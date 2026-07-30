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El condado de Miami-Dade pone a prueba su sistema electoral antes del inicio de la votación anticipada

La revisión pública confirmó el funcionamiento de las máquinas de votación y los sistemas de tabulación que serán utilizados en la elección primaria el próximo 3 de agosto

Miami-Dade realizó una prueba de Lógica y Exactitud para verificar las máquinas de votación y los sistemas de tabulación antes de la elección primaria
Miami-Dade realizó una prueba de Lógica y Exactitud para verificar las máquinas de votación y los sistemas de tabulación antes de la elección primaria
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A pocos días de que comience la votación anticipada en Miami-Dade, el condado llevó a cabo una exhaustiva prueba de Lógica y Exactitud en su sistema electoral, con el objetivo de garantizar la transparencia y precisión en el próximo proceso de elecciones primarias. Este procedimiento, considerado uno de los pilares para la confianza ciudadana, es obligatorio según la legislación de Florida y busca confirmar que todas las máquinas y sistemas que registran y contabilizan votos funcionen sin margen de error antes de que se abran las urnas.

La prueba de Lógica y Exactitud tuvo lugar en la sede del Departamento de Elecciones, ubicada en Doral, y contó con la presencia de técnicos electorales, representantes de partidos políticos, candidatos, observadores y medios de comunicación. La jornada comenzó con la verificación de que todas las contiendas en los equipos de votación figuraran en cero, asegurando que ninguna máquina tuviera votos previos registrados. Posteriormente, los técnicos introdujeron boletas de prueba con resultados predefinidos, con el propósito de comprobar que tanto las máquinas de votación como los sistemas de tabulación reflejaran los datos previstos de manera exacta.

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Durante el proceso, los datos obtenidos de los equipos se compararon con los registros previamente programados, confirmando así la precisión del sistema antes de su utilización por los electores. Este ejercicio público y transparente permitió observar paso a paso cómo se valida el funcionamiento del sistema electoral del condado, y cómo se asegura que cada sufragio será correctamente registrado y contabilizado. Los observadores y representantes políticos tuvieron la oportunidad de presenciar el procedimiento completo, lo que refuerza la confianza en la integridad del proceso electoral.

La revisión pública en Doral confirmó que los equipos de votación no tenían votos previos y registraron los resultados de prueba previstos
La revisión pública en Doral confirmó que los equipos de votación no tenían votos previos y registraron los resultados de prueba previstos

El protocolo de revisión electoral seguido en Miami-Dade está diseñado para cumplir con los requisitos legales de Florida y se ejecuta ante la mirada de diversos actores sociales y políticos. Las autoridades del Departamento de Elecciones llevaron a cabo el protocolo establecido, permitiendo la participación de representantes de partidos, candidatos, observadores independientes y periodistas. Esta apertura al escrutinio público garantiza que cualquier irregularidad pueda ser detectada y subsanada antes del inicio de la votación anticipada, un aspecto que suma a la credibilidad del proceso.

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La verificación del funcionamiento de las máquinas de votación y los sistemas de tabulación es un paso clave en toda elección. En el caso de Miami-Dade, se confirmó que ninguna máquina presentaba votos previos, y que, al introducir boletas con resultados definidos, los sistemas arrojaban exactamente los totales esperados. Este control permite identificar rápidamente cualquier posible descalibración o error técnico y corregirlo antes de que los ciudadanos acudan a votar. La comparación de los resultados obtenidos con los registros programados constituye la última validación antes de que los equipos sean distribuidos en los centros de votación, asegurando que el sistema está listo para operar en condiciones óptimas.

La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina Garcia, explicó que este procedimiento es uno de los controles más importantes antes de cada proceso electoral. “Este proceso es un requisito del estado de Florida y nos permite asegurarnos de que todos los equipos estén correctamente calibrados y funcionen como deben”, afirmó Garcia. Además, detalló que, una vez completada la etapa de votación anticipada, los equipos serán trasladados a los 558 colegios electorales que operarán el 18 de agosto durante la elección primaria. Este despliegue logístico, según la funcionaria, está cuidadosamente planificado para cubrir todo el condado y garantizar que cada elector pueda ejercer su derecho al voto sin contratiempos.

La votación anticipada en Miami-Dade comenzará el 3 de agosto y se extenderá hasta el 16 de agosto en 23 centros habilitados
La votación anticipada en Miami-Dade comenzará el 3 de agosto y se extenderá hasta el 16 de agosto en 23 centros habilitados

En cuanto a los centros de votación anticipada, Garcia informó que el condado habilitará 23 sedes para este fin, de las cuales 12 ya están completamente preparadas. Se prevé que los centros restantes estén listos antes del inicio de la jornada, programada para el 3 de agosto. La votación anticipada se extenderá hasta el 16 de agosto, permitiendo a los electores elegir el momento más conveniente para acudir a votar y así evitar aglomeraciones el día de la elección.

El voto por correo es otra modalidad contemplada por la autoridad electoral. Garcia recordó que el plazo para solicitar una boleta de voto por correo vence el 6 de agosto. Aquellos electores que ya hayan recibido su boleta podrán entregarla en cualquiera de los centros de votación anticipada o en las oficinas del Departamento de Elecciones, ubicadas tanto en Doral (2700 NW 87 Avenida) como en el Downtown de Miami (111 NW 1 ST). Esta alternativa facilita la participación de quienes no puedan acudir presencialmente durante los días de votación anticipada o el día de la elección primaria.

En cuanto a los horarios de apertura de los centros de votación anticipada, durante la primera semana, estos funcionarán de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.; en la segunda semana, el horario se extenderá de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. Los fines de semana, los centros atenderán al público de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., adaptándose así a las distintas necesidades de la población. Para la jornada del martes 18 de agosto, día de la elección primaria, se ha aclarado que quienes se encuentren en la fila antes de las 7:00 p.m. podrán ejercer su derecho al voto, incluso si emiten su boleta después de esa hora.

Garcia insistió en la importancia de la participación ciudadana y alentó a los electores a planificar su jornada de votación, recordando que “su voto es su voz”.

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