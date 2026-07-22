José Coronado vuelve a Netflix con un thriller donde nada es lo que parece

Volver al pueblo nunca es plato de buen gusto para nadie, pero si encima tienes que hacerlo tras la repentina y extraña muerte de tu madre, la cosa se complica por momentos. Ruth pensaba que su mayor problema en el regreso a casa sería lidiar con el luto, hasta que se da cuenta de que su padre ha desarrollado unas teorías de la conspiración tan oscuras que pondrían los pelos de punta a cualquiera. (Netflix)

Netflix continúa consolidando a España como uno de sus principales polos creativos y José Coronado se mantiene como una de las figuras centrales de esa estrategia. Ahora regresa con la serie “Los creyentes”, un thriller psicológico que llegará el 24 de julio y que promete convertirse en una de las producciones españolas más inquietantes del año.

El estreno confirma el excelente momento que atraviesa Coronado dentro del catálogo de Netflix. Después del éxito de El inocente, La chica de nieve y Legado, el intérprete vuelve a ponerse al frente de una historia donde las tensiones familiares son el verdadero motor del relato.

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José Coronado protagoniza "Los creyentes", el nuevo thriller psicológico español de Netflix. (Netflix)

En “Los creyentes”, Coronado interpreta a Martín, un hombre que, tras jubilarse, se ha convertido en una persona aislada, agresiva y obsesionada con una oscura teoría conspirativa. Su vida cambia cuando Ruth (Stéphanie Magnin), su hija, regresa al hogar después de la repentina muerte de su madre.

Lo que comienza como un duelo familiar pronto deriva en una espiral de sospechas. El comportamiento errático de Martín y las circunstancias que rodearon el fallecimiento de su esposa llevan a Ruth a preguntarse si su propio padre pudo haber cometido un crimen. A partir de esa premisa, la película desarrolla un juego constante entre la paranoia, la manipulación psicológica y la incertidumbre, donde el espectador nunca sabe qué personajes dicen la verdad.

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La película convierte el duelo familiar en una inquietante historia de suspenso. (Netflix)

Lejos de apoyarse únicamente en los mecanismos clásicos del thriller, “Los creyentes” apuesta por un conflicto emocional profundamente íntimo. La historia explora cómo el dolor, el aislamiento y la desconfianza pueden erosionar incluso los vínculos familiares más sólidos, convirtiendo la casa donde crecieron sus protagonistas en un espacio tan opresivo como cualquier escenario de terror.

El proyecto también representa un nuevo encuentro entre Netflix y los guionistas Carlos Montero y Darío Madrona, responsables de uno de los mayores fenómenos internacionales de la plataforma, Élite. Ambos firman el guion y participan además como productores ejecutivos, manteniendo una colaboración que ya ha dado origen a varias de las ficciones españolas más exitosas del servicio.

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Stéphanie Magnin interpreta a Ruth, una mujer que comienza a desconfiar de su propio padre. (Netflix)

La dirección está a cargo de Roger Gual, realizador con amplia experiencia en el cine y la televisión española, mientras que la fotografía fue realizada por Juana Jiménez y la música original lleva la firma de Nico Casal, elementos que buscan reforzar una atmósfera marcada por la tensión constante y la sensación de amenaza.

El elenco se completa con Fanny Gautier y Alberto Olmo, quienes aportan nuevas capas a una historia donde cada personaje parece ocultar información decisiva.

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José Coronado suma un nuevo personaje complejo a su exitosa relación con Netflix.(Crédito: Matias Uris/Netflix © 2025)

Netflix reafirma su apuesta por las historias españolas de fuerte identidad autoral y confirma a José Coronado como uno de los rostros más importantes de esa estrategia internacional. Los creyentes busca demostrar que los monstruos más inquietantes no siempre se esconden en la oscuridad: a veces esperan dentro del propio hogar.