Murió Kay Granger, la primera congresista republicana de Texas que gobernó el estado durante casi 30 años

Kay Granger falleció el domingo a los 83 años. Fue la primera mujer republicana en representar a Texas en el Congreso federal y una de las legisladoras más longevas del estado (REUTERS/Larry Downing/File Photo)

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Kay Granger, la primera mujer republicana elegida para representar a Texas en el Congreso de los Estados Unidos, falleció el domingo a los 83 años.

El anuncio lo realizó el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a través de su cuenta en X, donde la recordó como una figura que “rompió barreras para las mujeres en el servicio público”.

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La muerte de Granger marcó el fin de una de las carreras políticas más extensas y pioneras de Texas. Su hijo, J.D. Granger, confirmó el deceso, tal y como informó la Associated Press. La noticia llegó pocas horas después de que la Casa Republicana también la recordara a través de sus canales oficiales.

El presidente de la Cámara de Representantes extendió sus condolencias a la familia de Granger y destacó su trayectoria como un hito para las mujeres en la política estadounidense (REUTERS/Annabelle Gordon)

Una carrera forjada en la historia

Kay Granger asumió su banca en el Congreso en 1997, tras ganar las elecciones de 1996, y representó al 12.º Distrito Congressional de Texas durante casi tres décadas.

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Fue la miembro republicana más veterana de la delegación estatal hacia el final de su mandato, con 14 períodos consecutivos en la Cámara de Representantes.

Su trayectoria en Washington no se limitó a la longevidad: Granger ascendió hasta presidir el Comité de Asignaciones de la Cámara (House Appropriations Committee), uno de los más poderosos del Congreso, convirtiéndose así en la primera mujer republicana en liderar ese organismo.

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Ocupó la cúspide del comité entre 2022 y 2024, luego de haber sido la principal voz republicana del mismo desde 2018, tal y como precisó Roll Call.

Durante casi tres décadas en Washington, Granger acumuló poder e influencia hasta convertirse en la primera mujer republicana en presidir el Comité de Asignaciones, el organismo que controla el gasto federal (REUTERS/Mary F. Calvert)

La salud, el retiro y el desenlace

A fines de 2023, Granger anunció que no buscaría la reelección. A principios de 2024, dejó la presidencia del Comité de Asignaciones y comenzó a ausentarse de manera prolongada de las votaciones en el recinto legislativo.

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En diciembre de ese mismo año, su familia confirmó que padecía demencia, en medio de señalamientos de que su equipo había intentado ocultar el deterioro cognitivo que la afectaba. Granger abandonó definitivamente el Capitolio en enero de 2025, con casi 82 años, según reportó el Washington Post.

Johnson afirmó en su publicación que “fue una querida amiga que hará mucha falta”, y extendió sus condolencias a la familia y a la comunidad de Fort Worth.

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“Kelly y yo enviamos nuestras oraciones a sus seres queridos mientras recordamos su extraordinaria vida de servicio y su legado duradero”, aseguró el presidente de la Cámara.

En diciembre de 2024, la familia de Granger confirmó que padecía demencia. Había abandonado el Capitolio meses antes, al cabo de 14 mandatos consecutivos (RepKayGranger)

De Fort Worth al Capitolio

Antes de llegar a Washington, Granger ya había dejado una huella en la política local. Entre 1991 y 1995 ejerció como alcaldesa de Fort Worth, ciudad del norte de Texas, con la distinción de ser la primera mujer en ocupar ese cargo. Fue, entonces, una pionera tanto en el plano municipal como en el federal.

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La alcaldesa actual de Fort Worth, Mattie Parker, la recordó en Facebook como una “luchadora tenaz” y una “mentora y amiga”. “Qué mujer, y el fin de una era en el servicio político”, aseguró Parker.

Antes de llegar al Congreso, Granger marcó la historia de su ciudad natal al ser elegida la primera mujer en ocupar la alcaldía de Fort Worth, cargo que ejerció entre 1991 y 1995 (City of Fort Worth)

Associated Press precisó que Granger fue también una voz influyente en favor del gasto en defensa y otras prioridades conservadoras a lo largo de su carrera.

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Su paso por el Comité de Asignaciones le permitió incidir directamente en el presupuesto federal durante años de alta tensión política en Estados Unidos.