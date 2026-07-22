John Ternus tiene cuatro desafiós como nuevo CEO de Apple tras salida de Tim Cook: la IA es el primero

Tim Cook dejará de ser el CEO de Apple el 1 de septiembre y John Ternus asumirá el mando tras 15 años de gestión. (REUTERS/Brendan McDermid)

Cada vez falta menos para que Tim Cook deje de ser el CEO de Apple después de 15 años y que en su lugar asumae/ desde el próximo 1 de septiembre. Un cambio que lelga con una larga lista de retos y expectativas por la nueva visión en la compañía.

Cook, quien asumió el mando en 2011, deja un legado de expansión, innovación y consolidación del negocio. Bajo su gestión, Apple fortaleció su portafolio de productos, ingresó en nuevos segmentos de servicios y mantuvo una posición dominante en el sector de dispositivos de consumo.

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Sin embargo, el entorno actual exige respuestas más ágiles y una apuesta decidida por la inteligencia artificial, un campo donde la compañía ha esado rezagada frente a lo hecho por otras empresas como Google, Meta y Microsoft.

Estos son los retos de Ternus como CEO de Apple

La estrategia de inteligencia artificial

Analistas como Dan Ives de Wedbush advierten que la mayor presión para Ternus será lograr que la inteligencia artificial de Apple se vuelva relevante y competitiva.

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Apple Intelligence, lanzada en 2024, sumó generadores de imágenes, reescritura de textos, resúmenes de notificaciones e integración con ChatGPT. (Mashable)

La empresa ha mantenido hasta ahora una estrategia cauta, evitando grandes inversiones en modelos fundacionales propios y optando por alianzas con empresas como Google y OpenAI para integrar tecnologías como Gemini y ChatGPT en sus sistemas.

Como señala Jennifer Elias de CNBC, “Apple ha logrado sobrevivir al auge de la IA gracias a la fortaleza de sus productos, pero los inversores no serán pacientes para siempre”. El desafío inmediato para Ternus será definir una hoja de ruta clara en IA que convenza tanto a los accionistas como al mercado, y que ponga a la compañía en el centro de la conversación tecnológica más relevante del momento.

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Apple Intelligence, lanzada en 2024, incluye generadores de imágenes, reescritura de textos y la capacidad de resumir notificaciones, además de la integración con ChatGPT.

Según Timothy Hubbard de la Universidad de Notre Dame, la elección de Ternus puede indicar que “Apple sigue creyendo que el futuro de la IA pasará por dispositivos integrados y no solo por el software”.

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Ternus deberá definir el futuro de Apple más allá del iPhone, pese a que el teléfono registró ventas récord y 85.300 millones de dólares en ingresos trimestrales. (REUTERS/Brendan McDermid)

Ver más allá del iPhone

Otro de los grandes retos de Ternus será imaginar y liderar la vida de Apple después de su teléfono móvil. Si bien el iPhone continúa registrando ventas récord —con un crecimiento del 23% interanual y 85.300 millones de dólares en ingresos el último trimestre—, la categoría ha alcanzado un punto de madurez.

Analistas y especialistas del sector, como un informe de Finance Yahoo, coinciden en que el próximo gran salto tendrá que ver con el desarrollo de nuevos dispositivos, como el esperado teléfono plegable, smart glasses, wearables impulsados por inteligencia artificial y dispositivos de realidad mixta como el Apple Vision Pro.

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La competencia ya está moviendo fichas: OpenAI, por ejemplo, adquirió la startup de hardware de Jony Ive por 6.500 millones de dólares para desarrollar su propio dispositivo. Ternus deberá aprovechar su vasta experiencia en hardware para anticipar tendencias y definir el rumbo de Apple en esta nueva etapa.

Reorganización interna y relaciones estratégicas

La reestructuración de la plantilla es otro tema en la agenda del nuevo CEO. Frente a la presión por adoptar flujos de trabajo basados en IA y la ola de despidos en otras grandes tecnológicas, existe la expectativa de que Ternus realice ajustes en la estructura interna para destinar más recursos a la innovación y el crecimiento.

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Los nuevos dispositivos, como el teléfono plegable, las smart glasses, los wearables con inteligencia artificial y el Apple Vision Pro, aparecen como el próximo eje de Apple.(REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

Apple cuenta hoy con más de 160.000 empleados en todo el mundo, y cualquier movimiento en este sentido será seguido de cerca por Wall Street y los medios.

En el plano externo, Ternus también tendrá que manejar relaciones clave con actores como el presidente de Estados Unidos y el nuevo CEO de Berkshire Hathaway, Greg Abel. El respaldo de Berkshire, que posee 228 millones de acciones de Apple valoradas en 62.000 millones de dólares, es un factor relevante para la estabilidad financiera y la confianza del mercado.

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Presión por victorias tempranas y legado de Tim Cook

La presión por obtener resultados inmediatos es alta. Lograr victorias tempranas, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial, será fundamental para que Ternus gane credibilidad y disipe dudas sobre su idoneidad como líder.

Cook deja un legado de productos icónicos, como el iPod y el salto a los chips propios Apple Silicon, así como una estrategia exitosa de expansión de servicios y dispositivos. Sin embargo, los analistas coinciden en que el próximo capítulo de Apple exigirá una capacidad de innovación y adaptación sin precedentes.

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Según Timothy Hubbard, “las mismas fortalezas que hicieron dominante a Apple —esa innovación rápida— son las que la compañía debe recuperar”.