Tecno

John Ternus tiene cuatro desafiós como nuevo CEO de Apple tras salida de Tim Cook: la IA es el primero

El vicepresidente sénior de ingeniería de hardware recibe una empresa necesitada de innovación a gran velocidad

Guardar
Google icon
Tim Cook dejará de ser el CEO de Apple el 1 de septiembre y John Ternus asumirá el mando tras 15 años de gestión. (REUTERS/Brendan McDermid)
Tim Cook dejará de ser el CEO de Apple el 1 de septiembre y John Ternus asumirá el mando tras 15 años de gestión. (REUTERS/Brendan McDermid)

Cada vez falta menos para que Tim Cook deje de ser el CEO de Apple después de 15 años y que en su lugar asumae/ desde el próximo 1 de septiembre. Un cambio que lelga con una larga lista de retos y expectativas por la nueva visión en la compañía.

Cook, quien asumió el mando en 2011, deja un legado de expansión, innovación y consolidación del negocio. Bajo su gestión, Apple fortaleció su portafolio de productos, ingresó en nuevos segmentos de servicios y mantuvo una posición dominante en el sector de dispositivos de consumo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el entorno actual exige respuestas más ágiles y una apuesta decidida por la inteligencia artificial, un campo donde la compañía ha esado rezagada frente a lo hecho por otras empresas como Google, Meta y Microsoft.

Estos son los retos de Ternus como CEO de Apple

  • La estrategia de inteligencia artificial

Analistas como Dan Ives de Wedbush advierten que la mayor presión para Ternus será lograr que la inteligencia artificial de Apple se vuelva relevante y competitiva.

PUBLICIDAD

Apple Intelligence es el sistema de IA personal diseñado por Apple.
Apple Intelligence, lanzada en 2024, sumó generadores de imágenes, reescritura de textos, resúmenes de notificaciones e integración con ChatGPT. (Mashable)

La empresa ha mantenido hasta ahora una estrategia cauta, evitando grandes inversiones en modelos fundacionales propios y optando por alianzas con empresas como Google y OpenAI para integrar tecnologías como Gemini y ChatGPT en sus sistemas.

Como señala Jennifer Elias de CNBC, “Apple ha logrado sobrevivir al auge de la IA gracias a la fortaleza de sus productos, pero los inversores no serán pacientes para siempre”. El desafío inmediato para Ternus será definir una hoja de ruta clara en IA que convenza tanto a los accionistas como al mercado, y que ponga a la compañía en el centro de la conversación tecnológica más relevante del momento.

Apple Intelligence, lanzada en 2024, incluye generadores de imágenes, reescritura de textos y la capacidad de resumir notificaciones, además de la integración con ChatGPT.

Según Timothy Hubbard de la Universidad de Notre Dame, la elección de Ternus puede indicar que “Apple sigue creyendo que el futuro de la IA pasará por dispositivos integrados y no solo por el software”.

Ternus deberá definir el futuro de Apple más allá del iPhone, pese a que el teléfono registró ventas récord y 85.300 millones de dólares en ingresos trimestrales. (REUTERS/Brendan McDermid)
Ternus deberá definir el futuro de Apple más allá del iPhone, pese a que el teléfono registró ventas récord y 85.300 millones de dólares en ingresos trimestrales. (REUTERS/Brendan McDermid)
  • Ver más allá del iPhone

Otro de los grandes retos de Ternus será imaginar y liderar la vida de Apple después de su teléfono móvil. Si bien el iPhone continúa registrando ventas récord —con un crecimiento del 23% interanual y 85.300 millones de dólares en ingresos el último trimestre—, la categoría ha alcanzado un punto de madurez.

Analistas y especialistas del sector, como un informe de Finance Yahoo, coinciden en que el próximo gran salto tendrá que ver con el desarrollo de nuevos dispositivos, como el esperado teléfono plegable, smart glasses, wearables impulsados por inteligencia artificial y dispositivos de realidad mixta como el Apple Vision Pro.

La competencia ya está moviendo fichas: OpenAI, por ejemplo, adquirió la startup de hardware de Jony Ive por 6.500 millones de dólares para desarrollar su propio dispositivo. Ternus deberá aprovechar su vasta experiencia en hardware para anticipar tendencias y definir el rumbo de Apple en esta nueva etapa.

  • Reorganización interna y relaciones estratégicas

La reestructuración de la plantilla es otro tema en la agenda del nuevo CEO. Frente a la presión por adoptar flujos de trabajo basados en IA y la ola de despidos en otras grandes tecnológicas, existe la expectativa de que Ternus realice ajustes en la estructura interna para destinar más recursos a la innovación y el crecimiento.

Los nuevos dispositivos, como el teléfono plegable, las smart glasses, los wearables con inteligencia artificial y el Apple Vision Pro, aparecen como el próximo eje de Apple.(REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)
Los nuevos dispositivos, como el teléfono plegable, las smart glasses, los wearables con inteligencia artificial y el Apple Vision Pro, aparecen como el próximo eje de Apple.(REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Apple cuenta hoy con más de 160.000 empleados en todo el mundo, y cualquier movimiento en este sentido será seguido de cerca por Wall Street y los medios.

En el plano externo, Ternus también tendrá que manejar relaciones clave con actores como el presidente de Estados Unidos y el nuevo CEO de Berkshire Hathaway, Greg Abel. El respaldo de Berkshire, que posee 228 millones de acciones de Apple valoradas en 62.000 millones de dólares, es un factor relevante para la estabilidad financiera y la confianza del mercado.

  • Presión por victorias tempranas y legado de Tim Cook

La presión por obtener resultados inmediatos es alta. Lograr victorias tempranas, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial, será fundamental para que Ternus gane credibilidad y disipe dudas sobre su idoneidad como líder.

Cook deja un legado de productos icónicos, como el iPod y el salto a los chips propios Apple Silicon, así como una estrategia exitosa de expansión de servicios y dispositivos. Sin embargo, los analistas coinciden en que el próximo capítulo de Apple exigirá una capacidad de innovación y adaptación sin precedentes.

Según Timothy Hubbard, “las mismas fortalezas que hicieron dominante a Apple —esa innovación rápida— son las que la compañía debe recuperar”.

Temas Relacionados

John TernusAppleTim CookIAiPhoneJohn Ternus CEO de AppleTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desmantelan red de estafas bancarias en España: tenían una base de datos de 500.000 ciudadanos

Los delincuentes suplantaban entidades bancarias y cuando la víctima caía, realizaban transferencias del dinero disponible y solicitaban préstamos

Desmantelan red de estafas bancarias en España: tenían una base de datos de 500.000 ciudadanos

Cómo activar el modo Spider-Man: Brand New Day en WhatsApp sin descargar apps

Es posible modificar el perfil, los chats y las notificaciones utilizando funciones estándar de la aplicación, sin comprometer la privacidad

Cómo activar el modo Spider-Man: Brand New Day en WhatsApp sin descargar apps

Las Guerreras K-Pop en español latino: cómo ver la película desde tu celular, Smart TV o computadora

La película sigue conquistando a nuevos espectadores gracias a su historia, su animación y una banda sonora que se mantiene entre las más escuchadas

Las Guerreras K-Pop en español latino: cómo ver la película desde tu celular, Smart TV o computadora

Que uses emojis 3D en WhatsApp será posible por este cambio de Google en Android 17

Cerca de 4.000 emojis han sido modelados a mano para mejorar la experiencia de los usuarios en las aplicaciones

Que uses emojis 3D en WhatsApp será posible por este cambio de Google en Android 17

Por qué nunca debes poner ‘N’ en un vehículo automático al bajar una pendiente

Cambiar de marcha o letra sin frenar completamente u omitir el uso del freno de mano al estacionar son otros errores que pueden dañar la transmisión automática

Por qué nunca debes poner ‘N’ en un vehículo automático al bajar una pendiente

DEPORTES

Lanús abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante Cienciano: hora, TV y formaciones

Lanús abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante Cienciano: hora, TV y formaciones

“Tiene una doble herida de bala”: el presidente de Tigre dio detalles del estremecedor ataque que sufrió el micro de los fanáticos en Uruguay

Roberto Ayala habló sobre el tenso cruce con Dani Olmo tras la final del Mundial: “Fue la reacción a un dicho”

La nueva era de Coco Gauff, entre la élite deportiva y el liderazgo empresarial

Los tres clubes del extranjero que tienen en la mira a Galarza Fonda tras ser una de las figuras de Paraguay en el Mundial

TELESHOW

El percance de Darío Barassi mientras conducía su programa: “Ay, se me acaba de salir...”

El percance de Darío Barassi mientras conducía su programa: “Ay, se me acaba de salir...”

María Becerra expresó su orgullo argentino antes de retomar su gira por España: “Un país lleno de amor y respeto”

Los 13 años de Rufina: cómo fue el festejo íntimo organizado por Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Patti Smith también pidió perdón en medio de la polémica anti Argentina: “Siempre respeté el coraje de su gente”

Qué dice la canción de Rosalía que generó el enojo de los argentinos

INFOBAE AMÉRICA

“No les interesa trabajar conmigo”: Laura Fernández sobre las diferencias con el Poder Judicial de Costa Rica

“No les interesa trabajar conmigo”: Laura Fernández sobre las diferencias con el Poder Judicial de Costa Rica

Más de 1.000 personas murieron por ébola en la República Democrática del Congo y Uganda

Un 67% de Cuba estará a oscuras este miércoles por la crisis energética

El tránsito por Ormuz y Bab al Mandeb se desploma tras el bloqueo de los hutíes: “La mayor perturbación de los flujos de crudo”

Nacieron cuatrillizas idénticas en Australia, un caso natural considerado único en el mundo