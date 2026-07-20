Estados Unidos

Estados Unidos impuso nuevos aranceles del 50% a la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá

La medida firmada por Donald Trump entrará en vigor dentro de 30 días y mantiene excepciones para sectores estratégicos como la energía y los minerales críticos

Guardar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante un almuerzo de trabajo con líderes del G7 (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante un almuerzo de trabajo con líderes del G7 (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

Estados Unidos dio un nuevo paso en su política comercial al aprobar un incremento de los aranceles sobre la mayoría de los bienes importados desde Canadá. El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que fija un gravamen del 50% para esos productos, una decisión que comenzará a aplicarse dentro de 30 días y que endurece aún más las restricciones comerciales entre ambos países.

La disposición se suma al esquema arancelario vigente desde febrero, cuando Washington estableció un impuesto general del 10% sobre las importaciones canadienses tras la suspensión judicial de otras medidas comerciales adoptadas bajo legislación de emergencia. Con la nueva orden, la carga tributaria aumenta para una amplia gama de mercancías procedentes del país vecino.

PUBLICIDAD

Pese al endurecimiento de las tarifas, la Casa Blanca mantuvo fuera del nuevo régimen algunos sectores considerados estratégicos. Entre los productos exentos figuran la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado. Sin embargo, la medida alcanza a determinadas mercancías que hasta ahora conservaban beneficios comerciales en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La administración estadounidense justificó la decisión al sostener que Ottawa mantiene políticas que perjudican a las empresas estadounidenses. Según la Casa Blanca, entre esas prácticas figuran las restricciones al ingreso de productos lácteos de Estados Unidos, elevados aranceles sobre ciertos bienes agrícolas, impuestos aplicados a servicios digitales y las represalias comerciales adoptadas por Canadá frente a medidas anteriores de Washington.

PUBLICIDAD

Mark Carney y Donald Trump mantienen un encuentro en la Oficina Oval durante la visita del jefe del Gobierno canadiense a la Casa Blanca (AP foto/Evan Vucci/Archivo)
Mark Carney y Donald Trump mantienen un encuentro en la Oficina Oval durante la visita del jefe del Gobierno canadiense a la Casa Blanca (AP foto/Evan Vucci/Archivo)

La orden ejecutiva también incorpora nuevas sanciones para evitar que las empresas eludan los gravámenes mediante el desvío de mercancías a través de terceros países. El texto establece que los bienes que sean reexportados con ese objetivo enfrentarán un arancel adicional del 40%.

Días antes de firmar el decreto, Trump había anticipado nuevas acciones contra Canadá en un mensaje publicado en Truth Social. El mandatario vinculó la posibilidad de imponer más aranceles con el humo generado por los incendios forestales registrados este verano en territorio canadiense, que afectó la calidad del aire en varios estados del norte y el este de Estados Unidos.

En esa publicación, el presidente acusó al gobierno canadiense de no gestionar adecuadamente sus bosques y aseguró que el impacto del humo sobre ciudades estadounidenses había provocado un costo “incalculable”.

Los incendios registrados en las provincias de Manitoba, Saskatchewan y Ontario originaron extensas columnas de humo que cruzaron la frontera y llevaron a las autoridades estadounidenses a emitir alertas por la calidad del aire en distintas zonas del Medio Oeste y el noreste del país.

Estados Unidos endurece las condiciones para adquirir materiales procedentes de China

En paralelo a las nuevas medidas contra Canadá, Trump firmó otro decreto dirigido a reforzar los controles sobre las cadenas de suministro vinculadas con la industria de defensa estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia nuevos aranceles durante un acto celebrado en la Casa Blanca, en Washington (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia nuevos aranceles durante un acto celebrado en la Casa Blanca, en Washington (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo)

La nueva normativa endurece los requisitos para que los contratistas militares obtengan autorizaciones destinadas a comprar minerales críticos y otros materiales sensibles procedentes de China y de otros países considerados adversarios por Washington.

A partir de enero de 2027, las empresas que soliciten excepciones deberán demostrar que realizaron una búsqueda exhaustiva de proveedores que cumplan con los estándares estadounidenses o acreditar que no existen alternativas disponibles. La disposición también alcanza a materiales originarios de Rusia, Irán y Corea del Norte.

Además, el decreto ordena al Departamento de Defensa exigir a contratistas y subcontratistas que identifiquen y documenten todas las cadenas de suministro que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, explicó que las empresas también deberán presentar un plan para sustituir progresivamente los materiales que no cumplan con los nuevos requisitos, junto con un calendario para completar ese proceso.

China concentra actualmente una parte significativa de la producción y refinación mundial de tierras raras, insumos considerados esenciales para la fabricación de equipos tecnológicos avanzados, vehículos eléctricos y sistemas utilizados por la industria de defensa. Las directrices para implementar las nuevas exigencias deberán estar listas en un plazo de seis meses.

Temas Relacionados

CanadáEstados UnidosDonald TrumpGuerra comercialOttawaAranceles a CanadáT-MECÚltimas Noticias AméricaChinaMinerales críticosDepartamento de DefensaPeter Navarro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué Estados Unidos está cerrando escuelas a un ritmo que no se veía antes

El aumento se acelera tras cuatro años de subas, empujado por menos niños, migraciones internas y el agotamiento de fondos de ayuda, un combo que obliga a las autoridades a rediseñar su red educativa

Por qué Estados Unidos está cerrando escuelas a un ritmo que no se veía antes

El S&P 500 cae en Wall Street por la tensión en Oriente Medio y la antesala de balances tecnológicos

La sesión cerró con retrocesos en el Dow y leves variaciones en el Nasdaq, en un mercado con mayoría de acciones en baja mientras se aguardaban los informes trimestrales de Alphabet, Tesla e Intel

El S&P 500 cae en Wall Street por la tensión en Oriente Medio y la antesala de balances tecnológicos

Pamela Smart, el caso que conmocionó a EE. UU.: tras 36 años presa, la “viuda fatal” pide un nuevo juicio por errores en su condena

Una audiencia por hábeas corpus en New Hampshire reabre el debate sobre si el jurado recibió textos con términos que no se distinguen en conversaciones registradas en secreto, un punto que la defensa vincula con el veredicto de 1990

Pamela Smart, el caso que conmocionó a EE. UU.: tras 36 años presa, la “viuda fatal” pide un nuevo juicio por errores en su condena

Alerta en California: ola de calor extremo y tormenta tropical Elida ponen en riesgo a millones en Los Ángeles y el sur del estado

Desde este martes, el episodio se extenderá siete días y podría escalar a “riesgo térmico mayor” hacia el fin de semana, con máximas de hasta 43,3 °C en zonas desérticas y 40,5 °C en Lancaster, según el Servicio Meteorológico Nacional

Alerta en California: ola de calor extremo y tormenta tropical Elida ponen en riesgo a millones en Los Ángeles y el sur del estado

El sable de luz de Luke Skywalker fue récord mundial al subastarse por 3,75 millones de dólares

Heritage Auctions vendió la pieza utilizada por Mark Hamill en la batalla con Darth Vader, junto al modelo de la mano amputada del personaje, ambos procedentes directamente del maquillador Stuart Freeborn

El sable de luz de Luke Skywalker fue récord mundial al subastarse por 3,75 millones de dólares

TECNO

El almacenamiento de tu cuenta de Google no será igual y también guardará los SMS y más

El almacenamiento de tu cuenta de Google no será igual y también guardará los SMS y más

Así puedes poner tu canción favorita como tono de llamada en iPhone

Empleados de Pixar querían lejos a Steve Jobs y al final terminó cambiando la historia del cine

Cómo activar el modo de calefacción en mi aire acondicionado

Desactivar videos en Spotify evita un consumo mayor de datos móviles y batería: verdad o mentira

ENTRETENIMIENTO

Ryan Reynolds revela si existirá una próxima película de ‘Deadpool’

Ryan Reynolds revela si existirá una próxima película de ‘Deadpool’

¿Robbie Williams consumió cocaína en televisión en vivo? Esto dijo el músico sobre su controversial presentación

Jennifer Garner sobre Ben Affleck: “Él los cuida y eso me da mucha libertad; es un padre increíble”

El presidente de Marvel Studios admite su decepción por la cancelación de ‘Blade’ con Mahershala Ali: “Me siento como un fracaso”

‘La Odisea’: estas son las diferencias entre el libro y la película dirigida por Christopher Nolan

MUNDO

Fabricante ucraniano de drones prueba nueva arma de largo alcance contra Rusia

Fabricante ucraniano de drones prueba nueva arma de largo alcance contra Rusia

Hungría investiga los negocios de la automotriz china después de que su exministro de Exteriores asumió un puesto ejecutivo en la compañía

El nuevo primer ministro británico Andy Burnham habló con Trump y Zelensky tras asumir el cargo

El petróleo cerró al alza por la escalada entre Estados Unidos e Irán

El Pentágono identificó a los dos soldados muertos en Jordania: un teniente de Hawai y una recluta de Texas de 19 años