Estados Unidos

La tormenta tropical Bertha se desplaza hacia tierra firme mientras el huracán Fausto se forma en el Pacífico oriental

El Centro Nacional de Huracanes informó que el sistema aumentó su intensidad durante la noche y se desplazaba lentamente, con riesgo de marejada, lluvias intensas, ráfagas dañinas e inundaciones desde Florida hasta Texas

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Imagen satelital nocturna del Golfo de México con la tormenta tropical Bertha. Se observan las costas iluminadas de Estados Unidos, México y Cuba con nubes
La tormenta tropical Bertha se fortaleció en el Golfo de México y avanzaba hacia la costa norte del golfo con riesgo de marejada ciclónica, lluvias intensas e inundaciones repentinas (NOAA)

La tormenta tropical Bertha se fortaleció en el Golfo de México y avanza lentamente este martes hacia la costa norte del golfo, con riesgo de marejada ciclónica, lluvias intensas, ráfagas dañinas y posibles inundaciones repentinas desde Florida hasta Texas, mientras en el Pacífico oriental el huracán Fausto se mantenía lejos de tierra sin amenaza directa.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió sobre una marejada potencialmente mortal de hasta 1,2 metros en sectores de Luisiana, Alabama y Florida. Los pronosticadores también prevén inundaciones repentinas hasta el viernes a lo largo de la franja costera desde el oeste de Florida hasta el centro de Texas.

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Según NBC News, Bertha se formó el lunes por la tarde al sur del Panhandle de Florida y pasó horas con desplazamiento errático antes de encaminarse hacia zonas costeras pobladas. Ya durante la madrugada del martes, según NBC Miami, el sistema estaba a unos 177 kilómetros al sur de Panama City y a 274 kilómetros al sudeste de Mobile, con vientos máximos sostenidos de 80 km/h y movimiento hacia el noroeste a 8 km/h.

El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, indicó que durante la noche los vientos de Bertha aumentaron en 16 km/h. El organismo espera un fortalecimiento adicional a medida que la tormenta se aproxime a tierra.

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Nicole huracán
El Centro Nacional de Huracanes advirtió que Bertha puede generar una marejada de hasta 1,2 metros en sectores de Luisiana, Alabama y Florida (AFP)

Bertha quedó bajo alertas en un amplio tramo de la costa del golfo

La advertencia por tormenta tropical abarca desde la frontera entre Alabama y Florida hasta el límite entre las parroquias de Jefferson y Plaquemines, en el sudeste de Luisiana. También rige una vigilancia por marejada ciclónica desde la desembocadura del río Misisipi hasta la frontera entre Alabama y Florida.

Además, hay vigilancia de tormenta tropical desde la línea entre los condados de Bay y Gulf, en Florida, hasta la frontera estatal con Alabama; desde el oeste del límite entre Jefferson y Plaquemines hasta Morgan City, en Luisiana; y para el área metropolitana de Nueva Orleans, el lago Pontchartrain y el lago Maurepas, de acuerdo con la cobertura local.

La tormenta es la segunda de la temporada de huracanes del Atlántico. El mes pasado, la tormenta tropical Arthur dejó fuertes lluvias en el sudeste de Estados Unidos.

Los pronósticos apuntan a que Bertha se mantendrá cerca de la costa norte del golfo en los primeros días de la semana. Esa trayectoria la expondría a descargar lluvias intensas sobre áreas costeras de Florida, Alabama, Misisipi y Luisiana mientras continúa su avance hacia el oeste en dirección a Texas.

La publicación también señaló que en la costa de Luisiana podrían acumularse entre 7 y 12 centímetros de lluvia, con registros mayores en áreas aisladas. El centro de huracanes añadió que Bertha podría generar uno o dos tornados aislados sobre la región de Big Bend, en Florida, durante la semana.

El Centro Nacional de Huracanes prevé que Bertha siga fortaleciéndose mientras se aproxima a tierra en la costa del Golfo de México (REUTERS/Marco Bello)
El Centro Nacional de Huracanes prevé que Bertha siga fortaleciéndose mientras se aproxima a tierra en la costa del Golfo de México (REUTERS/Marco Bello)

En Alabama y Florida ya se tomaron medidas preventivas por oleaje y anegamientos

En Orange Beach, Alabama, ondeaban banderas rojas para advertir a los bañistas por fuerte oleaje y corrientes. En el condado de Escambia, Florida, las autoridades de emergencia ofrecieron arena a residentes de zonas propensas a inundarse para preparar bolsas de contención.

Bertha amenaza a la costa norte del golfo no por una intensificación explosiva, sino por su desplazamiento lento, su capacidad de empujar agua hacia tierra y la persistencia de lluvias sobre áreas vulnerables durante varios días.

En paralelo, el huracán Fausto alcanzó categoría de huracán el lunes por la noche en el Pacífico oriental, lejos de la península mexicana de Baja California. Según la agencia Associated Press, su centro se ubicaba a unos 1.200 kilómetros al sudoeste del extremo sur de la península.

Los pronósticos indican que Bertha dejará lluvias intensas en Florida, Alabama, Misisipi y Luisiana antes de avanzar hacia Texas (REUTERS/José Luis González)
Los pronósticos indican que Bertha dejará lluvias intensas en Florida, Alabama, Misisipi y Luisiana antes de avanzar hacia Texas (REUTERS/José Luis González)

El Centro Nacional de Huracanes informó que Fausto registra vientos máximos sostenidos de 120 km/h, o 130 km/h en la actualización citada por NBC Miami, y se desplazaba hacia el oeste-noroeste.

Además, no hay advertencias ni vigilancias costeras en vigor, aunque el oleaje generado por el ciclón podía golpear la costa de Baja California y provocar condiciones peligrosas de resaca y corrientes de retorno.

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