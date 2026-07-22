Secretario de Salud de EE. UU asegura que el brote de ciclosporiasis está bajo control, mientras México cuestiona el origen tras el falso positivo

Miles de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos reactivan tensiones diplomáticas y ponen a prueba los protocolos de seguridad alimentaria entre ambos países (REUTERS/Taylor Farms)

La aparición de miles de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos mantiene abiertas las investigaciones y el cruce de versiones entre autoridades norteamericanas y mexicanas.

El secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., afirmó recientemente que el brote está “bajo control”, aunque la controversia persiste en torno a la posible relación con la lechuga iceberg procesada por Taylor Farms en una planta del centro de México.

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El caso puso en discusión la eficacia de los sistemas de vigilancia y los protocolos de respuesta ante emergencias alimentarias.

La empresa estadounidense suspendió temporalmente la distribución de lechuga iceberg procesada en México hasta esclarecer el origen del brote (REUTERS/Demian Sanchez)

Disputa sobre el origen y evolución del brote

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) fue categórica al vincular la aparición de la enfermedad con productos procesados por Taylor Farms en México.

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El comisionado de la FDA, Kyle Diamantas, aseguró que los datos epidemiológicos “apuntan con fuerza” a esa instalación como responsable del brote. Durante una entrevista con Fox News, Diamantas insistió en que la información recogida hasta ahora mantiene a la empresa como principal hipótesis.

En contraste, el secretario de Salud mexicano, David Kershenobich, sostuvo en conferencia de prensa que la investigación desarrollada en su país no halló indicios que permitieran atribuir el brote a la planta de Taylor Farms.

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El secretario de Salud de México sostiene que las investigaciones locales no hallaron pruebas que vinculen a productores nacionales con el brote (EFE/Mario Guzmán)

De acuerdo con NBC News, la complejidad del rastreo de la ciclospora dificulta el trabajo de los organismos científicos, ya que el parásito puede provocar síntomas semanas después de la exposición, cuando el alimento sospechoso ya no está disponible para análisis.

La situación es especialmente crítica en Michigan, donde el Departamento de Salud y Servicios Humanos reportó 6.571 casos confirmados.

El organismo estatal advirtió que no se descartan otros productos, cultivadores o proveedores como posibles fuentes de contagio y que la investigación permanece abierta.

El parásito, difícil de rastrear científicamente, puede provocar síntomas semanas después de ingerir alimentos contaminados (CDC vía AP)

Acciones empresariales y respuesta oficial

Frente a la presión pública, Taylor Farms anunció el retiro voluntario de toda la lechuga iceberg cultivada y procesada en el centro de México.

La empresa también suspendió el abastecimiento de ese vegetal desde esa región durante el resto de la temporada, una medida adoptada “por precaución”.

El producto había sido distribuido a Taco Bell en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, así como a sucursales seleccionadas de Walmart bajo la marca Marketside.

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La compañía implementó un retiro voluntario de productos y detuvo el abastecimiento desde el centro de México como medida preventiva (REUTERS/Demian Sanchez)

Semanas atrás, la FDA comunicó un resultado positivo para ciclospora en una muestra de la planta mexicana, pero tras una revisión, el resultado resultó ser un falso positivo.

La agencia explicó a NBC News que el anuncio se realizó rápidamente porque la muestra en cuestión no formaba parte del lote retirado y se estimó relevante para la salud pública, hasta que nuevos controles de laboratorio descartaron la presencia del parásito.

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En paralelo, la investigación del brote se amplió más allá de la lechuga. Keith Schneider, profesor de seguridad alimentaria de la Universidad de Florida, detalló que la FDA explora posibilidades como la contaminación del agua de riego, el suelo y hasta el personal agrícola vinculado a los campos que suministraron el producto.

La agencia estadounidense mantiene abiertos los análisis y amplía la búsqueda de posibles fuentes de contaminación más allá de los vegetales (REUTERS/Andrew Kelly)

Debate sobre la vigilancia y los sistemas de notificación

Más allá de la identificación del origen, el brote de ciclosporiasis reactivó el debate sobre la capacidad de los sistemas de vigilancia en Estados Unidos.

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Hace un año, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) suspendieron el monitoreo activo de la enfermedad en 10 estados, al redefinir el alcance del programa FoodNet, que hasta entonces había permitido medir la frecuencia de infecciones alimentarias fuera de contextos de brote.

Frente a las críticas, Kennedy Jr. defendió la continuidad de la vigilancia sanitaria: “No hemos hecho recortes en nuestro programa de vigilancia”, aseguró, aunque reconoció reducciones en FoodNet por considerarse redundante en algunos territorios.

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A pesar de estos cambios, departamentos estatales consultados por NBC News confirmaron que continúan reportando casos a los CDC detectados por laboratorios y autoridades locales.

El organismo federal ajustó su sistema de vigilancia, lo que genera inquietud entre expertos por la posible subestimación de casos no detectados (Jeff Amy/Associated Press)

Expertos en seguridad alimentaria advierten sobre los riesgos de una vigilancia menos activa. Barbara Kowalcyk, directora del Instituto de Seguridad Alimentaria y Seguridad Nutricional de la Universidad George Washington, sostuvo que la reducción de controles puede dificultar la identificación de la causa del brote y el análisis de tendencias a largo plazo.

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La especialista graficó la situación afirmando: “Lo que hemos hecho es quitar piezas del rompecabezas, y eso va a dificultar que determinemos la causa de este brote”.

A pesar de la decisión de Taylor Farms de retirar productos y el seguimiento intensivo por parte de las autoridades, la investigación permanece abierta. La cooperación entre Estados Unidos y México resulta clave para esclarecer el origen de la ciclosporiasis y fortalecer los mecanismos de prevención y control en ambos países.