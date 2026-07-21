Se advierte a los viajeros que un error al hacer la maleta podría costar hasta 10 años de prisión y multas de USD 15.000

Tailandia aplica desde junio de 2026 penas de hasta 10 años de prisión y multas de 500.000 baht por ingresar o sacar cannabis por aeropuertos sin autorización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Tailandia implementó nuevas sanciones que contemplan hasta 10 años de prisión y multas de 500.000 baht (unos 15.000 dólares estadounidenses) para quienes intenten ingresar o sacar productos de cannabis a través de los aeropuertos del país sin autorización. Esta norma, vigente desde junio de 2026, afecta a turistas internacionales, residentes y ciudadanos tailandeses, según fuentes oficiales consultadas por Fox News y la Embajada de Estados Unidos en Tailandia. Las embajadas de varios países advierten a sus ciudadanos sobre los riesgos legales y recomiendan revisar la legislación local antes de viajar.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Tailandia, la nueva política responde a un refuerzo de los controles aduaneros tras el aumento de intentos de contrabando y tráfico de cannabis en vuelos internacionales. Las penas incluyen privación de libertad y sanciones económicas significativas, sin excepción por cantidades pequeñas o uso personal. Fox News y medios tailandeses reportan que la normativa prohíbe expresamente el traslado internacional de cannabis sin permisos oficiales, incluso si el producto es legal en el país de origen del viajero.

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El endurecimiento de la ley tailandesa se produce tras la despenalización de la posesión de cannabis para consumo interno en 2022. Las autoridades locales justifican la medida por el incremento de incautaciones y el desvío de productos derivados hacia otros mercados, según comunicados del gobierno de Tailandia.

¿Qué consecuencias legales enfrenta un turista que transporta cannabis en Tailandia?

Las consecuencias legales para quienes transportan cannabis en los aeropuertos de Tailandia son claras: hasta 10 años de prisión y multas que pueden llegar a los 500.000 baht, equivalentes a aproximadamente 15.000 dólares estadounidenses. La Embajada de Estados Unidos en Tailandia advierte que la normativa se aplica sin distinción a residentes, extranjeros, turistas y pasajeros en tránsito. El decomiso inmediato del producto y la apertura de un proceso penal son las acciones iniciales ante la detección de cannabis en el equipaje, de acuerdo con el Departamento de Aduanas de Tailandia.

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Según declaraciones recogidas por Fox News, “el hecho de portar cannabis, aunque sea en cantidades mínimas o con prescripción médica, no exime de responsabilidad penal en Tailandia”. Los controles en los principales aeropuertos internacionales incluyen inspecciones con rayos X, perros adiestrados y cooperación entre policías migratorias y organismos de aduanas. Las autoridades tailandesas han incrementado la vigilancia en respuesta a recientes incautaciones en otros países de la región, como Hong Kong e Indonesia.

La nueva normativa sobre cannabis en Tailandia alcanza a turistas, residentes, ciudadanos tailandeses y pasajeros en tránsito sin excepción por uso personal o cantidades pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Tailandia endureció las leyes sobre el cannabis en fronteras?

El endurecimiento de la legislación sobre cannabis en las fronteras de Tailandia responde a dos factores principales: el aumento del tráfico internacional y la necesidad de alinearse con las recomendaciones de organismos internacionales en materia de control de estupefacientes. Según información oficial, las incautaciones de cannabis en aeropuertos se multiplicaron tras la despenalización interna de la planta en 2022. El Ministerio de Salud Pública de Tailandia, citado por The Diplomat, destaca que la normativa busca evitar que los productos legales en Tailandia terminen en países donde el cannabis sigue siendo ilegal o está sujeto a controles estrictos.

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Las autoridades tailandesas subrayan que, aunque el consumo y la posesión de cannabis para uso personal son legales en el país desde 2022, la exportación y la importación de cualquier derivado siguen prohibidas sin autorización expresa. “El hecho de que la posesión se haya despenalizado no significa que su traslado a través de fronteras esté permitido”, advierte la Embajada de Estados Unidos en Tailandia. El gobierno tailandés ha reforzado los controles y endurecido las penas tras varios incidentes en los que grandes cantidades de cannabis fueron incautadas en vuelos internacionales.

¿Qué diferencias existen entre la ley tailandesa y la de otros países respecto al cannabis?

La principal diferencia entre la ley tailandesa y la de otros países radica en la severidad de las penas y la aplicación estricta en los controles de frontera. Mientras que en países como Estados Unidos o Canadá la posesión de cannabis puede estar permitida en ciertos estados o bajo prescripción médica, en Tailandia cualquier intento de cruzar la frontera con productos derivados, aunque sean legales en el país de origen, constituye un delito penal.

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Según Fox News, “cuando se viaja a otra jurisdicción, se está sujeto a sus leyes”. El caso de la deportista estadounidense Brittney Griner en Rusia, quien fue detenida por portar aceite de cannabis, es citado como ejemplo de la aplicación estricta de las normativas antidrogas fuera de Estados Unidos. Las embajadas de países occidentales, como Estados Unidos, Australia y varios de la Unión Europea, han reiterado que la legalidad en el país de residencia no tiene validez en el destino y recomiendan consultar la legislación local antes de viajar.

El gobierno de Tailandia reforzó los controles aduaneros en aeropuertos tras el aumento del contrabando y tráfico internacional de cannabis en vuelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué productos de cannabis están prohibidos en Tailandia y cuáles son las excepciones?

En Tailandia, están prohibidos todos los productos de cannabis que se trasladen a través de las fronteras, incluyendo flores, aceites, comestibles, extractos y medicamentos, salvo que se cuente con un permiso oficial específico. Las excepciones son mínimas y solo aplican para importadores o exportadores autorizados por el Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Aduanas del país.

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De acuerdo con el comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos en Tailandia, “la falta de dicho permiso puede derivar en una condena de hasta 10 años de prisión y una multa máxima de 500.000 baht”. El transporte de semillas y plantas también está prohibido sin licencia. Las autoridades recomiendan no llevar ningún producto de cannabis, aunque esté recetado para uso medicinal, ya que las leyes tailandesas no reconocen las recetas extranjeras.

¿Qué recomendaciones hacen las embajadas y organismos internacionales?

Las embajadas de Estados Unidos, Canadá y países de la Unión Europea han intensificado las advertencias a sus ciudadanos sobre los riesgos de portar cannabis al viajar a Tailandia. Las recomendaciones incluyen:

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Revisar a fondo el equipaje antes de viajar para asegurarse de no transportar productos de cannabis, ni siquiera por accidente.

Consultar la legislación tailandesa en fuentes oficiales, como la página web de la Embajada de Estados Unidos en Tailandia y el Ministerio de Salud Pública .

No confiar en la validez de recetas médicas emitidas en otros países.

No portar productos de cannabis, aunque sean para uso personal, terapéutico o recreativo.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) de Estados Unidos recuerda que, aunque la posesión de cannabis medicinal puede estar permitida en vuelos internos bajo ciertas condiciones, cualquier cruce de fronteras internacionales implica la aplicación de las leyes del país de destino, según reportó Fox News.

Las embajadas de Estados Unidos, Canadá y países de la Unión Europea recomiendan revisar el equipaje y consultar la legislación local antes de viajar a Tailandia con riesgo de portar cannabis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben saber los viajeros antes de volar a Tailandia o hacer escala en el país?

Los viajeros que planean visitar Tailandia o hacer escala en sus aeropuertos deben informarse sobre la normativa vigente. Es fundamental vaciar mochilas, bolsos y maletas de cualquier producto de cannabis, incluidos comestibles, aceites, flores, semillas y medicamentos. Las autoridades de Tailandia y la Embajada de Estados Unidos subrayan que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad penal.

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En caso de detención por portar cannabis, el proceso penal incluye la detención provisional, el decomiso inmediato del producto y el inicio de una investigación judicial. Las penas se aplican incluso si la cantidad es pequeña o si el viajero no tenía intención de infringir la ley, según medios tailandeses.

¿Qué impacto tiene esta normativa para turistas, residentes extranjeros y tailandeses?

La entrada en vigor de la nueva normativa impacta de manera directa en turistas internacionales, residentes extranjeros y ciudadanos tailandeses que viajan fuera del país. La medida busca desalentar el tráfico y el contrabando, reforzando la imagen de Tailandia como un destino con regulación estricta en materia de drogas. Las autoridades prevén mantener los controles en aeropuertos y aumentar la cooperación internacional con organismos de seguridad y aduanas.

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El endurecimiento de la legislación tailandesa sobre el cannabis en aeropuertos se mantendrá vigente y será objeto de revisiones periódicas para adaptarse a la evolución de los flujos turísticos y a las demandas de la comunidad internacional, según comunicados del Ministerio de Salud Pública y de la Embajada de Estados Unidos en el país.