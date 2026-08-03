Google quiere que navegues más tranquilo en Chrome y le quitará permisos a las extensiones

Google Chrome prepara cambios de seguridad que limitarán la capacidad de las extensiones para modificar la página de nueva pestaña y el motor de búsqueda predeterminado.

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La seguridad en Google Chrome se prepara para una transformación importante. El navegador más usado del mundo planea incorporar medidas que limitarán la capacidad de las extensiones para modificar funciones esenciales, como la página de nueva pestaña y el motor de búsqueda predeterminado.

Esta decisión responde a un contexto donde las amenazas digitales evolucionan rápidamente y las extensiones se convierten en una vía para atacar a los usuarios ofreciendo servicios falsos.

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Cómo Google refuerza la seguridad en las extensiones de Chrome

Según los cambios en desarrollo dentro del proyecto Chromium, Google está trabajando para que Chrome bloquee por defecto las extensiones que intenten secuestrar la página de nueva pestaña o alterar el buscador principal.

Esta iniciativa, aún en fase de pruebas, busca frenar una de las tácticas más habituales de las extensiones maliciosas: modificar elementos básicos del navegador para redirigir búsquedas, recopilar información o incluso mostrar publicidad no solicitada.

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El secuestro del navegador ocurre cuando una extensión con permisos excesivos altera la configuración de Chrome y redirige las búsquedas a servicios de terceros. (Google)

El problema surge cuando el usuario instala una extensión aparentemente legítima que pide permisos excesivos. Una vez concedidos, el complemento puede cambiar la configuración, como el motor de búsqueda o la página de inicio, y canalizar las búsquedas a través de servicios de terceros. El desarrollador de la extensión obtiene beneficios mientras compromete la privacidad y la experiencia del usuario.

Esta modalidad, conocida como secuestro del navegador, no implica necesariamente la presencia de un virus, sino de un software que altera el comportamiento previsto del navegador. Entre los riesgos figuran la recopilación de datos de navegación, el acceso al historial, la exposición de información personal y la descarga de otros programas maliciosos.

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El impacto no se limita a usuarios particulares: organizaciones y centros educativos también pueden verse afectados si no refuerzan sus medidas de control.

Por qué Google adopta esta mejora

La decisión de bloquear cambios no autorizados mediante extensiones responde a la necesidad de reducir un vector de ataque frecuente. Chrome busca así evitar que complementos potencialmente peligrosos alteren la experiencia de navegación, generen redirecciones forzadas o expongan información sensible.

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Google adopta esta mejora de seguridad en Chrome para reducir un vector de ataque frecuente que provoca redirecciones forzadas y expone información sensible. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El proceso típico de un secuestro de navegador incluye la instalación de una extensión, la solicitud de permisos innecesarios y el posterior cambio de parámetros críticos del navegador. Una vez alterada la configuración, las búsquedas del usuario pueden pasar por servicios ajenos, con el beneficio económico para el desarrollador y riesgos para la seguridad del usuario.

Google aspira a que la nueva función bloqueadora funcione de manera predeterminada. Así, cuando una extensión intente modificar la página de nueva pestaña o el motor de búsqueda, Chrome impedirá el cambio automáticamente, blindando estas opciones clave.

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Otras vulnerabilidades corregidas y el papel de la inteligencia artificial

El avance en la protección frente a extensiones es solo una parte de la estrategia global de Google para fortalecer la seguridad en Chrome. En los últimos meses, la compañía ha intensificado el uso de inteligencia artificial para detectar y solucionar vulnerabilidades con una rapidez inédita.

Gracias a modelos de lenguaje y sistemas automatizados, Google ha logrado identificar y corregir 1.072 fallos de seguridad en las versiones Chrome 149 y 150.

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El equipo de Chrome usa herramientas de Project Zero y Google DeepMind para analizar código, clasificar informes y proponer soluciones bajo supervisión humana. (GOOGLE)

El equipo de Chrome emplea herramientas desarrolladas junto a Project Zero y Google DeepMind para analizar el código, clasificar los informes, filtrar duplicados y proponer soluciones, siempre bajo la supervisión final de desarrolladores humanos.

Un caso paradigmático de este proceso fue el hallazgo de una vulnerabilidad relacionada con el aislamiento del navegador, presente en el código durante más de 13 años. Este fallo permitía que un proceso ya comprometido accediera a archivos locales del equipo, exponiendo datos sensibles. El descubrimiento motivó a Google a acelerar tanto la detección como la entrega de parches.

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Como resultado del aumento de vulnerabilidades identificadas, Google planea actualizar Chrome hasta dos veces por semana. Este ritmo responde a la lógica de que, si los errores se localizan y corrigen más rápido, también deben distribuirse las soluciones con mayor urgencia, minimizando el periodo en que los usuarios están expuestos antes de recibir el parche.

Para evitar molestias, la compañía trabaja en una tecnología de actualización dinámica de parches. El objetivo es que Chrome pueda reemplazar ciertos procesos internos sin necesidad de reiniciar por completo el navegador tras una actualización de seguridad. Así, el usuario se beneficiará de mayor protección sin ver interrumpida su actividad.

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