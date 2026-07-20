Estados Unidos impuso nuevos aranceles del 50% a la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante un almuerzo de trabajo con líderes del G7 (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

Estados Unidos dio un nuevo paso en su política comercial al aprobar un incremento de los aranceles sobre la mayoría de los bienes importados desde Canadá. El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que fija un gravamen del 50% para esos productos, una decisión que comenzará a aplicarse dentro de 30 días y que endurece aún más las restricciones comerciales entre ambos países.

La disposición se suma al esquema arancelario vigente desde febrero, cuando Washington estableció un impuesto general del 10% sobre las importaciones canadienses tras la suspensión judicial de otras medidas comerciales adoptadas bajo legislación de emergencia. Con la nueva orden, la carga tributaria aumenta para una amplia gama de mercancías procedentes del país vecino.

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Pese al endurecimiento de las tarifas, la Casa Blanca mantuvo fuera del nuevo régimen algunos sectores considerados estratégicos. Entre los productos exentos figuran la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado. Sin embargo, la medida alcanza a determinadas mercancías que hasta ahora conservaban beneficios comerciales en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La administración estadounidense justificó la decisión al sostener que Ottawa mantiene políticas que perjudican a las empresas estadounidenses. Según la Casa Blanca, entre esas prácticas figuran las restricciones al ingreso de productos lácteos de Estados Unidos, elevados aranceles sobre ciertos bienes agrícolas, impuestos aplicados a servicios digitales y las represalias comerciales adoptadas por Canadá frente a medidas anteriores de Washington.

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Mark Carney y Donald Trump mantienen un encuentro en la Oficina Oval durante la visita del jefe del Gobierno canadiense a la Casa Blanca (AP foto/Evan Vucci/Archivo)

La orden ejecutiva también incorpora nuevas sanciones para evitar que las empresas eludan los gravámenes mediante el desvío de mercancías a través de terceros países. El texto establece que los bienes que sean reexportados con ese objetivo enfrentarán un arancel adicional del 40%.

Días antes de firmar el decreto, Trump había anticipado nuevas acciones contra Canadá en un mensaje publicado en Truth Social. El mandatario vinculó la posibilidad de imponer más aranceles con el humo generado por los incendios forestales registrados este verano en territorio canadiense, que afectó la calidad del aire en varios estados del norte y el este de Estados Unidos.

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En esa publicación, el presidente acusó al gobierno canadiense de no gestionar adecuadamente sus bosques y aseguró que el impacto del humo sobre ciudades estadounidenses había provocado un costo “incalculable”.

Los incendios registrados en las provincias de Manitoba, Saskatchewan y Ontario originaron extensas columnas de humo que cruzaron la frontera y llevaron a las autoridades estadounidenses a emitir alertas por la calidad del aire en distintas zonas del Medio Oeste y el noreste del país.

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Estados Unidos endurece las condiciones para adquirir materiales procedentes de China

En paralelo a las nuevas medidas contra Canadá, Trump firmó otro decreto dirigido a reforzar los controles sobre las cadenas de suministro vinculadas con la industria de defensa estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia nuevos aranceles durante un acto celebrado en la Casa Blanca, en Washington (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo)

La nueva normativa endurece los requisitos para que los contratistas militares obtengan autorizaciones destinadas a comprar minerales críticos y otros materiales sensibles procedentes de China y de otros países considerados adversarios por Washington.

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A partir de enero de 2027, las empresas que soliciten excepciones deberán demostrar que realizaron una búsqueda exhaustiva de proveedores que cumplan con los estándares estadounidenses o acreditar que no existen alternativas disponibles. La disposición también alcanza a materiales originarios de Rusia, Irán y Corea del Norte.

Además, el decreto ordena al Departamento de Defensa exigir a contratistas y subcontratistas que identifiquen y documenten todas las cadenas de suministro que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.

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El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, explicó que las empresas también deberán presentar un plan para sustituir progresivamente los materiales que no cumplan con los nuevos requisitos, junto con un calendario para completar ese proceso.

China concentra actualmente una parte significativa de la producción y refinación mundial de tierras raras, insumos considerados esenciales para la fabricación de equipos tecnológicos avanzados, vehículos eléctricos y sistemas utilizados por la industria de defensa. Las directrices para implementar las nuevas exigencias deberán estar listas en un plazo de seis meses.

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