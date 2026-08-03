LeBron James analiza vivir en Nueva York mientras juega en Filadelfia: el millonario traslado en helicóptero y los obstáculos que podrían frustrar su plan

LeBron James podría jugar con los 76ers y vivir en Nueva York, pero el traslado en helicóptero a Filadelfia dependería del viento y de las regulaciones aéreas (Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images)

Guardar

LeBron James podría jugar con los 76ers y vivir en Nueva York, pero un traslado en helicóptero hacia Filadelfia dependería de una variable tan simple como decisiva: el viento.

Según The Athletic, el plan de viajar unos 160 kilómetros hasta el Xfinity Mobile Arena o hasta el centro de entrenamiento del equipo en Camden, Nueva Jersey, no solo tendría un costo alto, sino que quedaría sujeto a regulaciones aéreas estrictas y a las condiciones meteorológicas del corredor entre ambas ciudades.

PUBLICIDAD

El medio indicó que James acordó firmar con Philadelphia la semana pasada, aunque no comentó públicamente dónde viviría.

Sus planes de residencia todavía no estaban definidos, de acuerdo con una fuente de la liga citada bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar en público.

PUBLICIDAD

Si eligiera el helicóptero, el trayecto duraría unos 45 minutos por tramo. Cada vuelo de ida costaría alrededor de USD 4.000 y la salida debería hacerse desde uno de los tres helipuertos habilitados en Manhattan: uno en el centro de la isla, otro sobre West 34th Street y un tercero en West 30th Street.

The Athletic informó que LeBron James acordó firmar con Philadelphia, aunque todavía no definió dónde viviría (@sixers)

Nueva York restringe el uso de helicópteros y el clima puede cancelar el viaje

La ciudad de Nueva York mantenía desde 1977 una política restrictiva sobre helipuertos en azoteas, después de un accidente en el edificio MetLife de Midtown Manhattan, cuando un helicóptero se inclinó al intentar aterrizar.

PUBLICIDAD

Los que aún existen no estaban autorizados para uso comercial y se reservaban para hospitales o la policía.

El alcalde Zohran Mamdani hizo campaña, además, con la promesa de endurecer todavía más los límites al tráfico aéreo. En abril del año pasado sostuvo: “Debemos poner fin de inmediato a los vuelos de helicóptero no esenciales”.

PUBLICIDAD

La meteorología agregaba otro problema. La visibilidad era una de las causas más frecuentes de demoras o cancelaciones, y la niebla era habitual en el corredor entre Nueva York y Filadelfia, sobre todo por las mañanas.

De acuerdo con la FAA, los pilotos solían necesitar al menos tres millas de visibilidad, equivalentes a unos 4,8 kilómetros. Las nubes debían estar como mínimo a 300 metros sobre el suelo, y si bajaban de ese umbral el helicóptero no despegaba.

PUBLICIDAD

La niebla, la visibilidad y las nubes bajas pueden cancelar el vuelo entre Nueva York y Filadelfia, según los criterios de la FAA (REUTERS/Adam Gray)

El viento también podía impedir el viaje. Las ráfagas y los vientos cruzados afectaban más a estas aeronaves que un viento frontal constante, y ráfagas superiores a 64 km/h podían volver riesgoso el vuelo.

Entre octubre de 2025 y abril de 2026, un período que coincidía de manera aproximada con la temporada de la NBA, Nueva York registró 11 días con ráfagas de 64 km/h o más, según los datos climatológicos locales del Servicio Meteorológico Nacional. Filadelfia fue más extrema en ese mismo lapso: acumuló 33 días con esa intensidad de viento.

PUBLICIDAD

En cualquiera de esos escenarios, el helicóptero tampoco podría despegar durante tormentas eléctricas, ventiscas o ante riesgo de formación de hielo en las palas del rotor.

Eso significaba que el desplazamiento diario no dependería solo del tiempo de vuelo, sino de una ventana climática suficientemente estable para permitir la salida y el aterrizaje.

PUBLICIDAD

El antecedente existe, pero el traslado diario sigue siendo excepcional

James no sería el primer jugador de la liga en vivir en Nueva York mientras jugaba para Filadelfia. JJ Redick hizo el trayecto desde Brooklyn entre 2017 y 2019, y décadas antes Wilt Chamberlain residía en Nueva York mientras lideraba la anotación de la liga y jugaba para Philadelphia.

Si no pudiera volar, LeBron James tendría que viajar por carretera a Filadelfia, y los vuelos de ida y vuelta para los 41 partidos como local sumarían USD 328.000 (Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images)

La diferencia era que el antecedente más directo de un viaje aéreo cotidiano surgió en otro contexto. Kawhi Leonard se desplazaba en helicóptero desde San Diego, y Kobe Bryant lo hacía desde su casa en Orange County hacia los partidos de Los Angeles Lakers.

PUBLICIDAD

La publicación subrayó que ambos casos se desarrollaban en el sur de California, donde el cielo solía estar más despejado que en el nordeste de Estados Unidos.

Si el vuelo no fuera posible, James tendría que ir por carretera. Redick hacía el recorrido en auto desde Brooklyn hasta Filadelfia por la Interestatal 95, un trayecto que podía bajar de dos horas cuando no había tránsito, aunque esa autopista atravesaba el corredor más densamente poblado del país.

Ese margen importaba porque una jornada habitual de partido en la NBA empezaba mucho antes del salto inicial. Los equipos realizaban por la mañana sus sesiones de tiro, donde ajustaban el plan del encuentro, y James solía llegar al estadio con mucha anticipación como parte de su rutina previa.

El cálculo económico tampoco era menor, aunque difícilmente resultara un obstáculo para él. Si hiciera vuelos de ida y vuelta para los 41 partidos como local a USD 4.000 por tramo, la factura alcanzaría USD 328.000, sin contar viajes a entrenamientos, cancelaciones, noches extra en la zona o posibles acuerdos comerciales por uso frecuente.

Esa cifra contrastaba con los ingresos acumulados del jugador. The Athletic señaló que James ganó USD 584 millones solo en salarios dentro de la cancha a lo largo de 24 temporadas en la liga, por lo que el costo del traslado probablemente no sería su principal preocupación.

La cuestión central era otra: si finalmente decidía vivir en Nueva York y jugar en Filadelfia, el plan diario no dependería solo de la distancia entre ambas ciudades, sino de una combinación de regulación urbana, niebla, nubes bajas y ráfagas de viento que podían dejar el helicóptero en tierra.