetooth activo o conflictos con otras apps pueden bloquear recursos, por lo que conviene comprobar internet, cerrar programas que usen cámara, actualizar la aplicación y restaurar permisos

No funcionan las videollamadas en WhatsApp: guía paso a paso para solucionarlo

Google quiere que navegues más tranquilo en Chrome y le quitará permisos a las extensiones

Existen extensiones maliciosas que buscan recopilar datos de navegación, acceder al historial y exponer información personal

Google quiere que navegues más tranquilo en Chrome y le quitará permisos a las extensiones

WiFi de 2.4 GHz vs. 5 GHz: cuál elegir para ver películas en streaming sin cortes

Mientras 2.4 GHz cubre mayores distancias y atraviesa obstáculos, 5 GHz ofrece velocidades de hasta 1300 Mbps y menor interferencia

WiFi de 2.4 GHz vs. 5 GHz: cuál elegir para ver películas en streaming sin cortes

Si estás de vacaciones no te conectes al trabajo: tu empresa y tus datos corren más riesgo

Las redes wifi públicas en hoteles son uno de los peligros principales que se deben evitar para no exponer información

Si estás de vacaciones no te conectes al trabajo: tu empresa y tus datos corren más riesgo

WhatsApp para Mac estrena controles de actualización: elige entre versiones diarias o semanales

La app permite alternar entre compilaciones diarias con correcciones y funciones en prueba, o paquetes semanales que agrupan cambios y reducen sorpresas

WhatsApp para Mac estrena controles de actualización: elige entre versiones diarias o semanales

DEPORTES

Las dos mujeres que impulsaron el boicot contra el plan de Infantino en la FIFA: “Chantaje económico”

Las dos mujeres que impulsaron el boicot contra el plan de Infantino en la FIFA: “Chantaje económico”

Su pase valió 90 millones de euros, fue campeón de Europa y ahora se entrena en un club de 10° división tras quedar libre

La íntima reflexión de una estrella de la Fórmula 1 sobre su vida fuera de la pista: “Me sentía como un perdedor”

La nueva vida de una figura del deporte que salió de la cárcel tras asesinar a su novia: “Casi nadie lo reconoce”

Fue campeón con Boca, estuvo a un paso de ser citado por Bielsa y hoy maneja una empresa de demoliciones: “Tenía que seguir el legado”

TELESHOW

Hernán Lirio agrandó la familia: cómo fue la emotiva llegada de Pochita, la nueva compañera de Ramoncito

Hernán Lirio agrandó la familia: cómo fue la emotiva llegada de Pochita, la nueva compañera de Ramoncito

La broma de la China Suárez que solo compartió con sus mejores amigos en redes: “Changas para llegar a fin de mes”

Conmovedor momento en Gran Hermano: entre lágrimas, Sol saludó a su hija por su cumpleaños desde la casa

Rosalía recreó el meme de “vas en contramano” y enloqueció a sus fans en su segundo show en Buenos Aires

Las vacaciones de Emilia Ferrero y Julián Álvarez en Ibiza: familia, playa y atardeceres tras el Mundial 2026

INFOBAE AMÉRICA

Ataque armado a un grupo de artistas e influencers en Ecuador: un muerto y varios heridos

Ataque armado a un grupo de artistas e influencers en Ecuador: un muerto y varios heridos

Ecuador recibirá al ministro emiratí que lidera la estrategia tecnológica de su país en inteligencia artificial

El Salvador experimentará un incremento de $0.17 en el precio de los combustibles a partir del 4 de agosto

Costa Rica: dejó la escuela por trabajo, siete décadas después volvió para graduarse y recibir el título de sexto grado a los 90 años

Más de la mitad de los nicaragüenses quiere irse del país, la crisis impulsa la mayor intención de salida