Cambian las reglas para bicicletas y scooters eléctricos: habrá multas de hasta USD 500 por estas infracciones

Miami-Dade y varias ciudades del sur de Florida aprobaron nuevas regulaciones para bicicletas eléctricas y monopatines eléctricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miami-Dade y varias ciudades del sur de Florida adoptaron este martes un conjunto de nuevas regulaciones que restringen la circulación de bicicletas y monopatines eléctricos, establecen una velocidad máxima de 32 kilómetros por hora (20 millas por hora) y prohíben su uso en aceras. Las modificaciones afectan a miles de usuarios de estos vehículos en la región y buscan responder a un incremento en los accidentes reportados en zonas urbanas y vías principales.

Según información confirmada por NBC News y documentos oficiales de la Comisión del Condado de Miami-Dade, la normativa prohíbe la circulación de estos vehículos en aceras y limita su uso exclusivamente a carriles para bicicletas o la calzada. Las autoridades señalaron que la decisión surge tras varios incidentes graves, incluyendo accidentes fatales en la Rickenbacker Causeway, según registros policiales y reportes de CBS News Miami.

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El aumento sostenido de bicicletas y monopatines eléctricos en espacios públicos de South Florida, así como la preocupación de los gobiernos locales, motivó la adopción de medidas coordinadas. Municipios como Sunny Isles Beach, Miami Beach y Key Biscayne ya disponen de regulaciones similares, con el objetivo de reducir el riesgo para peatones, ciclistas y automovilistas, de acuerdo con documentos legislativos y medios de la región.

¿Cuáles son las nuevas reglas para bicicletas eléctricas y scooters en Miami-Dade?

La Comisión del Condado de Miami-Dade aprobó una ordenanza que limita la velocidad máxima de bicicletas y monopatines eléctricos a 32 km/h (20 mph) y prohíbe su uso en aceras, de acuerdo con la agenda oficial. Estas restricciones se aplican en toda la jurisdicción del condado, incluyendo la Rickenbacker Causeway, donde se registraron varios accidentes graves.

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La norma establece que los vehículos eléctricos solo pueden circular por carriles para bicicletas o la calzada, y refuerza el cumplimiento mediante controles policiales y multas económicas. Según lo reportado por NBC News, la medida busca disminuir las colisiones entre usuarios de estos vehículos, peatones y automovilistas.

En Sunny Isles Beach, la regulación incluye una edad mínima de 16 años para operar bicicletas eléctricas y la obligación de portar una identificación oficial vigente. Los agentes de policía y oficiales de cumplimiento del código municipal comenzarán a emitir citaciones a partir del 16 de agosto, según comunicados oficiales de la ciudad y registros de CBS News Miami.

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La nueva normativa fijó una velocidad máxima de 32 km/h para e-bikes y scooters eléctricos en Miami-Dade. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde no se pueden usar las bicicletas y scooters eléctricos según la nueva ley?

La nueva normativa prohíbe de forma expresa la circulación de bicicletas y monopatines eléctricos en todas las aceras de Miami-Dade y de las ciudades que han adoptado regulaciones similares, como Sunny Isles Beach y Miami Beach. Los vehículos solo pueden utilizar los carriles exclusivos para bicicletas o, en su defecto, la calzada donde se permite el tránsito de bicicletas, según la ordenanza oficial y lo reportado por WSVN 7News.

En vías principales como la Rickenbacker Causeway, el uso de aceras queda completamente restringido para estos vehículos, decisión que responde a incidentes recientes. De acuerdo con documentos de la comisión y declaraciones institucionales, el objetivo es reducir la interacción entre usuarios de vehículos eléctricos y peatones, considerados el grupo más vulnerable.

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¿Cuáles son las multas para quienes incumplan las nuevas normas sobre e-bikes y scooters?

La sanción económica para quienes infrinjan las reglas asciende a 250 dólares en el primer caso y 500 dólares en caso de reincidencia, según lo estipulado en la ordenanza de Sunny Isles Beach y confirmaciones de la policía local. La aplicación de las multas estará a cargo tanto de agentes de policía como de personal de control municipal, quienes realizarán patrullajes y controles aleatorios, según lo informado por NBC News.

Las multas se suman a otras medidas, como la confiscación temporal del vehículo en caso de reincidencia o si se produce un accidente durante la infracción. “A partir del 16 de agosto, comenzaremos a emitir citaciones y a aplicar las sanciones correspondientes”, indicó la policía de Sunny Isles Beach en declaraciones recogidas por CBS News Miami.

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Las bicicletas eléctricas y los monopatines eléctricos quedaron prohibidos en las aceras y solo pueden circular por carriles para bicicletas o la calzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Miami-Dade y otras ciudades decidieron endurecer las reglas para la movilidad eléctrica?

El endurecimiento de las regulaciones responde a un aumento en el número de accidentes, incluidos varios de gravedad, asociados a bicicletas y monopatines eléctricos en el sur de Florida. Uno de los hechos recientes que impulsó la revisión normativa fue el fallecimiento de un ciclista en la Rickenbacker Causeway, atropellado por un adolescente que conducía una bicicleta eléctrica, según reportes policiales citados por CBS News Miami.

Autoridades locales y comisionados, como Raquel Regalado de Miami-Dade, señalaron que la normativa es resultado de un proceso de consulta de dos años con ciudades como Key Biscayne. Regalado afirmó que “el condado está dispuesto a impulsar ordenanzas para que más ciudades se sumen a las restricciones”, según declaraciones recogidas por NBC News.

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El contexto de crecimiento acelerado en el uso de vehículos eléctricos personales y la falta de legislación homogénea en el estado de Florida motivó la coordinación entre municipios para establecer criterios comunes y sanciones equivalentes, de acuerdo con actas legislativas y reportes de NBC News.

¿Qué requisitos deben cumplir los conductores de e-bikes y scooters en Miami-Dade?

De acuerdo con la normativa vigente en Sunny Isles Beach y otras ciudades, los conductores de bicicletas eléctricas deben ser mayores de 16 años y portar una identificación oficial válida. Además, los vehículos no pueden superar la potencia de 750 vatios ni la velocidad máxima de 32 km/h (20 mph) en espacios públicos, según la definición incluida en la ordenanza municipal y lo informado por WSVN 7News.

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Las autoridades recordaron que los usuarios deben respetar todas las normas de tránsito aplicables a bicicletas, incluidas las señales viales, el uso de casco en menores de 16 años y la prohibición de conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, según la legislación estatal y municipal.

Las multas por incumplir las reglas sobre e-bikes y scooters llegan a 250 dólares y suben a 500 dólares en caso de reincidencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se informará a la comunidad y cómo será el control de la normativa?

Las autoridades de Miami-Dade y de los municipios afectados lanzaron campañas informativas a través de redes sociales, medios locales y señalización urbana, para dar a conocer los nuevos requisitos y advertir sobre las multas, según lo reportado por NBC News. El objetivo es informar a residentes y visitantes sobre los cambios y fomentar el cumplimiento voluntario.

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La policía de Sunny Isles Beach y funcionarios de Miami-Dade coordinarán operativos de control y patrullajes en zonas de mayor tránsito, especialmente cerca de escuelas, zonas comerciales y vías principales. “No queremos ver niños lastimados ni peatones afectados”, expresó la teniente Melissa Porra en declaraciones a WSVN 7News.

¿Qué diferencias hay respecto a la normativa anterior sobre movilidad eléctrica?

Hasta la aprobación de estas ordenanzas, las regulaciones sobre bicicletas y monopatines eléctricos variaban según la ciudad o el condado. Algunas permitían la circulación en aceras, otras no establecían límites de velocidad claros y pocas exigían requisitos mínimos de edad o identificación, según comparativas legislativas y reportes de NBC News.

Con la nueva normativa, se homologa el criterio en varios municipios del sur de Florida, estableciendo límites de velocidad, prohibiciones de uso en aceras y requisitos de edad y documentación para los usuarios de estos vehículos.

La policía y el personal municipal aplicarán controles, citaciones y posibles confiscaciones temporales de vehículos desde el 16 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tienen estas reglas en peatones, ciclistas y usuarios de e-bikes?

El endurecimiento de la normativa modifica la rutina diaria de peatones, ciclistas y miles de usuarios de bicicletas eléctricas y monopatines en Miami-Dade y ciudades vecinas. Según autoridades y especialistas en seguridad vial, la restricción de uso en aceras y la imposición de multas buscan reducir el número de accidentes y mejorar la convivencia en espacios públicos, como se desprende de los comunicados oficiales y reportes de NBC News.

Las autoridades indicaron que el monitoreo de la aplicación de la normativa y su posible ajuste dependerán de la evolución de los incidentes y del impacto en la seguridad, según declaraciones institucionales recogidas por medios locales.

¿Qué se espera a futuro tras la implementación de estas normas?

Los gobiernos locales anticipan que la uniformidad de criterios y el endurecimiento de sanciones contribuirán a un descenso en los incidentes viales y a mayor seguridad para peatones y conductores. El seguimiento de la normativa y su eventual revisión dependerán de los resultados obtenidos en los próximos meses, según autoridades del condado y reportes de NBC News.

Las autoridades exhortaron a la comunidad a informarse y respetar las nuevas reglas, y recordaron que la prioridad es garantizar la seguridad en la vía pública para todos los habitantes y visitantes del sur de Florida.