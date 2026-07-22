Arresto de los hermanos influencers Andrew y Tristan Tate: cargos, antecedentes y posible extradición

Un juez federal deberá decidir en las próximas semanas si Andrew y Tristan Tate reúnen las condiciones para ser extraditados al Reino Unido (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, Pool, archivo).

Los hermanos Andrew y Tristan Tate se encuentran bajo custodia federal en Miami para enfrentar nuevos cargos por violación y trata sexual, en un caso que abre la vía a una posible extradición al Reino Unido y suma otro capítulo a una serie de causas judiciales de los influencers en Estados Unidos, Gran Bretaña y Rumania, reportaron Associated Press y CBS News.

Los fiscales británicos sostienen que las nuevas acusaciones se refieren a cuatro víctimas adicionales y cubren hechos ocurridos entre 2010 y 2017. Los cargos incluyen violación, agresión, trata y delitos vinculados con “imágenes indecentes de un menor y pornografía extrema”.

PUBLICIDAD

Los dos comparecieron el lunes por primera vez ante un tribunal federal desde su arresto del sábado y seguirán detenidos. Durante la audiencia, los hermanos llevaron uniformes carcelarios beige y esposas, en contraste con la imagen pública con la que suelen aparecer en redes sociales y actos públicos.

En las próximas semanas, un juez federal de distrito deberá decidir si reúnen las condiciones para ser extraditados. La magistrada federal Lauren Louis fijó una nueva audiencia para el próximo lunes.

PUBLICIDAD

La nueva causa contra Andrew y Tristan Tate se suma a los antecedentes en Rumania, donde fueron arrestados en 2022 por acusaciones de explotación sexual que ellos negaron (AP Foto/Vadim Ghirda).

La solicitud británica añade cuatro nuevas víctimas a las acusaciones previas

La causa en el Reino Unido no parte de cero. Los hermanos ya estaban acusados allí de violación, lesiones corporales, trata de personas y control de la prostitución con fines de lucro, en una causa ligada a otras tres presuntas víctimas por hechos situados entre 2012 y 2015, precisó CBS News.

De acuerdo con los fiscales británicos, los nuevos cargos fueron presentados después de que las autoridades recibieran pruebas de la Policía de Bedfordshire, en el sureste de Inglaterra, indicó Associated Press.

PUBLICIDAD

Su abogado, Joseph McBride, dijo ante la corte y después de la audiencia que sus defendidos combatirán contra su traslado al Reino Unido: “Nos oponemos a la extradición porque Andrew y Tristan son inocentes. Nunca han hecho nada malo. No deberían ser extraditados por delitos que no cometieron”.

McBride también sostuvo que las posibilidades de que fueran liberados tras la audiencia eran “mínimas o nulas”, aunque afirmó que eso no se relacionaba con el fondo del caso sino con el funcionamiento habitual de este tipo de procesos. Antes ya había dicho que confiaba en que la solicitud de extradición terminaría rechazada y el lunes añadió que agotarán “todos los recursos” para impedirla, informó CBS News.

PUBLICIDAD

Asimismo, la defensa calificó las acusaciones como “injurias y calumnias” y describió el expediente como un “ataque político”. McBride incluso sugirió ante la prensa que la detención de los hermanos estuvo vinculada a sus contactos recientes en Washington y con la decisión del ex primer ministro británico Keir Starmer de dimitir.

El abogado también declaró en un comunicado del sábado que los arrestos fueron autorizados por “un funcionario de bajo nivel” del Departamento de Justicia sin participación de la cúpula. No obstante, el Departamento señalo a Associated Press que las detenciones fueron aprobadas por la dirección de su División Penal.

PUBLICIDAD

Joseph D. McBride, abogado de los hermanos Tate, anunció que se opondrá a la extradición al Reino Unido y agotará todos los recursos judiciales (REUTERS/Marco Bello).

Cómo funciona el proceso de extradición entre Estados Unidos y el Reino Unido

El proceso de autorización de una extradición entre Estados Unidos y el Reino Unido inicia con la solicitud formal basada en un tratado bilateral, que exige que los delitos imputados sean considerados ilegales en ambos países, detalló Associated Press.

Un juez federal evalúa las órdenes de arresto y la documentación aportada por el gobierno estadounidense para determinar si existe una base razonable para los cargos. Si el juez considera que se cumplen los requisitos y las apelaciones no prosperan, la decisión final recae en el secretario de Estado, Marco Rubio.

PUBLICIDAD

Cuando se le consultó a McBride si Rubio autorizaría la extradición de los hermanos, respondió: “Creo que Marco Rubio y el resto de la administración Trump no son partidarios del comunismo ni de enjuiciar a personas por ejercer su libertad de expresión”.

Sin embargo, según CBS News, un alto funcionario del Departamento de Estado aseguró que la agencia “no tiene planes de actuar sobre este asunto en este momento” y añadió que el secretario de Estado no habló con los hermanos Tate ni con su abogado.

PUBLICIDAD

Asimismo, un funcionario estadounidense y una fuente cercana a la investigación declararon al mismo medio que el presidente Donald Trump no prevé involucrarse.

El proceso de extradición entre Estados Unidos y el Reino Unido exige que los delitos imputados sean ilegales en ambos países y deja la decisión final en manos del secretario de Estado (Inquam Photos/Eduard Vinatoru vía REUTERS).

Antecedentes de los hermanos en Rumania

La nueva causa se inserta en una larga saga legal internacional. Andrew y Tristan Tate, ciudadanos de doble nacionalidad británica y estadounidense, se mudaron a Rumania en 2016 y allí fueron arrestados en 2022, acusados de participar en maniobras para atraer a mujeres con fines de explotación sexual.

PUBLICIDAD

Ellos negaron esas acusaciones y el expediente en territorio rumano no avanzó por problemas legales y de procedimiento.

El año pasado se les permitió salir de Rumania y volaron a Florida.