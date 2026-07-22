Estados Unidos

Le niegan la libertad bajo fianza al exsoldado acusado de un violento ataque incendiario frente a la sede federal de ICE en Manhattan

El FBI calificó el caso como un acto de extremismo antigubernamental y antiestadounidense, mientras la defensa de Andrew Arrabaca alegó indicios de problemas de salud mental

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Imágenes captadas por testigos muestran el momento exacto en que las llamas se apoderan de la entrada del edificio federal de Manhattan durante el ataque incendiario

El reciente episodio ocurrido frente al edificio federal 26 Federal Plaza en Manhattan volvió a poner en foco los riesgos de la radicalización y la violencia política en Estados Unidos.

Andrew Arrabaca, un exsoldado de 43 años, fue arrestado tras provocar un incendio y detonar fuegos artificiales en la entrada de la sede que alberga oficinas de ICE y tribunales de inmigración, en un hecho calificado por el FBI como un acto de extremismo antigubernamental y antiestadounidense.

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Agentes con uniformes de policía y FBI detienen a un hombre en la calle. Otros oficiales, personas y un edificio federal con árboles están al fondo
Un juez federal negó la libertad bajo fianza al exsoldado Andrew Arrabaca, acusado de un violento ataque frente a la sede de inmigración y oficinas de ICE en Nueva York (FreedomNews.TV)

El ataque: planificación y ejecución

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Arrabaca comenzó a planear el atentado meses antes. La fiscal federal Samantha Fry afirmó que, desde enero, el acusado evaluó posibles blancos en la ciudad y adquirió armas y fuegos artificiales en distintos estados, incluyendo Nueva York y Pensilvania.

La madrugada anterior al ataque pernoctó en las calles del Bajo Manhattan, según información recogida por Reuters y ABC News.

La mañana del lunes 20 de julio, Arrabaca llegó a las inmediaciones del 26 Federal Plaza con un carrito que llevaba un cartel con la consigna “ICE Off Our Streets” y varios objetos peligrosos: dos hachas, un machete, tres cuchillos, una pistola de balines, martillo y artefactos incendiarios.

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Arrabaca llegó al lugar con un carrito cargado de armas, artefactos incendiarios y un cartel con consignas contra ICE, tras meses de preparación y recorridos por otros posibles objetivos (REUTERS/David Dee Delgado)
Arrabaca llegó al lugar con un carrito cargado de armas, artefactos incendiarios y un cartel con consignas contra ICE, tras meses de preparación y recorridos por otros posibles objetivos (REUTERS/David Dee Delgado)

El FBI aseguró que el atacante vertió un balde grande de líquido inflamable frente a la entrada de empleados y, acto seguido, prendió fuego y arrojó fuegos artificiales sobre las llamas. En paralelo, disparó la pistola de balines en dirección a la calle y a los presentes.

Testigos y videos publicados en medios como NBC News muestran el momento en que las llamas y el humo se esparcen rápidamente, mientras Arrabaca grita consignas contra ICE.

La policía y agentes federales lograron reducirlo en el lugar, aunque la secuencia dejó tres heridos leves: dos empleados federales y un civil, este último inmigrante que aguardaba por una audiencia migratoria. Además, el ataque forzó la suspensión de ceremonias y trámites judiciales dentro del edificio.

El FBI calificó el hecho como un acto de extremismo antigubernamental y subrayó la peligrosidad del ataque, que pudo haber causado una tragedia mayor (REUTERS/David Dee Delgado)
El FBI calificó el hecho como un acto de extremismo antigubernamental y subrayó la peligrosidad del ataque, que pudo haber causado una tragedia mayor (REUTERS/David Dee Delgado)

Motivaciones, perfil y antecedentes

El FBI, a través de su director adjunto en Nueva York, James Barnacle, definió a Arrabaca como un “extremista antiestadounidense y antigubernamental”.

Durante el arresto, el acusado habría gritado insultos y frases hostiles contra la agencia de inmigración. Según la fiscal Fry, existió una clara intención de provocar daño en un punto de alta concurrencia, ya que Arrabaca seleccionó la entrada más transitada del edificio con el objetivo de maximizar el impacto.

El exsoldado sirvió en el Ejército estadounidense entre 2001 y 2005, donde se desempeñó como mecánico en sistemas de misiles Patriot.

En esta imagen cortesía de Robert Sullivan se puede ver humo negro y llamas en la fachada de un edificio en 26 Federal Plaza, el lunes 20 de julio de 2026, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. (Robert Sullivan vía AP)
El acusado, exmilitar con experiencia en sistemas de misiles, había expresado posiciones radicales y consignas hostiles hacia las políticas migratorias estadounidenses (Robert Sullivan vía AP)

Tras dejar el servicio militar, según información oficial, residía en Harlem. Las autoridades confirmaron que Arrabaca portaba literatura contra ICE y había sido identificado previamente por su activismo contrario a las políticas migratorias.

La defensa, encabezada por la abogada Jennifer Brown, sostuvo ante la jueza Robyn Tarnofsky que en el casco utilizado por el acusado durante el ataque se hallaron frases que apuntaban a tendencias suicidas, sugiriendo la existencia de problemas de salud mental.

La magistrada reconoció la probabilidad de que una afección mental haya influido en la conducta, pero expresó dudas sobre la disposición de Arrabaca a cumplir un tratamiento psiquiátrico, recordando que había tenido acceso a servicios antes del atentado y no los utilizó.

Durante la audiencia, Arrabaca se negó a declarar y el tribunal fijó una nueva cita para el proceso judicial (REUTERS/Jane Rosenberg)
Durante la audiencia, Arrabaca se negó a declarar y el tribunal fijó una nueva cita para el proceso judicial (REUTERS/Jane Rosenberg)

Consecuencias judiciales y reacción institucional

Durante la audiencia, la jueza Tarnofsky negó la libertad bajo fianza y dispuso que Arrabaca permanezca bajo custodia, además de requerir que se le brinde atención psicológica en el sistema penitenciario federal.

El acusado no presentó declaración de culpabilidad y deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 4 de agosto.

Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional calificó el hecho como “profundamente perturbador” y celebró la rápida intervención de la policía y los bomberos, que impidieron una tragedia mayor.

El caso generó una fuerte reacción de las autoridades, que destacaron la rápida intervención policial y alertaron sobre los riesgos de la radicalización política y la necesidad de reforzar la seguridad en edificios federales (REUTERS/David Dee Delgado)
El caso generó una fuerte reacción de las autoridades, que destacaron la rápida intervención policial y alertaron sobre los riesgos de la radicalización política y la necesidad de reforzar la seguridad en edificios federales (REUTERS/David Dee Delgado)

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, manifestó alivio porque no se registraron víctimas fatales y recalcó la importancia de reforzar la seguridad en edificios federales, sobre todo en el actual contexto de polarización política.

El caso de Andrew Arrabaca reavivó el debate sobre el alcance de los discursos radicales, los riesgos de la violencia política y la capacidad del Estado para detectar y prevenir este tipo de acciones antes de que se concreten.

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