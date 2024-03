Ascenso y caída de John Galliano, en un documental complejo como su vida

Kevin Macdonald dirige un documental sobre John Galliano que promete ser revelador

El nuevo documental High & Low - John Galliano abarca todas las complejidades del famoso diseñador británico, una de las figuras más célebres y controvertidas de la industria de la moda. La película, dirigida por Kevin Macdonald, incluye entrevistas francas con Galliano y los íconos de la moda Anna Wintour, Naomi Campbell, Penélope Cruz, Kate Moss y Charlize Theron.

La estrella de Galliano brilló con luz propia cuando Givenchy lo contrató como joven diseñador jefe en 1995, antes de que Christian Dior lo incorporara como director creativo en 1996. Durante casi 15 años, trabajó incansablemente en múltiples colecciones y también creó su propia marca. Sus teatrales desfiles contaban historias con elaborados decorados y maquillaje.

La película sugiere que Galliano estaba sobrecargado de trabajo, y abusaba del alcohol y las drogas cuando hizo una serie de comentarios antisemitas y racistas en 2010 y 2011. Cuando el video en el que decía “Amo a Hitler” se hizo viral, la indignación no se hizo esperar. Dior le dio de baja, fue condenado en Francia por antisemitismo y desapareció del mundo de la moda durante varios años. En ese tiempo, hizo esfuerzos públicos y privados para rehabilitarse y recuperar la sobriedad, además de formarse en historia y cultura judías.

Galliano luchó contra el abuso de sustancias mientras lideraba en Dior

En 2014, Galliano fue contratado por la casa de moda parisina Maison Margiela y debutó con su primer desfile en años. Su desfile más reciente recibió críticas muy favorables. En esta entrevista, el director Macdonald habla sobre el ascenso y la caída de Galliano y por qué muchos amigos y fans le siguieron siendo fieles.

—¿Cómo surgió esta película?

—Fui a París, me reuní con él, almorzamos y era obvio que quería hacer una película. Creo que lo tenía en mente por varias razones, quizá en parte porque pensó: “Alexander McQueen tiene una gran película. Yo debería tener una sobre mí”. También me dijo: “Mira, no espero que la gente me perdone. Los que no me van a perdonar no me van a perdonar, pero me gustaría que la gente entendiera un poco más lo que pasó”. Y me pareció una buena motivación para hacer una película.

—¿Qué quiere que la gente sepa de él después de verlo?

—Quería hacer una película para el debate, que no cerrara las cosas en blanco y negro. Porque no hay respuesta a muchas de las preguntas que plantea esta película. ¿Cuándo ha pagado alguien sus deudas? ¿Cuándo se le debe perdonar? ¿Cómo sabemos realmente por qué alguien dijo algo? ¿Por qué alguien hizo algo malo? Estaba ciego, borracho, desmayado. Ni siquiera recuerda por qué lo hizo. Así que quiero que la gente salga con la sensación de que es complicado.

Naomi Campbell es una de las estrellas de la moda que aparecen en el documental mostrando su apoyo a Galliano

—Muchos íconos de la moda le apoyaron a pesar de sus problemas, ¿por qué?

—La gente puede criticar y decir ‘bueno, ya sabes, estás poniendo tu lealtad por encima de la integridad’. Pero también se puede ver que la lealtad es una gran cualidad. Y creo que es increíble para mí, el número de celebridades que aceptaron aparecer –con cierto riesgo para su reputación–. Yo diría que porque sentían lealtad hacia él, porque les gusta, y querían exponer sus experiencias con él.

—¿Cree que Galliano siente remordimientos por sus comentarios y su comportamiento en el pasado?

—No creo que haya querido herir deliberadamente a nadie. En cuanto a lo arrepentido que está, creo que siente mucho lo que pasó, pero creo que también hay una parte de él –es un poco narcisista, y siente que, ya sabes, “ya he hecho suficiente”–. Pero, por supuesto, luego se dará la vuelta y dirá: “Bueno, sé que nunca voy a ser perdonado. Y sé que hay ciertas personas que nunca comprarían mi ropa“.

Un escándalo por comentarios antisemitas y racistas casi destruye la carrera de Galliano

—¿Cree que su éxito en Maison Margiela continuará?

—Este último desfile ha sido recibido con mucha atención y a la gente le ha encantado. Se ha convertido en una especie de fenómeno de Internet. Y la gente dice que ya no es Margiela. Vuelve a ser Galliano. No sé si la experiencia de hacer el documental ha sido de alguna manera catártica y le ha liberado para hacerlo, pero creo que puede haber un poco de eso... Se siente como: “Ok, ya me he desahogado, ahora puedo... hacer lo que realmente se me da bien y expresarme de forma más personal”.

Fuente: AP

[Fotos: MUBI vía AP; Bestimage/MUBI vía AP]