Estados Unidos

Pago adelantado del Seguro Social SSI: quiénes reciben hasta USD 994 y por qué el depósito de agosto llega este mes en EE. UU.

La agencia indica que el programa está dirigido a adultos mayores y a personas con discapacidad, ceguera o 65 años o más, con pocos recursos, y exige reportar cambios en salarios, otros ingresos y arreglos de residencia

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Un logotipo circular de la Administración del Seguro Social con un águila azul y la palabra "USA" en rojo se ve en un cristal
El pago de agosto de 2026 del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) se depositará el 31 de julio, según el calendario oficial de la SSA (Reuters)

Los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) recibirán el pago correspondiente a agosto de 2026 el 31 de julio, de acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA).

El adelanto responde a la regla operativa del programa: el SSI se paga, por norma, el primer día del mes, pero cuando esa fecha coincide con un fin de semana o un feriado, el depósito se envía el último día laborable del mes anterior.

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La modificación, aclaró la SSA en su información pública sobre el SSI, no implica un cambio en el beneficio ni un pago adicional: se trata de un ajuste de calendario.

El programa ofrece pagos mensuales a personas con incapacidades y a adultos mayores con pocos o ningunos ingresos o recursos, y el monto final depende de variables como los ingresos y la situación de vivienda.

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En este caso, el ajuste se aplica porque el 1 de agosto de 2026 cae en sábado. Por eso, el dinero se acreditará el viernes previo, 31 de julio, y no habrá un depósito separado en la fecha habitual del primero del mes.

Primer plano del logo de la Administración del Seguro Social en una puerta de cristal, con los horarios de oficina visibles y el interior del edificio
La Administración del Seguro Social (SSA) adelanta el depósito del SSI cuando el primer día del mes cae en fin de semana o feriado (Reuters)

Por qué se adelanta el depósito del SSI

La SSA explica que el SSI proporciona pagos mensuales a personas que cumplen condiciones específicas y, al mismo tiempo, exige que los beneficiarios informen cambios en salarios, otros ingresos, recursos y arreglos de vivienda, ya que esos factores influyen en el cálculo del pago.

Ese esquema operativo se complementa con un calendario anual de depósitos que contempla los movimientos por fines de semana y feriados.

Para agosto de 2026, el cronograma oficial ya contempla el depósito el 31 de julio. En términos prácticos, el beneficiario recibe el dinero antes del inicio formal del mes, pero ese pago corresponde al período de agosto.

Cuánto se puede cobrar en 2026: montos máximos federales

Bandera estadounidense ondeando en un mástil frente a un letrero blanco que dice "Social Security Office" y "1420 W. Olive", bajo un cielo azul brillante
El ajuste del calendario del SSI no representa un pago adicional ni un cambio en el beneficio, sino un adelanto administrativo (Reuters)

Además de las fechas de cobro, uno de los puntos clave para quienes reciben el SSI es el monto máximo federal. Según la tabla oficial de la SSA para 2026, las cantidades máximas mensuales federales son:

USD 994 para una persona elegible que solicita de manera individual.

USD 1.491 para una persona elegible con cónyuge elegible (pareja elegible).

USD 498 para una “persona esencial” (essential person), figura prevista por el programa.

La SSA también subraya que el pago mensual depende de factores como el ingreso, la situación de vivienda, las cosas que la persona posee y otros elementos del caso, por lo que el monto real puede ser menor al máximo federal.

Quiénes pueden recibir SSI, según la SSA

En su guía en español, la SSA indica que adultos y niños pueden tener derecho al SSI si cumplen tres condiciones generales: pocos o ningunos ingresos, pocos o ningunos recursos y, además, una condición de elegibilidad personal: una incapacidad, ceguera o 65 años o más.

El depósito del SSI de agosto se adelanta porque el 1 de agosto de 2026 cae en sábado y no habrá un pago separado ese día (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
El depósito del SSI de agosto se adelanta porque el 1 de agosto de 2026 cae en sábado y no habrá un pago separado ese día (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La agencia también remarca que el pago mensual puede variar por cambios en la situación del beneficiario. Por eso, el programa requiere reportar de forma periódica variaciones en ingresos, recursos y condiciones de vivienda, para que el cálculo del depósito mensual se mantenga ajustado a las reglas del SSI.

Dónde consultar el calendario oficial de pagos

La SSA publica cada año un cronograma de pagos para beneficios del Seguro Social y del SSI en formato de calendario.

En el documento correspondiente a 2026, la fecha de depósito para el pago de agosto figura el viernes 31 de julio.

Los beneficiarios pueden revisar el calendario completo y obtener información general del programa en el sitio oficial de la SSA, incluida la explicación de quiénes pueden recibir SSI y de qué depende el monto mensual.

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