Operación Tarjeta Roja: Estados Unidos bloqueó miles de dominios piratas del Mundial, la mayoría en Colombia

En un despliegue sin precedentes durante el Mundial 2026, la justicia estadounidense, en coordinación con autoridades internacionales, ejecutó la Operación Tarjeta Roja, un operativo que logró el cierre de cerca de 2.000 sitios web de transmisión ilegal - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

La justicia estadounidense ejecutó un operativo a gran escala durante el Mundial 2026 que resultó en el cierre de cerca de 2.000 páginas web dedicadas a la transmisión ilegal de partidos. Más de la mitad de estos sitios estaban registrados en Colombia, lo que subraya la magnitud del fenómeno en la región y el alcance internacional de la lucha contra la piratería digital.

Dónde y cómo actuó la Operación Tarjeta Roja

El operativo, coordinado en el marco de la llamada Operación Tarjeta Roja, marca un precedente en la cooperación internacional contra el streaming ilegal y sus riesgos asociados.

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Según el comunicado oficial, los dominios bloqueados correspondían principalmente a Colombia (1.140), seguidos por Brasil (309), República Dominicana (256), Perú (28) y Argentina (14). La agencia EFE detalló que las páginas emitían en tiempo real los partidos del Mundial de 2026, que finalizaron el pasado 19 de julio.

Colombia concentra 1.140 de los dominios clausurados en un operativo contra el streaming pirata del Mundial - (Reuters)

La acción fue liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), a través de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), y el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual, en colaboración con autoridades locales. Además del cierre de dominios, se realizaron allanamientos y decomisos en Colombia, resultando en la detención de once personas y la incautación de mercancía falsificada relacionada con el torneo.

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La relevancia de esta acción no solo radica en la protección de los derechos de transmisión del evento deportivo más visto del mundo, también en el impacto sobre la seguridad digital de millones de usuarios.

Por qué son riesgosos los sitios de streaming ilegal

Más allá de la infracción a los derechos de autor, estos sitios representan un peligro para los usuarios desprevenidos. Al intentar ver un partido, el visitante se enfrenta a un entorno repleto de ventanas emergentes, redirecciones, avisos de virus y botones engañosos. Esta experiencia no es accidental: la publicidad agresiva es el principal motor de financiamiento del streaming pirata.

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En momentos de alta demanda, como una final del Mundial, la combinación de urgencia y falta de información eleva el riesgo de caer en fraudes, robo de credenciales o infecciones de malware. Los ciberdelincuentes explotan el alto tráfico para multiplicar sus ingresos a través de redes publicitarias de baja reputación, que aceptan campañas rechazadas por plataformas legítimas.

La intervención incluye bloqueos de páginas, acciones en terreno y confiscaciones relacionadas con el evento, un despliegue que refuerza la cooperación internacional para proteger derechos de transmisión y cortar fuentes de ingresos ilegales - REUTERS/Kacper Pempel

A diferencia de los servicios oficiales, los sitios ilegales no pueden cobrar suscripciones, pero monetizan cada visita con anuncios en capas: banners, pop-ups, pop-unders, redirecciones y scripts que se activan con cualquier clic. Durante eventos deportivos de interés internacional, el tráfico se dispara y los ingresos por publicidad aumentan exponencialmente.

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Gran parte de los dominios bloqueados son clones o espejos de sitios originales ya cerrados por la justicia. Esta fragmentación hace que los usuarios encuentren webs cada vez más invasivas, con más anuncios y mayores riesgos de seguridad.

El exceso de publicidad no solo busca impresiones, también inducir clics erróneos. El botón de reproducción suele ser parte del engaño:

Play fantasma: Al hacer clic para ver el partido, se abren múltiples ventanas con apuestas, encuestas o avisos falsos de seguridad.

Pantalla de registro falsa: Algunos sitios solicitan datos personales o información de tarjeta “para validar la cuenta” o activar HD, táctica clásica de phishing.

Actualizaciones y APK fraudulentos: Se ofrece descargar apps o instaladores fuera de las tiendas oficiales, especialmente en Android, elevando el riesgo de troyanos o spyware.

La Operación Tarjeta Roja evidencia la importancia de la cooperación internacional para proteger derechos y usuarios en el entorno digital. Más allá de la persecución legal, la clave está en la educación del usuario: evitar sitios no oficiales, desconfiar de ventanas sospechosas y nunca ingresar datos personales en páginas de dudosa procedencia.

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Con la digitalización del entretenimiento deportivo, la seguridad y la legalidad deben ir de la mano. La experiencia de la Copa Mundial 2026 logró demostrar que el acceso seguro y legítimo a los contenidos es un desafío de todos, tanto usuarios como autoridades.