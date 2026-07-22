Estados Unidos

Un informe reveló que la estrategia de seguridad de Estados Unidos en América Latina y el Caribe frenó la ofensiva regional de China

El Atlantic Council presentó un dossier en Washington que detalla los resultados positivos de la agenda que diseñó Trump para contener la influencia económica de Beijing, y alerta sobre las ventajas que aún juegan a favor del gigante asiático

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Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump diseñó una hoja de ruta para contener la profunda influencia económica, financiera y comercial que había impulsado China en América Latina y el Caribe.

Trump estableció nuevos aranceles para las importaciones, cerró un acuerdo multilateral para proteger la cadena de suministros -Pax Silica-, fijó un programa común en la región para los minerales críticos y estableció el Escudo de las Américas para evitar que los crímenes trasnacionales afecten la seguridad de Estados Unidos.

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Estas decisiones geopolíticas del presidente republicano apuntan a un sólo objetivo: contener la ofensiva de China en América Latina y el Caribe, a través de créditos blandos, inversiones de rápida ejecución, exportación de bienes producidos con trabajo esclavo y el tráfico de fentanilo.

En este contexto, el Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council publicó hoy un informe de 29 páginas, que elaboraron José Antonio Gonzalez Anaya -ex ministro de Finanzas de México- y Martin Cassinelli, director asistente del Atlantic Council.

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Xi Jinping, presidente de China
Xi Jinping, presidente de China

El informe del Atlantic Council sostiene

-La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 identifica la asociación económica hemisférica como una prioridad estratégica. (...) El capital privado de EEUU ya está realizando un trabajo significativo hacia esos objetivos, y que la acción gubernamental orientada puede amplificar considerablemente su alcance.

-Estados Unidos es y sigue siendo el mayor inversor extranjero de América Latina y el Caribe por cualquier medida significativa.

-A lo largo de las últimas dos décadas, ningún otro país se ha acercado a igualar la escala, amplitud o consistencia del compromiso del sector privado de EEUU en la región, promediando $28.7 mil millones por año en energía, infraestructura digital, manufactura y servicios.

-La IED de Greenfield de EEUU genera un 65 por ciento más de empleos por mil millones de dólares que la inversión china y un 22 por ciento más que la inversión europea, lo que la convierte en el capital más productivo en empleo disponible para la región.

-Las empresas de EEUU lideran a todos los demás inversores extranjeros en intensidad de I+D en ALC, concentran sus inversiones en sectores intensivos en conocimiento y generan derrames de innovación a través de las economías receptoras que ningún inversor competidor replica.

-La brecha de minerales críticos es la oportunidad más clara: la inversión greenfield de EEUU en la minería de ALC promedia sólo $0.2 mil millones por año, mientras que China invierte veinte veces más en el sector.

-ALC posee algunas de las reservas de litio, cobre y níquel más grandes del mundo. Redirigir el capital y los instrumentos de financiamiento gubernamental de EEUU hacia estas reservas promovería simultáneamente la seguridad de la cadena de suministro en el país y profundizaría los lazos comerciales con socios estratégicos en el hemisferio.

-La geografía es una segunda frontera: aproximadamente el 70 por ciento de la IED Greenfield de EEUU desde 2020 ha fluido hacia México, Brasil y Guyana, mientras que socios estratégicamente importantes, incluidos Argentina, Chile, Perú y las economías de América Central, permanecen desatendidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante la primera reunión ministerial sobre minerales críticos, (Washington, Estados Unidos)
El secretario de Estado, Marco Rubio, durante la primera reunión ministerial sobre minerales críticos, (Washington, Estados Unidos)

Estados Unidos aún tiene una dependencia estructural sobre los minerales críticos, que son esenciales para fabricar chips, autos eléctricos, baterías, misiles, aviones, submarinos y barcos.

China, en cambio, controla reservas por encima del 70% de todos los minerales críticos que se utilizan en el mundo. Esa ventaja preocupó a Trump, y por eso definió una estrategia omnicomprensiva de seguridad nacional.

Desde esta perspectiva, el informe del Atlantic Council alerta sobre los mecanismos aceitados que tiene China para acceder a las reservas de minerales críticos que existen en América Latina.

“La urgencia es real. China ha triplicado su IED Greenfield en ALC desde 2020 y está ganando terreno en la manufactura automotriz, la infraestructura logística y la minería”, advierte el Atlantic Council en su dossier.

Y concluye: “Estados Unidos conserva ventajas decisivas en los sectores que más importan, pero mantener esas ventajas requiere una acción deliberada. El gobierno de EEUU tiene los instrumentos de financiamiento, las relaciones diplomáticas y la justificación estratégica para profundizar la huella de inversión de EEUU en el hemisferio".

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