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El campamento vuelve a abrir sus puertas: CAMP ROCK 3 apuesta por el recambio generacional

La tercera entrega mezcla el regreso de los Jonas Brothers con nuevos protagonistas, música inédita y una historia que mira hacia el futuro

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CAMP ROCK 3 retoma el momento en el que “Connect 3” pierde su acto de apertura para una importante gira de reencuentro y los tres muchachos regresan a su querido Camp Rock para descubrir al próximo gran talento. (Disney Plus)

Hay franquicias que trascienden el paso del tiempo y encuentran nuevas oportunidades para conectar con distintas generaciones. Camp Rock es una de ellas. Diecisiete años después del estreno de la película que convirtió a Demi Lovato y a los Jonas Brothers en íconos de Disney Channel, la compañía presentó el primer tráiler de CAMP ROCK 3, la esperada continuación que llegará el 14 de agosto a Disney+.

La nueva entrega recupera el universo musical que conquistó a millones de espectadores, aunque esta vez el foco estará puesto en una camada completamente nueva de artistas que buscarán hacerse un lugar bajo la mirada de los integrantes de Connect 3.

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Póster con el título Disney Camp Rock 3. Doce fotografías de cabeza de actores, entre ellos Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas
El campamento vuelve a convertirse en el escenario donde nacen las próximas estrellas.(Disney+)

La historia comienza cuando la banda pierde inesperadamente a su número de apertura para una importante gira de reencuentro. Ante ese contratiempo, Shane, Nate y Jason Gray regresan al legendario Camp Rock con una misión muy clara: descubrir al próximo gran talento que acompañará al grupo durante la gira.

Lo que parecía una simple búsqueda artística pronto se convierte en una intensa competencia donde los jóvenes campistas luchan por conseguir el lugar soñado. Entre ensayos, desafíos musicales y grandes números coreográficos surgirán rivalidades, amistades inesperadas y romances que volverán a ser el corazón de la historia, una fórmula que convirtió a las dos primeras películas en auténticos fenómenos de la televisión.

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Póster de película con título 'Camp Rock 3', seis jóvenes músicos con instrumentos, logotipo de Disney y Disney+, y la fecha '14 de agosto'
La competencia musical pondrá a prueba amistades, romances y sueños de los campistas. (Disney+)

El principal atractivo del proyecto es el regreso de los Jonas Brothers a sus recordados personajes. Joe Jonas vuelve como Shane Gray, Nick Jonas retoma el papel de Nate y Kevin Jonas interpreta nuevamente a Jason Gray. También regresa Maria Canals-Barrera como Connie, madre de Mitchie Torres.

La gran ausencia en pantalla es Demi Lovato. Aunque la actriz y cantante no forma parte del elenco confirmado, sí participa como productora ejecutiva junto a los Jonas Brothers, Tim Federle, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh. Desde la producción explicaron que la intención es abrir definitivamente la franquicia a una nueva generación de protagonistas, aunque el legado de Mitchie seguirá muy presente dentro del universo de la saga.

Lago, montañas, cielo con nubes, muelle de madera, canoa, logo de Disney Camp Rock 3
Las nuevas coreografías fueron desarrolladas por el reconocido Jamal Sims. (Disney+)

El elenco incorpora varios rostros jóvenes encabezados por Liamani Segura, quien interpreta a Sage, una talentosa y decidida cantante. Junto a ella aparecen Malachi Barton como Fletch, Lumi Pollack como Rosie, Hudson Stone como Desi, Casey Trotter como Cliff, Brooklynn Pitts como Callie, Ava Jean como Madison y Sherry Cola como Lark.

Detrás de cámara también hay nombres con experiencia en el entretenimiento musical. La dirección corre por cuenta de Veronica Rodriguez, mientras que el guion fue escrito por Eydie Faye, ambas responsables de Pijamada de locos. La coreografía está nuevamente en manos de Jamal Sims, uno de los referentes del género dentro de Disney.

Camp Rock 3
Los Jonas Brothers regresan como Connect 3 quince años después de la última película. (Disney+)

El lanzamiento del tráiler deja claro cuál será la estrategia del estudio: combinar el peso de la nostalgia con una historia pensada para quienes crecieron viendo la saga y para una audiencia completamente nueva. Las imágenes recuperan escenarios emblemáticos del campamento, muestran el regreso de Connect 3 e introducen a los nuevos protagonistas que tomarán la posta.

La apuesta también pasa por la música. Disney ya lanzó “One Beat Away”, el primer sencillo oficial interpretado por Liamani Segura junto al elenco principal. La canción busca repetir el impacto que tuvieron clásicos como This Is Me, Wouldn’t Change a Thing o Introducing Me, temas que permanecen entre los más recordados de la historia de Disney Channel.

La banda sonora completa estará disponible desde el 13 de agosto, apenas un día antes del estreno mundial de la película.

Joe, Nick y Kevin Jonas retoman los personajes que marcaron a toda una generación. (Disney+)
Joe, Nick y Kevin Jonas retoman los personajes que marcaron a toda una generación. (Disney+)

No se trata de una apuesta menor. Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam (2010) figuran entre las películas originales más exitosas de Disney Channel y lideraron las audiencias de los estrenos televisivos por cable en Estados Unidos durante sus respectivos años de lanzamiento. Además, impulsaron las carreras internacionales de Demi Lovato y los Jonas Brothers, cuyos temas siguen acumulando reproducciones y viralizaciones en redes sociales más de una década después.

Con CAMP ROCK 3, Disney intenta repetir aquella fórmula que mezcló música, amistad y crecimiento personal. El desafío será demostrar que la magia del campamento todavía tiene mucho para cantar.

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