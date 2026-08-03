Casi treinta años de misterio, una huella sangrienta y el avance del ADN que resolvió el brutal asesinato que Minneapolis no pudo olvidar

El asesinato de Jeanie Childs en Minneapolis permaneció sin resolver durante más de dos décadas hasta que el ADN y unas huellas de pies ensangrentados identificaron a Jerry Westrom (WCCO)

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El asesinato de Jeanie Childs en Minneapolis quedó sin resolver durante más de dos décadas, hasta que pruebas de ADN y huellas de pies ensangrentados llevaron a la condena de Jerry Westrom. Aunque parte del fallo fue revisada, se mantuvo la culpabilidad por asesinato en primer grado.

El caso se remontó al 13 de junio de 1993. Cerca de las 17:30, un inquilino de un rascacielos de Minneapolis denunció una filtración de agua. El conserje y un guardia de seguridad siguieron el origen hasta el apartamento 2104: la ducha estaba abierta e inundaba la vivienda contigua.

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En el dormitorio apareció el cuerpo de Childs, de 35 años, parcialmente debajo de la cama. Bart Epstein, científico forense ya retirado, describió la escena al programa como una de las más sangrientas que vio en su carrera.

Un ataque reconstruido por el patrón de sangre

La escena del crimen en el apartamento 2104 de Minneapolis mostró un ataque reconstruido por el patrón de sangre, con Childs golpeada y apuñalada decenas de veces (Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin)

Epstein explicó que el patrón de manchas permitió reconstruir parte del ataque. Childs fue golpeada frente a la puerta del baño, se desplazó hacia esa zona y allí fue apuñalada y acuchillada decenas de veces. Después habría logrado volver al dormitorio, donde finalmente fue hallada.

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La violencia apareció en toda la habitación. Julie Rendelman, abogada defensora y asesora legal del programa, dijo que había sangre en las paredes, el edredón y el suelo, un rastro que a su juicio indicaba una lucha por sobrevivir.

La sala de estar, en cambio, pareció intacta y el televisor siguió encendido con una comedia. No hubo señales de entrada forzada, un dato que abrió desde el inicio la posibilidad de que la víctima conociera a su agresor.

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Los investigadores recogieron una toallita azul, una camiseta roja, una toalla de baño, muestras de sangre del lavabo y un edredón para análisis genético. También observaron platos en el fregadero de la cocina y un cuchillo en el escurridor, aunque Epstein dijo que no hallaron allí el arma homicida.

En la escalera cercana al apartamento, en el piso 21, localizaron manchas de sangre, entre ellas algunas de la propia Childs. El equipo también encontró una evidencia: huellas de pies descalzos y ensangrentados debajo de la ventana del dormitorio, cubiertas con polvo negro.

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Epstein contó que junto a esas marcas estaba el pie con calcetín de la víctima, lo que lo llevó a pensar que las huellas descalzas pertenecían al perpetrador. Añadió que, si la impresión conservaba crestas de fricción como las de los dedos, existía la posibilidad de identificar a quien la dejó.

Una madre, una historia familiar difícil y las primeras pistas

Los peritos recogieron en la escena del crimen un edredón, una toalla azul, una toallita azul, una camiseta roja y muestras del lavabo para análisis de ADN (Tribunal de Distrito del Condado de Hennepin)

La madre de la víctima, Betty Eakman, supo que algo iba mal cuando vio por televisión un reportaje sobre una mujer asesinada y reconoció que retiraban una camilla del edificio donde vivía su hija. Poco después recibió la confirmación: la víctima era Childs, su hija mayor.

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La familia describió una vida marcada por la inestabilidad. Según relató Eakman, Childs denunció años después haber sufrido abusos por parte de un familiar varón, se escapaba de casa desde la adolescencia y, con el tiempo, su madre temió que consumiera drogas. Más tarde supo que ejercía la prostitución.

En el momento del crimen, Childs vivía con Arthur Gray en ese complejo residencial. Gray se convirtió en un sospechoso porque, según informes policiales citados por el programa, ella había dicho que trabajaba para él y había antecedentes de violencia entre ambos.

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Las autoridades encontraron cabellos adheridos a la mano izquierda de Childs y uno coincidió con Gray. Chris Boeckers, exagente del FBI que más tarde se sumó a la pesquisa, sostuvo que esa línea perdió fuerza porque Gray residía en el apartamento, tenía una coartada corroborada en Milwaukee y las huellas ensangrentadas no eran suyas.

Otra pista de 1993 tampoco prosperó. Una testigo del edificio dijo a la policía que había visto a Childs con un hombre alto y rubio que llevaba una gabardina, pero los investigadores nunca lograron identificarlo.

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La reapertura de 2015 que llevó hasta Jerry Westrom

La reapertura del caso en 2015 permitió aplicar nueva ciencia forense y genealogía genética hasta vincular el ADN desconocido con Jerry Westrom (CBS)

En 2015, el Departamento de Policía de Minneapolis reactivó el expediente de Childs dentro de una revisión más amplia de casos sin resolver. Boeckers señaló que la tecnología disponible era mucho más refinada que en 1993.

Ese nuevo trabajo llevó primero a John Esswein. Los investigadores determinaron que una muestra de sangre hallada en la escalera coincidió con la de ese hombre, que en 2015 estaba en prisión por violar la libertad condicional de una condena por conducir ebrio.

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Esswein dijo que solo había estado una vez en el edificio, en 1991, dos años antes del homicidio. Según el informe de laboratorio mencionado por 48 Hours, sus huellas no permitieron una conclusión y no se encontró ADN suyo en el apartamento de Childs.

La clave apareció cuando Andrea Feia, científica forense de la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota, detectó que un perfil de ADN desconocido se repetía en distintos puntos de la escena. Ese mismo perfil apareció en el edredón, la toalla azul, la toallita azul, la camiseta roja y el fregadero.

Con ese material, los investigadores recurrieron a la genealogía genética forense y cargaron el perfil en sitios de genealogía, incluido MyHeritage.com. Boeckers dijo que una genealogista forense localizó una coincidencia con dos hermanos potenciales en Minnesota y uno de ellos era Jerry Westrom.

Más de 25 años después del crimen, el ADN desconocido fue vinculado a Westrom, entonces de 52 años, un hombre casado, padre de tres hijos y hombre de negocios de la zona norte del área de Minneapolis-St. Paul. Amigos y conocidos lo describían como alguien reservado, afable y sin antecedentes aparentes por delitos violentos.

Los investigadores necesitaron una muestra directa para confirmar la relación. En enero de 2019 siguieron a Westrom hasta un partido universitario de hockey en Wisconsin y, después de que comiera en el vestíbulo, recogieron de la basura una servilleta y un recipiente que había usado.

Feia analizó la servilleta y obtuvo un perfil genético que, según dijo al programa, era coherente con el ADN no identificado encontrado en el edredón y la toalla azul. Un mes después, en febrero de 2019, Westrom fue arrestado y acusado del asesinato de Childs.

El juicio, una huella clave y la sentencia

El jurado declaró a Jerry Westrom culpable de asesinato en primer grado y el Tribunal Supremo de Minnesota mantuvo esa condena pese a revisar parte del fallo (Liz Westrom)

Westrom negó conocer a Childs y también negó que en 1993 hubiera recurrido a prostitutas. En esa entrevista grabada en la cárcel habló poco, un detalle que Jennifer Mayerle, reportera de investigación de WCCO-TV, consideró llamativo porque no preguntó qué había ocurrido ni por qué estaba allí.

La fiscalía no presentó un móvil, y la defensa concentró sus esfuerzos en cuestionar el valor del ADN y de las huellas. Feia explicó que el semen de Westrom fue identificado en el edredón y en la toalla del baño, pero no pudo determinar qué tipo de material biológico suyo apareció en la camiseta roja, el lavabo y la toallita.

Rendelman subrayó otra dificultad: en la escena había ADN de varias personas. Según los informes de laboratorio citados por el programa, en las bragas moradas de Childs apareció semen que no pertenecía a Westrom, y también había otros perfiles masculinos sin identificar.

La disputa central del juicio fue la interpretación de las huellas de pie. Mark Ulrick, supervisor de la división forense de la policía de Minneapolis, sostuvo que cuatro de las siete impresiones eran aptas para comparación y que cuatro correspondían a Westrom: E1, E2, B y D1.

Alicia McCarthy, profesora del Thomas College contratada por la defensa para revisar ese análisis, coincidió solo en parte. Dijo que únicamente una marca, la identificada como E2, tenía detalle suficiente para una conclusión firme, pero en esa huella fue categórica: pertenecía al pie izquierdo de Westrom.

Cuando McCarthy llegó a esa conclusión, la defensa dejó de contar con ella y luego ambos peritos terminaron declarando para la fiscalía. Para los acusadores, esa huella ensangrentada fijó a Westrom en el apartamento en el momento del asesinato.

El juicio se celebró en agosto de 2022. La defensa también intentó abrir dudas con la testigo del hombre rubio con gabardina y con la figura de Arthur Gray, ya fallecido, pero no pudo presentar ante el jurado a James Luther Carlton ni a Esswein como sospechosos alternativos porque el juez concluyó que no había pruebas suficientes contra ellos.

Tras ocho días de juicio, el jurado declaró a Westrom culpable de asesinato en primer grado y de asesinato en segundo grado. El 9 de septiembre de 2022 fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Childs.

Después, el Tribunal Supremo de Minnesota revocó la condena por asesinato en segundo grado, pero confirmó la de asesinato en primer grado. Westrom presentó una petición ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y fue rechazada.