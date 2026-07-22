¿El futuro de ChatGPT? Sam Altman mostrará la nueva IA de OpenAI a Trump

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, prevé reunirse con la administración Trump y legisladores de Estados Unidos para presentarles la próxima generación de modelos de IA de la compañía. REUTERS/Evelyn Hockstein

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI (empresa detrás de ChatGPT), tiene previsto presentar a la administración Trump y a legisladores estadounidenses la próxima generación de modelos de inteligencia artificial de la compañía durante la última semana de julio.

Mientras tanto, Estados Unidos desarrolla normas para las revisiones de seguridad de esos sistemas, declaró Chris Lehane, director de asuntos públicos globales de OpenAI, en una rueda de prensa en Washington.

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“Creemos que esta familia de modelos va a ofrecer capacidades realmente interesantes, sobre todo en lo que respecta al trabajo y a la ampliación de la carga de trabajo”, dijo Lehane, recoge Bloomberg.

OpenAI publicó un documento en el que defiende el concepto de "federalismo inverso" como modelo de regulación para la inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Lehane subrayó que Estados Unidos necesita una estrategia de IA más integral para competir con China.

“Es realmente importante que exista un proceso establecido para garantizar que nuestros modelos líderes estén disponibles para que los especialistas en ciberseguridad puedan acceder a ellos”, dijo Lehane y agregó que esto también aplica a los aliados de Estados Unidos.

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Qué propone OpenAI para regular la IA

Días antes de las declaraciones de Lehane, OpenAI publicó un documento de posición en el que defiende lo que denomina “federalismo inverso”.

Esto constituye un modelo regulatorio en el que cada estado promulga sus propias leyes de inteligencia artificial y esas normas construyen, desde abajo, el marco regulatorio nacional, en lugar de que el gobierno federal imponga un estándar uniforme.

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La empresa detrás de ChatGPT propone que cada estado dicte sus propias leyes de IA para construir, desde abajo, un marco regulatorio nacional. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

California, Nueva York e Illinois ya aprobaron legislación de seguridad para IA de frontera que orienta al país hacia una base común de gobernanza.

Según OpenAI, los tres elementos que los estados deberían alinear son: un marco de seguridad documentado con evaluaciones de riesgo y divulgación pública de sus resultados; la notificación de incidentes graves; y auditorías independientes para garantizar rendición de cuentas.

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A nivel federal, la compañía propone fortalecer el Centro para Estándares e Innovación en IA (CAISI), creado durante la administración Biden y reforzado bajo la de Trump, como eje de la verificación federal de modelos avanzados.

OpenAI también pide que las empresas que desarrollan los sistemas más capaces cumplan requisitos claros: auditorías independientes, notificación de incidentes, estándares de seguridad robustos y protecciones para denunciantes.

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Altman impulsó la creación de un foro internacional de inteligencia artificial bajo liderazgo estadounidense. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

En esa línea, la compañía respaldó una propuesta legislativa en Massachusetts que exige a los principales desarrolladores de IA identificar riesgos catastróficos con mayor rigor, iniciativa que también cuenta con el apoyo de Anthropic.

“Si no se logra que el Congreso cree esos estándares nacionales”, dijo Lehane, “la otra vía para conseguirlo es lo que llamamos federalismo inverso, que consiste en trabajar con los diferentes estados para que puedan reflejarse entre sí”.

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OpenAI también señaló que el G7, con la participación de Brasil, India y Corea del Sur, debatió marcos internacionales para la inteligencia artificial.

Sam Altman es el director ejecutivo y la cara más visible de OpenAI. REUTERS/Evelyn Hockstein

En ese contexto, Altman propuso en el Financial Times la creación de un foro internacional liderado por Estados Unidos que establezca estándares aceptados, brinde análisis experto e imparcial de capacidades y riesgos, y ponga la tecnología a disposición de las naciones y empresas que participen y respeten las reglas.

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Qué propone la administración Trump para evaluar a la IA

La administración Trump estudia la posibilidad de crear un organismo regulador independiente que evalúe los modelos de IA con participación de la industria.

El plan, que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ayudó a desarrollar, ofrecería a las empresas mayor certeza sobre el proceso de revisión. La propuesta es similar a la presentada por el director ejecutivo de Google DeepMind, Demis Hassabis.

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La administración Trump evalúa la creación de un organismo independiente, con participación de la industria, para evaluar los modelos de IA. REUTERS/Evelyn Hockstein

Los debates surgen a raíz de las quejas de las empresas de IA sobre la naturaleza improvisada de las recientes medidas de control sobre nuevos modelos.

En junio, Anthropic fue afectada por controles de exportación de Estados Unidos, lo que la obligó a desactivar temporalmente sus sistemas Fable 5 y Mythos 5. OpenAI, por su parte, realizó cambios significativos a petición del gobierno antes de lanzar sus últimos modelos GPT-5.6.