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De Copenhague a Australia: cuáles son las 5 ciudades mejor valoradas para vivir en 2026

The Economist analizó 173 urbes en seis categorías, mediante el Índice Global de Habitabilidad, y midió servicios públicos eficientes, movilidad planificada y acceso a espacios verdes en cada una

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Copenhague encabezó el Índice Global de Habitabilidad 2026 por segundo año consecutivo (REUTERS/Leonhard Foeger)
Copenhague encabezó el Índice Global de Habitabilidad 2026 por segundo año consecutivo (REUTERS/Leonhard Foeger)

El Índice Global de Habitabilidad 2026, elaborado por la Unidad de Investigación y Análisis de The Economist, volvió a ordenar cuáles son las ciudades que mejor combinan estabilidad, sanidad, educación, cultura, medio ambiente e infraestructuras. Tras evaluar 173 urbes, el informe ubicó a Copenhague por segundo año consecutivo como la ciudad con mayor calidad de vida del mundo.

El liderazgo de la capital danesa aparece en los cinco primeros puestos dominados por Europa y Australia: Viena, Melbourne, Sídney y Zúrich completan los primeros puestos. Son ciudades que —con matices— comparten rasgos urbanos comunes: servicios públicos, movilidad planificada y acceso cotidiano a espacios verdes o al agua.

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Las cinco ciudades mejor ubicadas en el Índice Global de Habitabilidad 2026

Copenhague (Dinamarca)

La calidad de vida en Copenhague se apoya en la sostenibilidad, el espacio público y el uso de la bicicleta para ir a trabajar o estudiar (REUTERS/Leonhard Foeger)
La calidad de vida en Copenhague se apoya en la sostenibilidad, el espacio público y el uso de la bicicleta para ir a trabajar o estudiar (REUTERS/Leonhard Foeger)

Por segundo año consecutivo, Copenhague ocupó el primer puesto del Índice Global de Habitabilidad 2026 gracias a puntuaciones máximas en estabilidad, educación e infraestructuras, de acuerdo con el texto base de National Geographic Viajes. La capital danesa construyó un modelo urbano en el que la calidad de vida se articula alrededor de la sostenibilidad, el espacio público y la facilidad para moverse.

En esa lógica, la bicicleta es un elemento central: más de la mitad de la población la utiliza para ir a trabajar o estudiar, según el texto aportado. A ese esquema se suman mercados locales, cafeterías y restaurantes, con mercados locales, cafeterías y restaurantes que impulsaron la proyección internacional de la cocina nórdica.

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En términos cotidianos, la promesa del balance entre trabajo y vida personal se expresa en una ecuación simple: traslados cortos, espacios abiertos y contacto frecuente con el entorno.

Viena (Austria)

Viena quedó en el segundo puesto del Índice Global de Habitabilidad 2026 por sus resultados en sanidad y educación y por su red de transporte público (REUTERS/Leonhard Foeger)
Viena quedó en el segundo puesto del Índice Global de Habitabilidad 2026 por sus resultados en sanidad y educación y por su red de transporte público (REUTERS/Leonhard Foeger)

Después de liderar la clasificación durante varios años, Viena se mantuvo en el segundo puesto por sus resultados en sanidad y educación, según el texto base. La capital austríaca es presentada como un ejemplo de cómo una gran ciudad puede sostener servicios públicos sin convertir el día a día en una carrera.

Uno de los pilares es la red de metro, tranvías y autobuses, que permite desplazamientos predecibles. A ese sistema se suma una política de vivienda pública que —siempre de acuerdo con el texto aportado— ayuda a moderar el impacto del mercado inmobiliario. La vida urbana se completa con rutinas asociadas al patrimonio: parques históricos, cafés tradicionales y museos integrados en el ritmo cotidiano.

Melbourne (Australia)

Melbourne alcanzó el tercer puesto por sus altas puntuaciones en cultura y medio ambiente y por una vida urbana organizada a escala de barrio (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Melbourne alcanzó el tercer puesto por sus altas puntuaciones en cultura y medio ambiente y por una vida urbana organizada a escala de barrio (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Melbourne alcanzó el tercer puesto gracias a una de las puntuaciones más altas del índice en cultura y medio ambiente, según el texto base. La ciudad aparece asociada a la diversidad, museos, festivales, galerías y mercados urbanos y una oferta cultural que se manifiesta en museos, festivales, galerías y mercados urbanos.

En movilidad, destaca una red combinada de trenes suburbanos, tranvías (símbolo local) y autobuses, que estructura los desplazamientos diarios. Pero el rasgo que más define la experiencia, según la descripción aportada, es la vida “a escala de barrio”: cafeterías, restaurantes y espacios públicos que sostienen actividad distribuida en múltiples núcleos y, a la vez, distribuida en múltiples núcleos.

Sídney (Australia)

Sídney se ubicó en el cuarto lugar con la misma puntuación global que Melbourne y combinó sanidad y educación con playas, bahías y parques (REUTERS/Hollie Adams)
Sídney se ubicó en el cuarto lugar con la misma puntuación global que Melbourne y combinó sanidad y educación con playas, bahías y parques (REUTERS/Hollie Adams)

Con la misma puntuación global que Melbourne, Sídney se ubicó en el cuarto lugar por sus indicadores de sanidad y educación, según el texto base. La clave, en este caso, es una combinación de una gran metrópoli internacional con un entorno natural dominante de playas, bahías y parques.

La vida diaria se apoya en una red integrada de trenes, ferris y autobuses que conecta barrios con relativa facilidad. A la vez, vivir junto al agua tiene un costo: el texto señala que el mercado inmobiliario está entre los más caros del país, en especial en zonas céntricas. Pese a eso, el clima, la oferta cultural y gastronómica y el equilibrio entre vida urbana y espacios abiertos sostienen su atractivo.

Zúrich (Suiza)

Zúrich cerró el grupo de las cinco ciudades mejor ubicadas en el Índice Global de Habitabilidad 2026 por su eficiencia, seguridad y sistema ferroviario (REUTERS/Denis Balibouse)
Zúrich cerró el grupo de las cinco ciudades mejor ubicadas en el Índice Global de Habitabilidad 2026 por su eficiencia, seguridad y sistema ferroviario (REUTERS/Denis Balibouse)

Aunque descendió hasta el quinto puesto, Zúrich siguió entre las mejores ciudades para vivir por una combinación de eficiencia, seguridad y acceso a la naturaleza, según el texto base. La ciudad suiza aparece asociada a puntualidad y organización cotidiana.

Uno de los ejes es su sistema ferroviario, descrito como altamente eficiente y clave para conectar el centro urbano con el resto del país. A orillas del lago de Zúrich, la ciudad combina tradición alpina, gastronomía contemporánea y calidad ambiental.

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