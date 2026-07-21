Estados Unidos

Cinco personas murieron al intentar rescatar a un nadador atrapado en un río de Ohio

Una corriente inusualmente fuerte en el caudal Scioto arrastró a un grupo que había ido a pescar, mientras un menor corrió por una carretera para pedir ayuda y activar el operativo nocturno

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Vehículos policiales y de bomberos, una tienda amarilla, personal de emergencia junto a un río con muelles, y dos botes inflables rojos
Cinco personas murieron en el río Scioto, en Ohio, tras un intento de rescate en medio de un caudal alto y rápido (NBC News)

Unas cinco personas murieron en el río Scioto, en Ohio, después de que varios adultos entraran al agua para intentar rescatar a un nadador en dificultades. El episodio ocurrió el domingo en Powell y las autoridades lo vincularon con un caudal inusualmente alto y rápido.

Según la agencia Associated Press, el río fluía ese día a unos 10 m³ por segundo, más de cuatro veces por encima del nivel de tres días antes y más del doble del promedio, de acuerdo con un medidor del Servicio Geológico de Estados Unidos ubicado en una represa cercana.

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El caso comenzó cuando un grupo se reunió junto al río en ese suburbio de Columbus. El sheriff del condado de Delaware, Jeffrey Balzer aseguró en una conferencia de prensa que una persona entró al agua para nadar y empezó a tener problemas.

“Fue entonces cuando la tragedia empezó a ocurrir”, afirmó Balzer. El sheriff explicó que otros integrantes del grupo se lanzaron para ayudar y también comenzaron a luchar contra la corriente.

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Un barco policial con tres hombres a bordo navega sobre el agua. Se observa una franja de vegetación en la orilla del río al fondo
El río Scioto registró unos 10 m³ por segundo, más de cuatro veces por encima del nivel de tres días antes, según datos oficiales (NBC News)

El pedido de auxilio empezó con un niño que corría por la ruta

La emergencia se conoció cuando un automovilista vio a un niño alterado correr por una ruta cercana en busca de ayuda. Citado por NBC News, Balzer señaló que el menor gritaba “mamá” mientras intentaba alertar a alguien.

De acuerdo con ABC News, el niño dijo que su familia estaba en el río. Esa llamada al 911 activó el operativo de búsqueda y rescate durante la noche del domingo.

Carretera asfaltada con un SUV rojo y varios coches. Poste de madera con 'AREA K 8260' y señal verde a la izquierda. Hierba, árboles y torre de electricidad
Un niño que corría por una carretera cercana y pedía ayuda activó la llamada al 911 que dio inicio al operativo de búsqueda y rescate (NBC News)

Los equipos de emergencia sacaron del agua a dos mujeres, que fueron trasladadas a un hospital, donde se confirmó su muerte, informó el sheriff. El lunes, los rescatistas encontraron en el río los cuerpos de tres hombres, dijo Tracy Whited, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Delaware.

Las autoridades no precisaron el lugar exacto en que fueron halladas las víctimas. Tampoco difundieron sus nombres porque seguían con la notificación a los familiares.

En un río, un dispositivo flotante amarillo con dos boyas anaranjadas a sus lados, y un fondo de densa vegetación con árboles verdes
La reconstrucción del caso en Ohio indica que cinco adultos entraron al río Scioto de manera sucesiva para auxiliar a un nadador en dificultades (NBC News)

La secuencia incluyó a cinco adultos que entraron al agua

La reconstrucción inicial indica que el grupo había ido a pescar el domingo por la tarde. En algún momento, uno de los adultos se metió al río para nadar y comenzó a tener dificultades, según explicó Balzer.

La cadena ABC informó que, cuando esa primera persona empezó a hundirse o a perder control en el agua, otras dos entraron para auxiliarla y también tuvieron problemas. Después se metieron otras dos personas con la misma intención.

Whited indicó que una de las personas fallecidas sería la que primero tuvo dificultades en el agua. La portavoz añadió que la investigación sigue abierta.

Balzer también dijo que entre las cinco víctimas habría dos parejas de padres. Dos niños menores de 10 años quedaron bajo el cuidado de servicios de asistencia familiar, incluido el menor cuya búsqueda de ayuda llevó a la llamada al 911.

El sheriff sostuvo que quienes se acercan a zonas de agua deben conocer las condiciones antes de ingresar. “Conozca su nivel de habilidad antes de meterse al agua. ¿Es un nadador seguro?”, plateó. Además agregó: “Asegúrese de que haya otras personas alrededor en caso de que algo salga mal para que puedan avisar a alguien”.

Vista de un río con árboles en sus orillas. En la distancia se observa una torre de alta tensión y un cielo despejado. Flotan troncos en primer plano
La tragedia en Powell ocurrió dos días después de otra muerte múltiple vinculada al agua en Utah, donde murieron cinco personas por una inundación repentina (NBC News)

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