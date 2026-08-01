Yves Saint Laurent, el diseñador que rompió las reglas: el esmoquin femenino como símbolo de poder y una nueva idea de belleza

Yves Saint Laurent rodeado por sus modelos y musas inspiradoras, entre ellas Iman (segunda desde la izquierda) y la icónica Mounia (centro), tras presentar su célebre colección de alta costura inspirada en África (lofficielmexico.com)

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París, 1966. Cuando Yves Saint Laurent presentó Le Smoking, el primer esmoquin diseñado para mujeres, desafió uno de los códigos más rígidos de la alta costura. En esa época, el pantalón femenino no era bien visto en muchos espacios formales y aquella prenda cruzó el límite de la moda: se convirtió en un símbolo más del poder femenino. Nueve años después, el fotógrafo Helmut Newton inmortalizó el diseño bajo la luz de un farol parisino y terminó de convertirlo en una de las imágenes más influyentes de la moda del siglo XX.

Pero Le Smoking fue apenas una expresión de una revolución más amplia. Mientras la alta costura seguía dominada por un ideal de belleza blanco y europeo, Saint Laurent hizo de sus desfiles y campañas una expresión inclusiva con modelos de distintos orígenes. Mujeres como la guadalupeña Mounia, la guineana Katoucha Niane y la somalí Iman ocuparon un lugar central en sus colecciones cuando esa diversidad era todavía una excepción en las pasarelas. Con ellas desafió los cánones estéticos de la época y amplió la representación en una industria que durante décadas había excluido todo lo que no cupiera en lo normativo.

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Detrás de esos hitos estaba el joven nacido en Argelia, tan tímido como extraordinariamente talentoso. A los 21 años, se convirtió en director de la casa Dior y, poco después, fundó junto a Pierre Bergé la firma que llevaría su nombre. Desde entonces redefinió la moda, la calle y la cultura. A solas, enfrentó la ansiedad, las adicciones y la incesante búsqueda de la perfección.

Yves Saint Laurent: “Con los años he aprendido que lo más importante de un vestido es la mujer que lo lleva puesto”

Los primeros años de Yves Saint Laurent, en Orán, Argelia (museeyslparis.com)

El niño de Orán que llegó a conquistar Dior

Mucho antes de convertirse en uno de los nombres más influyentes de la moda del siglo XX, Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent era un niño tímido que encontraba en el dibujo un refugio y una forma de imaginar otros mundos. Nació en Orán, Argelia, el 1 de agosto de 1936, cuando el territorio todavía formaba parte de Francia, y creció en una familia acomodada de la alta sociedad local. Su padre, Charles Mathieu Saint Laurent, dirigía una compañía de seguros y era propietario de una cadena de cines, mientras que su madre, Lucienne, alentó desde temprano su inclinación artística.

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Rodeado por el Mediterráneo, el teatro y las revistas de moda, Yves sintió una fascinación temprana por la creación. Mientras otros niños jugaban en las calles, él inventaba personajes, diseñaba vestidos para figuras de papel y confeccionaba prendas para sus hermanas. También organizaba pequeñas representaciones familiares y hojeaba las páginas de Vogue, donde descubrió un universo que parecía lejano, pero que con el tiempo se convertiría en su destino. La moda no apareció en su vida como una elección profesional, sino como un lenguaje propio.

En ese contexto, su infancia estuvo marcada por cierta soledad. De carácter reservado y con intereses poco habituales para un niño de su edad, fue blanco de burlas entre sus compañeros de escuela. Aquellas experiencias dejaron una huella profunda en su personalidad, pero también reforzaron el refugio que lo acompañaría durante toda su vida: la creación. El dibujo y la imaginación se convirtieron desde entonces en una forma de expresar aquello que no encontraba lugar en su entorno.

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A los 17 años decidió dejar Orán y viajar a París con una carpeta llena de bocetos. La ciudad representaba la posibilidad de entrar en el centro de la moda mundial, pero también un desafío enorme para un joven que todavía no había cumplido los 18 años. Pero su talento hizo lo propio y llamó la atención de Michel de Brunhoff, director de la edición francesa de Vogue, quien al verse sorprendido por la madurez de sus diseños, lo alentó a continuar formándose en el diseño de la moda en la ciudad.

Yves Saint Laurent al lado de Christian Dior (museeyslparis.com)

Pero no quedó allí. Ese encuentro fue decisivo en la vida de Yves. Luego de revisar algunos de sus dibujos, el editor advirtió una similitud con el trabajo de Christian Dior, que ya era un gran nombre de la alta costura francesa. Le mandó esos bocetos y el propio Dior reconoció la capacidad del joven diseñador incorporándolo a su taller en 1955.

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La llegada a Dior significó para Saint Laurent ingresar a un mundo que creía lejano. Al principio se ocupó de tareas menores, como la creación de accesorios y la decoración del estudio, pero no demoró en ganarse la confianza del maestro: Dior encontró en ese joven silencioso una sensibilidad poco común y terminó convirtiéndolo en su colaborador más cercano.

Dos años después, la muerte inesperada de Christian Dior cambió el rumbo de la alta costura francesa y puso sobre los hombros de Yves una enorme responsabilidad. Tenía apenas 21 años cuando fue elegido para sucederlo al frente de la maison Dior, convirtiéndose en el diseñador más joven en ocupar ese cargo.

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La apuesta parecía arriesgada, pero su primera colección demostró que la decisión no había sido un error. La llamada Línea Trapecio, presentada en 1958, renovó la silueta femenina con formas más ligeras y menos rígidas que las impuestas por el New Look de Dior. La crítica celebró al nuevo director artístico y el joven de Orán que había llegado a París con una carpeta de dibujos se convirtió, de repente, en una de las figuras más observadas de la moda internacional.

Saint Laurent realizando ilustraciones para Dior, 1960 - revistacodigo.com

La caída que lo obligó a empezar de nuevo

La cima llegó demasiado pronto. Después del éxito inicial en Dior, Saint Laurent comenzó a sentir el peso de una responsabilidad que superaba su edad y experiencia. La casa esperaba que continuara el legado de Dior, pero Yves tenía una sensibilidad distinta: quería explorar nuevas formas, romper con las estructuras establecidas y llevar la moda hacia territorios menos previsibles.

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En 1960 fue llamado a cumplir el servicio militar francés durante la guerra de independencia de Argelia, el mismo territorio donde había nacido y crecido. La experiencia fue breve, pero tuvo consecuencias profundas. Tras apenas unas semanas en el ejército sufrió una crisis nerviosa y fue internado en un hospital militar. Durante su recuperación recibió una noticia que agravó la situación: la casa Dior había decidido reemplazarlo.

Haber perdido Dior significó mucho más que la ruptura con una empresa. Para Saint Laurent representó la caída del lugar que le había dado reconocimiento y una identidad profesional. Después de haber sido celebrado como el joven destinado a continuar la tradición de la alta costura francesa, se encontró de pronto fuera del sistema que lo había consagrado.

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Con el apoyo de Pierre Bergé, quien se convertiría en su socio y compañero durante décadas, inició una batalla legal contra Dior y consiguió una indemnización que le permitió comenzar de nuevo. Bergé entendió antes que muchos que detrás de la fragilidad emocional de Saint Laurent había un creador excepcional, y asumió el papel de transformar ese talento en una casa de moda independiente.

Saint Laurent, la jefa y directora del estudio Anne Marie Muñoz y Pierre Bergé en el histórico taller del número 5 de la Avenue Marceau en París. Fotografía de Guy Marineau, en 1977 (museeyslparis.com)

En 1961 ambos fundaron Yves Saint Laurent. La nueva firma nació con un principio: crear una moda que conservara la excelencia de la alta costura, pero que estuviera conectada con una sociedad que estaba cambiando. Ahora, Saint Laurent no tenía que responder a otro diseñador sino que por fin podía construir su propio lenguaje.

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La primera colección de YSL, presentada en enero de 1962, marcó el inicio de una nueva etapa. La Línea Trapecio, que años antes había anunciado su llegada en Dior, encontró ahora un espacio propio. Con el tiempo, Saint Laurent dejó de ser visto como el sucesor de un gran maestro para convertirse en una figura capaz de transformar las reglas de la moda.

La relación con Bergé sería una de las claves de esa evolución. Aunque el vínculo sentimental entre ellos terminó años después, continuaron trabajando juntos y construyeron una de las alianzas más importantes de la historia de la moda. Mientras Saint Laurent imaginaba nuevas siluetas y colecciones, Bergé se encargaba de convertir esas visiones en una empresa capaz de sobrevivir a las exigencias de la industria.

1962: Yves dibuja bocetos de moda en su escritorio de la mítica casa YSL, en París (lofficielmexico.com)

El diseñado que cambió la manera de vestir

En la década de 1960, la sociedad comenzaba a cuestionar viejas estructuras y Saint Laurent entendió que la moda debía ser parte de ese cambio. Sus diseños no buscaban únicamente embellecer un cuerpo femenino sino que proponían nuevas formas de habitarlo. Para él, una prenda podía modificar la postura, la actitud y la manera en que una mujer se presentaba ante el mundo. Como dijo Bergé años después: “Chanel les dio libertad a las mujeres. Yves Saint Laurent las empoderó”.

Y esa visión encontró su expresión mayúscula en 1966, cuando presentó Le Smoking, un esmoquin diseñado para mujeres. La idea parecía tan simple como ajustar una prenda tradicionalmente masculina al guardarropa femenino. Pero en aquellos años, el pantalón era mal visto dentro de los espacios formales, por eso esa propuesta planteaba una pregunta más profunda: ¿por qué ciertas prendas debían pertenecer exclusivamente a un género?

El impacto no se hizo esperar. Algunos restaurantes y hoteles de lujo llegaron a rechazar a mujeres que intentaban ingresar vestidas con pantalón; y otras encontraron en el esmoquin una nueva forma de seguridad y autonomía. Saint Laurent no había creado solo un traje: había construido una imagen de mujer empoderada que podía ocupar todos los espacios tradicionalmente reservados a los hombres sin renunciar a su propia identidad.

La modelo Vibeke Knudsen posa con la evolución del icónico "Le Smoking" de Yves Saint Laurent. La foto fue tomada por Helmut Newton en 1975, en París

La fotografía que Helmut Newton realizó para la edición francesa de Vogue en 1975 terminó de mostrar al mundo el esmoquin femenino. Bajo la luz de un farol parisino, Vibeke Knudsen lució Le Smoking con una actitud desafiante y elegante. Esa escena convirtió al diseño en un símbolo de una época y confirmó que la moda también podía ser una declaración cultural.

Pero la revolución de Saint Laurent no se limitó al esmoquin. Durante su reinado en la moda diseñó prendas desafiantes que en su momento alteraron las reglas del vestir femenino: la chaqueta safari, los monos, las transparencias y el uso del pantalón como elemento de sofisticación. También fue uno de los primeros grandes diseñadores en entender el potencial del prêt-à-porter para acercar la moda de autor a un público más amplio.

En septiembre de 1966 creó Saint Laurent Rive Gauche, una línea que permitió que su lenguaje creativo saliera de los salones de la élite y del reducido círculo de la alta costura para acercarse a una nueva generación que buscaba formas más libres de expresión. En lugar de mantener la moda como un universo cerrado y exclusivo, llevó parte de su estética a un público más amplio y redefinió la relación entre el diseño de autor y la vida cotidiana.

Esa misma libertad había aparecido en su relación con el arte, un año antes cuando, en 1965, presentó una serie de vestidos inspirados en los cuadros geométricos de Piet Mondrian, convirtiendo la pintura en una nueva forma de vestir. Más adelante sus creaciones dialogaron con artistas como Henri Matisse, Pablo Picasso y Vincent van Gogh, en una búsqueda constante de cruces entre la moda y la cultura.

La chaqueta safari fue otro de los íconos en la indumentaria creada por YSL

Su universo visual también transformó quiénes podían ocupar el centro de la escena. En una industria donde durante décadas había predominado un único ideal de belleza europeo, Saint Laurent incorporó modelos de distintos orígenes a sus desfiles y campañas. Mujeres como Mounia Orosemane , Katoucha Niane e Iman se convirtieron en figuras centrales de su universo creativo en una época en la que esa representación todavía era excepcional dentro de la alta costura.

No fue una estrategia de imagen, sino su manera de entender la belleza: una suma de rostros, historias y culturas. La moda de Saint Laurent no solo cambió las prendas que llevaban las mujeres sino también amplió la idea de quién podía ser protagonista dentro de ella.

En 1983, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York le dedicó una exposición retrospectiva, un reconocimiento que hasta entonces había sido reservado principalmente para artistas. La moda ingresaba definitivamente al espacio de los museos, y Saint Laurent quedaba consagrado como uno de los creadores que habían borrado la frontera entre vestir y crear.

Yves Saint Laurent junto a su célebre musa, Mounia Orosemane, durante una sesión de pruebas de vestuario en su taller de París (revistacodigo.com)

El hombre detrás del nombre

Detrás del diseñador que parecía tener el control absoluto de la imagen y la elegancia había un hombre marcado por una profunda vulnerabilidad. A medida que su casa crecía y las exigencias de la industria aumentaban, Saint Laurent comenzó a sufrir el peso de una presión constante. La ansiedad, las depresiones y las adicciones acompañaron buena parte de su vida adulta, convirtiendo la creación en una fuente de placer, pero también de agotamiento.

En esos años, Pierre Bergé fue una presencia fundamental en su vida porque lo ayudó a sostener la estructura a su alrededor y a proteger su capacidad creativa en los momentos más difíciles. Su vínculo atravesó distintas etapas, pero permaneció como una de las relaciones más importantes del diseñador.

El momento en que Yves Saint Laurent anuncia oficialmente su retiro de la alta costura durante una conferencia de prensa en París el 7 de enero de 2002. A su lado, su socio histórico Pierre Bergé (William Stevens)

Con el paso del tiempo, la velocidad de la industria comenzó a alejarse de la forma en que Saint Laurent entendía la moda.

En 2002 anunció su retiro de las pasarelas. Después de cuatro décadas de trabajo, cerraba una trayectoria que había transformado la relación entre la ropa y la identidad. “Con los años he aprendido que lo más importante de un vestido es la mujer que lo lleva puesto”, dijo al decir adiós y así resumió toda su carrera.

Yves Saint Laurent murió en París el 1 de junio de 2008, a los 71 años. Para entonces, su nombre ya había dejado de pertenecer únicamente al mundo de la moda.