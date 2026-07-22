Estados Unidos

Una falla en el sistema electoral de Nueva Jersey permitió registrar por error a 6.600 no ciudadanos y desató una investigación estatal

La inscripción indebida, ocurrida entre junio de 2023 y 2024, llevó a depurar padrones y reavivó el debate sobre controles y transparencia en las elecciones

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Un error en el sistema automatizado derivó en la inscripción de miles de personas sin ciudadanía estadounidense en la lista de votantes de Nueva Jersey (REUTERS/Eduardo Munoz)
Un error en el sistema automatizado derivó en la inscripción de miles de personas sin ciudadanía estadounidense en la lista de votantes de Nueva Jersey (REUTERS/Eduardo Munoz)

Un fallo en el sistema de registro automático de votantes permitió la inscripción errónea de 6.600 personas que declararon no ser ciudadanas de Estados Unidos en Nueva Jersey, lo que generó una investigación estatal y la revisión de los padrones.

Según reveló ABC News, la anomalía se detectó entre junio de 2023 y junio de 2024, antes del inicio del actual mandato de la gobernadora Mikie Sherrill.

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La gobernadora ordenó acciones inmediatas para depurar el padrón y proteger la situación legal de quienes fueron registrados por equivocación (REUTERS/Vincent Alban)
La gobernadora ordenó acciones inmediatas para depurar el padrón y proteger la situación legal de quienes fueron registrados por equivocación (REUTERS/Vincent Alban)

El origen del fallo y su alcance

La gobernadora Sherrill explicó que el incidente se originó en el sistema informático de la Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey.

El mecanismo automático, pensado para facilitar la inscripción electoral al solicitar licencias de conducir o documentos de identidad, trasladó al padrón datos de personas que habían respondido negativamente a la pregunta sobre su ciudadanía. La funcionaria recalcó que las personas involucradas no incurrieron en ninguna falta, ya que el sistema procesó sus respuestas de manera incorrecta.

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La cifra oficial, 6.600 registros erróneos, fue confirmada por las autoridades estatales. Menos de 400 de esas personas participaron en votaciones, con afiliaciones políticas diversas, sin que los controles internos detectaran concentración en ningún partido.

La revisión estatal, según la información proporcionada por ABC News, concluyó que no existen pruebas de que estos votos hayan modificado resultados electorales.

Varias personas en filas de cabinas de votación blancas, cada una con una bandera de Estados Unidos y la palabra 'VOTE' en azul
La falla tecnológica afectó a quienes solicitaron licencias de conducir o documentos de identidad en el último año, trasladando sus datos al registro electoral pese a negar su ciudadanía (Reuters)

Investigación estatal y medidas implementadas

La administración de Nueva Jersey dispuso la apertura de una investigación independiente para esclarecer el origen y la extensión del error.

Además, ordenó la remoción del padrón de todos los inscriptos por equivocación y anunció el reemplazo del proveedor responsable del sistema defectuoso.

La empresa IDEMIA, encargada de transmitir los datos entre la Comisión de Vehículos Motorizados y la División de Elecciones del Departamento de Estado, afirmó que su rol se limita a la transferencia de información, mientras que la validación final sobre la elegibilidad corresponde a la autoridad electoral estatal.

Sherrill aseguró que el gobierno estatal protegerá la identidad de los afectados, evitando que su situación migratoria resulte perjudicada. La funcionaria subrayó que el error ocurrió “sin culpa alguna” de los ciudadanos y que el estado actuará con transparencia hasta el cierre de la investigación.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, critica a la FIFA por los costos de transporte para la Copa Mundial
Nueva Jersey revisa los procedimientos y reemplaza al proveedor del sistema tras detectar la vulnerabilidad que permitió el registro erróneo (@mikiesherrill)

Disputa de cifras y repercusión a nivel federal

Pocos días antes del anuncio oficial, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, remitió a Nueva Jersey y otros tres estados comunicaciones en las que sostuvo que podrían existir “hasta 35.152 no ciudadanos registrados” en el padrón estatal.

El gobierno federal, según detalló ABC News, no presentó pruebas ni explicó cómo llegó a esa estimación. La gobernadora respondió que la cifra reportada por el DHS no coincide con los registros del estado y que se solicitó evidencia concreta al gobierno federal, sin obtener respuesta hasta el momento.

El caso motivó una reacción inmediata del Departamento de Justicia, que abrió una investigación para determinar si existió alguna vulneración a las leyes federales. La fiscal general adjunta Harmeet Dhillon solicitó información personal sobre los no ciudadanos identificados y detalles sobre quienes votaron.

En paralelo, la Casa Blanca aprovechó el episodio para insistir en la aprobación de la SAVE America Act, proyecto legislativo que busca reformar la administración electoral. La portavoz presidencial Abigail Jackson afirmó que este caso demuestra la necesidad de fortalecer los controles y garantizar la confianza en el sistema.

El gobierno federal impulsa reformas en la administración de sufragios, citando el caso de Nueva Jersey como argumento a favor de nuevos controles (REUTERS/Nathan Howard)
El gobierno federal impulsa reformas en la administración de sufragios, citando el caso de Nueva Jersey como argumento a favor de nuevos controles (REUTERS/Nathan Howard)

Posturas políticas y compromisos de transparencia

La gobernadora Sherrill rechazó que el hallazgo respalde las denuncias de fraude electoral impulsadas por el presidente Donald Trump.

“Trump tiene cero credibilidad en el tema de la integridad electoral. Durante los últimos 10 años, ha difundido teorías conspirativas sobre fraude sin pruebas”, expresó la mandataria, de acuerdo con la cobertura de ABC News.

Las autoridades estatales se comprometieron a publicar los resultados de la investigación una vez finalizada y a reforzar los mecanismos de control para evitar que incidentes similares se repitan.

El episodio reavivó el debate nacional sobre el control de los padrones, en medio de declaraciones cruzadas entre líderes políticos y promesas de transparencia estatal (AP Foto/Mark Schiefelbein)
El episodio reavivó el debate nacional sobre el control de los padrones, en medio de declaraciones cruzadas entre líderes políticos y promesas de transparencia estatal (AP Foto/Mark Schiefelbein)

El gobierno de Nueva Jersey mantiene como prioridad la depuración del padrón y la protección de los derechos de los inmigrantes afectados por el error.

El caso puso en evidencia debilidades técnicas en los sistemas de registro automático y reavivó el debate nacional sobre la integridad electoral, el acceso de los inmigrantes a servicios estatales y la necesidad de transparencia en la gestión de datos sensibles.

El seguimiento federal y la presión política anticipan que la discusión sobre las garantías electorales continuará en la agenda pública de Estados Unidos.

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