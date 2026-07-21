Tecno

Operación Tarjeta Roja: Estados Unidos bloqueó miles de dominios piratas del Mundial, la mayoría en Colombia

Colombia se posicionó como el epicentro del fenómeno en la región, concentrando más de la mitad de los dominios incautados en una acción que dejó además 11 detenidos

Guardar
Google icon
En un despliegue sin precedentes durante el Mundial 2026, la justicia estadounidense, en coordinación con autoridades internacionales, ejecutó la Operación Tarjeta Roja, un operativo que logró el cierre de cerca de 2.000 sitios web de transmisión ilegal - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo
En un despliegue sin precedentes durante el Mundial 2026, la justicia estadounidense, en coordinación con autoridades internacionales, ejecutó la Operación Tarjeta Roja, un operativo que logró el cierre de cerca de 2.000 sitios web de transmisión ilegal - REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

La justicia estadounidense ejecutó un operativo a gran escala durante el Mundial 2026 que resultó en el cierre de cerca de 2.000 páginas web dedicadas a la transmisión ilegal de partidos. Más de la mitad de estos sitios estaban registrados en Colombia, lo que subraya la magnitud del fenómeno en la región y el alcance internacional de la lucha contra la piratería digital.

Dónde y cómo actuó la Operación Tarjeta Roja

El operativo, coordinado en el marco de la llamada Operación Tarjeta Roja, marca un precedente en la cooperación internacional contra el streaming ilegal y sus riesgos asociados.

PUBLICIDAD

Según el comunicado oficial, los dominios bloqueados correspondían principalmente a Colombia (1.140), seguidos por Brasil (309), República Dominicana (256), Perú (28) y Argentina (14). La agencia EFE detalló que las páginas emitían en tiempo real los partidos del Mundial de 2026, que finalizaron el pasado 19 de julio.

Primer plano de manos escribiendo en un teclado de portátil, con la pantalla iluminada por código verde en un entorno oscuro
Colombia concentra 1.140 de los dominios clausurados en un operativo contra el streaming pirata del Mundial - (Reuters)

La acción fue liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), a través de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), y el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual, en colaboración con autoridades locales. Además del cierre de dominios, se realizaron allanamientos y decomisos en Colombia, resultando en la detención de once personas y la incautación de mercancía falsificada relacionada con el torneo.

PUBLICIDAD

La relevancia de esta acción no solo radica en la protección de los derechos de transmisión del evento deportivo más visto del mundo, también en el impacto sobre la seguridad digital de millones de usuarios.

Por qué son riesgosos los sitios de streaming ilegal

Más allá de la infracción a los derechos de autor, estos sitios representan un peligro para los usuarios desprevenidos. Al intentar ver un partido, el visitante se enfrenta a un entorno repleto de ventanas emergentes, redirecciones, avisos de virus y botones engañosos. Esta experiencia no es accidental: la publicidad agresiva es el principal motor de financiamiento del streaming pirata.

En momentos de alta demanda, como una final del Mundial, la combinación de urgencia y falta de información eleva el riesgo de caer en fraudes, robo de credenciales o infecciones de malware. Los ciberdelincuentes explotan el alto tráfico para multiplicar sus ingresos a través de redes publicitarias de baja reputación, que aceptan campañas rechazadas por plataformas legítimas.

La intervención incluye bloqueos de páginas, acciones en terreno y confiscaciones relacionadas con el evento, un despliegue que refuerza la cooperación internacional para proteger derechos de transmisión y cortar fuentes de ingresos ilegales - REUTERS/Kacper Pempel
La intervención incluye bloqueos de páginas, acciones en terreno y confiscaciones relacionadas con el evento, un despliegue que refuerza la cooperación internacional para proteger derechos de transmisión y cortar fuentes de ingresos ilegales - REUTERS/Kacper Pempel

A diferencia de los servicios oficiales, los sitios ilegales no pueden cobrar suscripciones, pero monetizan cada visita con anuncios en capas: banners, pop-ups, pop-unders, redirecciones y scripts que se activan con cualquier clic. Durante eventos deportivos de interés internacional, el tráfico se dispara y los ingresos por publicidad aumentan exponencialmente.

Gran parte de los dominios bloqueados son clones o espejos de sitios originales ya cerrados por la justicia. Esta fragmentación hace que los usuarios encuentren webs cada vez más invasivas, con más anuncios y mayores riesgos de seguridad.

El exceso de publicidad no solo busca impresiones, también inducir clics erróneos. El botón de reproducción suele ser parte del engaño:

  • Play fantasma: Al hacer clic para ver el partido, se abren múltiples ventanas con apuestas, encuestas o avisos falsos de seguridad.
  • Pantalla de registro falsa: Algunos sitios solicitan datos personales o información de tarjeta “para validar la cuenta” o activar HD, táctica clásica de phishing.
  • Actualizaciones y APK fraudulentos: Se ofrece descargar apps o instaladores fuera de las tiendas oficiales, especialmente en Android, elevando el riesgo de troyanos o spyware.

La Operación Tarjeta Roja evidencia la importancia de la cooperación internacional para proteger derechos y usuarios en el entorno digital. Más allá de la persecución legal, la clave está en la educación del usuario: evitar sitios no oficiales, desconfiar de ventanas sospechosas y nunca ingresar datos personales en páginas de dudosa procedencia.

Con la digitalización del entretenimiento deportivo, la seguridad y la legalidad deben ir de la mano. La experiencia de la Copa Mundial 2026 logró demostrar que el acceso seguro y legítimo a los contenidos es un desafío de todos, tanto usuarios como autoridades.

Temas Relacionados

Tarjeta RojaMundialStreamingEstados UnidosTecnología-NoticasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aprende a bloquear llamadas spam sin descargar apps: solo debes activar esta función de Google

El identificador de llamadas y la protección contra spam en Android alertan sobre posibles fraudes y suplantaciones

Aprende a bloquear llamadas spam sin descargar apps: solo debes activar esta función de Google

Cómo activar el identificador de llamadas de Google y bloquear llamadas spam en teléfonos Android

El identificador de llamadas utiliza la base de datos de Google para detectar posibles fraudes antes de que el usuario responda al teléfono

Cómo activar el identificador de llamadas de Google y bloquear llamadas spam en teléfonos Android

Por qué aparece LTE y no 4G en la señal de tu celular y qué debes hacer para evitarlo

Estas letras no indican un fallo en el teléfono móvil, pero sí problemas de conexión a internet

Por qué aparece LTE y no 4G en la señal de tu celular y qué debes hacer para evitarlo

Cómo conectar un celular Android a un televisor que no tiene internet

El uso de cables USB-C a HDMI o dispositivos streaming como Chromecast permite proyectar fotos, videos y aplicaciones en pantalla grande

Cómo conectar un celular Android a un televisor que no tiene internet

La nueva herramienta de Nvidia promete identificar videos creados o alterados con inteligencia artificial

Con capacidad para analizar contenido casi en tiempo real, Nvidia apuesta por reforzar la verificación de videos frente al avance de los deepfakes

La nueva herramienta de Nvidia promete identificar videos creados o alterados con inteligencia artificial

DEPORTES

Alpine informó que Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del Gran Premio de Hungría

Alpine informó que Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del Gran Premio de Hungría

La frase de la hermana de Paredes tras el Mundial: “No tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros”

Tras la final del Mundial, Julián Álvarez define su futuro: las fechas límites que pusieron Atlético Madrid y Barcelona

“¿Qué pasó en el vestuario?“: el padre de Alexis Mac Allister reveló el diálogo con su hijo sobre la charla del plantel antes de jugar la final del Mundial

Josh Kerr rompe la plusmarca de la milla y lanza un nuevo desafío en el atletismo mundial

TELESHOW

El orgullo de Marcelo Tinelli por la actuación de Argentina en el Mundial: “Un país latiendo al mismo tiempo”

El orgullo de Marcelo Tinelli por la actuación de Argentina en el Mundial: “Un país latiendo al mismo tiempo”

Boy Olmi revivió su experiencia como el príncipe de La Cenicienta: “Uno de los peores trabajos de mi vida”

Así es la casa de campo de Wanda Nara donde entraron a robar: jardines, tonos neutros y su lugar de paz

Claudia Villafañe habló del llanto de Messi y recordó el dolor de Maradona: “Esa sensación la viví en el 90″

El padre de Rodrigo De Paul elogió la relación del futbolista con Tini Stoessel: “Es una gran compañera”

INFOBAE AMÉRICA

La Policía dominicana captura a cuatro hombres por un asalto armado en una joyería de Santiago

La Policía dominicana captura a cuatro hombres por un asalto armado en una joyería de Santiago

Capturan a hombre tras asesinar a su hermano en medio de una disputa por alcohol en El Salvador

Panamá se acerca a 4,000 casos de dengue mientras aumenta la incidencia de la enfermedad

Investigación panameña revela que extractos de sargazo inhiben hasta 97% el parásito de la malaria

Honduras: inundaciones obligan a evacuar familias y comunidades en Gracias a Dios