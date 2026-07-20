El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una reunión ministerial sobre violencia política celebrada en Washington (REUTERS/Jonathan Ernst)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington participará activamente en el proceso de transición política que comenzará en Venezuela luego del acuerdo alcanzado entre representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y el chavismo.

El jefe de la diplomacia estadounidense calificó ese entendimiento como un paso relevante para el futuro del país y afirmó que su administración seguirá de cerca el desarrollo de las conversaciones previstas para agosto.

PUBLICIDAD

Durante una rueda de prensa, Rubio destacó el consenso alcanzado la semana pasada entre ambas partes para poner en marcha un mecanismo de diálogo orientado a la reconciliación nacional y al inicio de una transición política.

“Han acordado establecer un formato y un foro no solo para conversaciones de reconciliación, sino también para comenzar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela”, afirmó el funcionario estadounidense.

PUBLICIDAD

Rubio señaló que las primeras reuniones oficiales de esa instancia están previstas para la primera semana de agosto y consideró que el anuncio tuvo una recepción favorable dentro de Venezuela.

“Creemos que ese acuerdo fue recibido en Venezuela como una muy buena noticia y es algo en lo que vamos a estar muy involucrados”, declaró.

PUBLICIDAD

Marco Rubio celebró el acuerdo para iniciar la transición en Venezuela: “Vamos a estar muy involucrados” (REUTERS/Eric Lee)

Estados Unidos ha reconocido durante años a la Asamblea Nacional elegida en 2015 como el último Parlamento surgido de unos comicios democráticamente reconocidos.

Además de referirse a la transición, Rubio confirmó que Estados Unidos mantendrá la asistencia destinada a atender las consecuencias de los terremotos que golpearon a Venezuela. Explicó que la ayuda humanitaria ya supera los 180 millones de dólares y adelantó que ese monto podría incrementarse conforme avancen las tareas de reconstrucción.

PUBLICIDAD

El jefe de la diplomacia estadounidense indicó que su gobierno también trabaja para facilitar el acceso de Venezuela a mecanismos internacionales de financiamiento y crédito que permitan afrontar los elevados costos derivados de la emergencia.

“Ya supera los 180 millones de dólares y haremos más”, señaló al referirse al apoyo económico de Washington. Agregó que la reconstrucción requerirá importantes inversiones tanto para retirar los escombros como para levantar nueva infraestructura.

PUBLICIDAD

El anuncio de Rubio se produjo pocos días después de que se confirmara el inicio de una agenda conjunta entre el régimen chavista y representantes de la Asamblea Nacional de 2015.

Integrantes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegan al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, para participar en la distribución de ayuda humanitaria destinada a las zonas afectadas por los terremotos (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Según el cronograma anunciado, ambas partes comenzarán a trabajar de manera formal a partir del 1 de agosto en una hoja de ruta destinada a impulsar acuerdos sobre distintos aspectos del proceso político venezolano.

PUBLICIDAD

La presidenta de la comisión que representa a la Asamblea Nacional elegida en 2015, Dinorah Figuera, confirmó su disposición a participar en ese mecanismo y expresó su compromiso de desarrollar una agenda técnica y política conjunta para avanzar en la recuperación democrática del país.

De acuerdo con el planteamiento presentado por los exparlamentarios, los primeros temas de discusión estarán relacionados con el fortalecimiento de las instituciones, la actualización del sistema electoral y el restablecimiento de garantías para la participación política.

PUBLICIDAD

El acercamiento se produjo siete meses después de la salida del poder del ex dictador Nicolás Maduro y en medio de la crisis provocada por los terremotos del 24 de junio, que dejaron más de 5.000 muertos y ocasionaron graves daños en distintas regiones del país.

El impacto de los sismos también afectó el funcionamiento de las instituciones públicas. La Asamblea Nacional reanudó recientemente sus sesiones en una sede provisional debido a los daños estructurales sufridos por el Palacio Federal Legislativo durante el desastre.

PUBLICIDAD

Jorge Rodríguez y la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, mantienen una reunión en Caracas para abordar el proceso de transición democrática

Desde la caída de Nicolás Maduro, la cúpula chavista ha adoptado algunas medidas de apertura, entre ellas la excarcelación parcial de presos políticos —aunque, según la ONG Foro Penal, más de 370 personas siguen detenidas por motivos políticos—, además del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares con Estados Unidos y el anuncio de reformas para reactivar la economía y atraer inversión extranjera.

En paralelo, continúan las conversaciones entre Caracas y Washington para coordinar la asistencia internacional destinada a la reconstrucción del país. Las autoridades estadounidenses consideran que el acceso a financiamiento externo será un elemento clave para afrontar las obras de recuperación que demandará la emergencia causada por los terremotos, mientras el nuevo proceso de diálogo político comenzará oficialmente durante los primeros días de agosto.