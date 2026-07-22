Ucrania bombardeó centros logísticos en Rusia que eran utilizados para abastecer al ejército

Bombardeos ucranianos en Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, afirmó que este miércoles las fuerzas ucranianas alcanzaron objetivos en territorio ruso y en aguas cercanas al país, al sostener que “con toda justicia, estamos llevando la guerra de regreso a casa, a Rusia”.

Según el mandatario, “las sanciones de largo alcance de Ucrania han golpeado exitosamente objetivos importantes en las regiones rusas de Krasnodar y Stavropol, centros logísticos involucrados en el suministro del ejército ruso con componentes para drones, equipos de navegación y otros pertrechos, así como otro depósito de petróleo”.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. crédito: Louis Lemaire-Sicre / Zuma Press / Europa Press

Zelensky también aseguró que hubo impactos en el mar: “En las aguas del Mar Negro y el Mar de Azov, un petrolero y cuatro buques de carga de la flota sombra de Rusia también fueron alcanzados”.

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En su mensaje, el presidente agradeció a las tropas ucranianas: “Agradecemos a todos nuestros guerreros en las Fuerzas de Defensa de Ucrania por estos resultados”.

905 El humo se eleva de un almacén de Wildberries en llamas tras un ataque en Nevinnomyssk, Rusia, el 22 de julio de 2026, en esta imagen fija obtenida de un video de redes sociales

Al referirse a una posible salida negociada, sostuvo: “Se necesita la paz, y Ucrania le ha presentado al lado ruso todas las propuestas posibles. Hay que obligarlos a recurrir a la diplomacia. ¡Gloria a Ucrania!”

Se trata del equivalente ruso de Amazon, el gigante estadounidense de ventas por internet.

“Hoy, las sanciones de largo alcance de Ucrania atacaron con éxito importantes objetivos en las regiones rusas de Krasnodar y Stávropol: centros logísticos implicados en el suministro de componentes para drones, equipamiento de navegación y otros artículos”, dijo Zelensky en su cuenta de X.

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Por primera vez en la guerra, Ucrania ha atacado en varias ocasiones centros logísticos de Wildberries desde el pasado 18 de julio. Zelensky explicó en un primer momento estos ataques como una respuesta a la destrucción por parte de Rusia de centros logísticos de la empresa de correos ucraniana Nova Poshta, cuyas infraestructuras son atacadas de forma constante por las fuerzas rusas.

Volodimir Zelensky condenó los ataques rusos contra Zaporizhzhia

El canal de Telegram ucraniano Exilenova+, que publica vídeos de los ataques de las fuerzas de Kiev contra la retaguardia rusa, ha difundido vídeos con testimonios de vecinos de las localidades afectadas en Krasnodar y Stávropol donde se encuentran los centros de Wildberries que fueron alcanzados por las fuerzas ucranianas esta madrugada.

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El jefe de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi, ha centrado su mensaje sobre los ataques ucranianos de anoche en un juego de palabras con el nombre de la empresa de ventas por internet rusa, que significa en inglés ‘bayas silvestres’.

Los ataques de este miércoles a las instalaciones de Wildberries también han sido confirmados por la propia empresa.