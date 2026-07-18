Ciclosporiasis: del brote en Estados Unidos a la historia de una amenaza global vinculada a frutas y verduras crudas

La ciclosporiasis es una enfermedad causada por un parásito que provoca diarrea prolongada tras ingerir alimentos o agua contaminados (CDC)

El reciente aumento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos encendió las alarmas en el sistema de salud pública del país. Se trata de una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que provoca principalmente diarrea prolongada tras consumir alimentos o agua contaminados.

Los reportes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirman un crecimiento acelerado de esta infección, con cifras que llegaron a 1645 casos confirmados y más de 140 hospitalizaciones. Las autoridades reconocen que la investigación sobre el origen del brote continúa abierta, con la lechuga y otras verduras de hoja verde bajo sospecha principal, pero sin un alimento específico claramente identificado.

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El rastreo de la Cyclospora se complica por las dificultades para identificar la fuente alimentaria y la limitada financiación para vigilancia epidemiológica. Los especialistas advierten que la compleja biología del parásito agrava el desafío. En este contexto, la preocupación se extiende por la posibilidad de que existan muchos más casos no detectados, dada la falta de pruebas diagnósticas sistemáticas y la escasa cobertura del sistema de vigilancia.

Qué es la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas

La lechuga y otras verduras de hoja verde están bajo sospecha principal en la investigación del brote de ciclosporiasis en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis.

De acuerdo con los CDC, la infección se contrae al consumir alimentos o agua contaminados con heces que contienen los huevos del parásito. El principal síntoma es la diarrea líquida, que puede durar desde unos pocos días hasta más de un mes, con episodios de recaída. Otros síntomas frecuentes incluyen pérdida de apetito, fatiga, dolor abdominal, náuseas y pérdida de peso.

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El período de incubación suele ser de aproximadamente una semana, aunque puede oscilar entre dos días y dos semanas. El diagnóstico requiere pruebas de laboratorio específicas sobre muestras de materia fecal, ya que los análisis rutinarios suelen pasar por alto la presencia de Cyclospora.

El tratamiento recomendado es una combinación de antibióticos. Las personas con sistemas inmunológicos debilitados, los niños y los adultos mayores enfrentan un mayor riesgo de desarrollar cuadros severos.

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El CDC subraya que la transmisión directa entre personas resulta poco probable por el ciclo de vida del parásito, que necesita permanecer en el ambiente externo durante al menos una o dos semanas para volverse infeccioso. Por esta razón, la principal vía de contagio es el consumo de alimentos crudos o agua contaminada.

Se recomienda lavar cuidadosamente todas las verduras y frutas frescas antes de consumirlas, ya que esta práctica puede ayudar a reducir el riesgo de contraer ciclosporiasis. Aunque el lavado no garantiza la eliminación total del parásito, constituye una medida preventiva importante para disminuir la posibilidad de contaminación a través de alimentos crudos.

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Cómo se investiga el origen del parásito Cyclospora y por qué el brote crece

La identificación genética del parásito permite rastrear el origen del brote (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un informe publicado en Nature, la actual ola de infecciones en Estados Unidos es la mayor registrada hasta el momento. El microorganismo responsable, Cyclospora cayetanensis, invade las células del intestino y ocasiona una inflamación que impide absorber agua y nutrientes, lo que genera diarrea intensa. La mayoría de los afectados no requiere tratamiento, pero la enfermedad puede durar semanas o meses.

El rastreo del brote implica una coordinación entre laboratorios estatales y federales, que toman muestras de materia fecal de los pacientes y las analizan en busca del parásito. Los especialistas secuencian el ADN de los ejemplares hallados y comparan los genomas para identificar patrones similares que puedan indicar un origen común, como ocurrió en 2013 cuando se logró vincular un brote a mezcla de lechugas importadas de México.

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La demora entre el consumo del alimento contaminado y la aparición de síntomas complica aún más la investigación, ya que muchos productos frescos tienen una vida útil breve y pueden ser descartados antes de ser analizados. Los expertos advierten que el brote no se detendrá hasta que los organismos de salud pública logren determinar exactamente dónde entra el parásito al sistema alimentario nacional. Las proyecciones oficiales anticipan que los casos podrían continuar aumentando hasta fines de agosto, cuando concluye la temporada de mayor actividad de Cyclospora en Estados Unidos.

Brotes históricos de ciclosporiasis y su origen en los alimentos crudos

El principal síntoma de la ciclosporiasis es la diarrea líquida, que puede durar desde unos días hasta más de un mes, con posibles recaídas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión publicada en la revista científica Foods detalla que la Cyclospora cayetanensis es un protozoo emergente y un contribuyente relevante a la gastroenteritis a nivel global. El artículo indica que, en las últimas dos décadas, los brotes de ciclosporiasis estuvieron vinculados de manera recurrente al consumo de frutas y verduras frescas difíciles de limpiar y que se comen crudas, como frambuesas, albahaca, cilantro y lechuga.

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Los investigadores destacan que la globalización de la cadena alimentaria y el aumento de los viajes internacionales aumentaron el riesgo de exposición en zonas no endémicas. El estudio menciona que en Estados Unidos y Canadá, la mayoría de los brotes se relacionaron con productos importados de países donde la ciclosporiasis es endémica, que incluyen regiones tropicales y subtropicales de América Latina, Asia y África.

Por ejemplo, en 1996, un brote masivo afectó a 1465 personas en ambos países y se asoció al consumo de frambuesas provenientes de Guatemala. Desde entonces, se reportaron numerosos incidentes relacionados con otras frutas y verduras frescas, y las investigaciones mostraron que el parásito resiste los desinfectantes habituales de la industria alimentaria.

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En 2019, otro brote importante en Estados Unidos se vinculó con albahaca importada de México, con más de 130 casos confirmados en varios estados. La revisión también señala que, hasta el momento, ningún producto congelado, cocido o fruta pelada ha sido identificado como vehículo de infección, lo que refuerza la importancia de los alimentos frescos como principal fuente de riesgo.

El diagnóstico de ciclosporiasis requiere análisis de laboratorio específicos, ya que los exámenes rutinarios suelen pasar por alto al parásito (CDC vía AP)

En Europa, los brotes de ciclosporiasis fueron menos frecuentes, pero dejaron en evidencia la dificultad para identificar la fuente de la infección. Por ejemplo, en Alemania se registró un brote en 2000 que afectó a 34 personas tras consumir ensaladas con ingredientes frescos provenientes de Francia e Italia. En la mayoría de los brotes europeos, la investigación no logró determinar claramente el alimento implicado, lo que sugiere una posible subnotificación o limitaciones en la capacidad diagnóstica de los sistemas de salud de la región.

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En Australia, uno de los brotes mejor documentados ocurrió en 2010 a bordo de un crucero. Más de 300 personas, entre pasajeros y tripulantes, presentaron síntomas tras consumir productos frescos adquiridos en puertos de Singapur o Malasia. En México, Colombia y otros países de América Latina también se reportaron brotes asociados a diversos vegetales y hierbas, lo que reafirma el carácter global de la enfermedad y su vinculación con alimentos frescos en distintas regiones del mundo.

Diagnóstico, tratamiento y desafíos en la vigilancia de la enfermedad

En las últimas décadas, brotes de ciclosporiasis se vincularon al consumo de frutas y verduras frescas difíciles de limpiar y que se comen crudas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico de la ciclosporiasis requiere métodos de laboratorio especializados. La identificación precisa del parásito solo se logra a través de técnicas como la microscopía con luz o UV y pruebas moleculares específicas como PCR. Los médicos deben solicitar expresamente el análisis para Cyclospora, ya que los exámenes de rutina pueden no detectarla. Además, se recomienda analizar varias muestras de materia fecal en días diferentes para aumentar la probabilidad de detección.

La ciclosporiasis suele tratarse con un esquema de antibióticos específico. Para quienes no pueden recibir este tratamiento habitual, existen otras opciones alternativas. Además, se resalta la importancia del reposo y la rehidratación, sobre todo en casos de diarrea intensa.

La investigación sobre brotes de Cyclospora demanda recursos humanos significativos y entrevistas detalladas a los afectados sobre sus hábitos alimentarios previos. La dificultad para que los pacientes recuerden lo consumido semanas atrás y la resistencia del parásito a los métodos tradicionales de cultivo complican la trazabilidad. Esta situación genera el riesgo de subregistro y deja a la población vulnerable a nuevos brotes.