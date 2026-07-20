Estados Unidos

Los 10 inmigrantes más ricos de Estados Unidos en 2026: quiénes son y cuánto poseen

La lista reúne a empresarios de sectores como tecnología, medios, casinos y finanzas, con patrimonios que van desde los $18.900 millones hasta los $927.000 millones

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Cinco retratos de líderes empresariales y tecnológicos. Logotipos de Tesla, Google, Nvidia y Las Vegas Sands. Diseño con elementos de casino.
La lista de Forbes destacó el papel de los inmigrantes más ricos de Estados Unidos en la economía nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última lista de Forbes sobre los inmigrantes más ricos de Estados Unidos resalta el papel central que tienen los empresarios nacidos fuera del país en la construcción de la economía nacional. Este grupo, conformado por 144 multimillonarios provenientes de 45 países, ha logrado reunir una fortuna conjunta de USD 2,2 billones, cifra que representa un crecimiento respecto al año anterior.

Lejos de ser una excepción, los inmigrantes constituyen casi el 15% de todos los multimillonarios estadounidenses y concentran una cuarta parte de la riqueza total de este segmento. Tres de ellos figuran, además, en el top 10 mundial, reflejando la diversidad de sectores en los que participan.

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La presencia de figuras procedentes de países como Irán, Australia, Alemania, Taiwán, Israel, Hungría, Rusia y Sudáfrica confirma las oportunidades que Estados Unidos sigue ofreciendo a quienes deciden emprender y desarrollarse en su territorio.

Una mano sujeta un fajo de billetes de cien dólares, con el horizonte de rascacielos de Miami, palmeras y el agua del río en el fondo bajo un cielo despejado.
La fortuna conjunta de los multimillonarios inmigrantes en Estados Unidos alcanzó los USD 2,2 billones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos empresarios se destacan en industrias tan variadas como la tecnología, el entretenimiento, las finanzas, los medios de comunicación y los juegos de azar. El listado ilustra cómo la movilidad internacional y el espíritu emprendedor han sido motores para la innovación y la generación de riqueza en el país, consolidando a los inmigrantes como actores claves del panorama económico estadounidense.

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10. Adam Foroughi

Nacido en Irán, Adam Foroughi es un empresario destacado en el sector de la tecnología publicitaria. Con una fortuna de USD 18.900 millones, se ha posicionado gracias a la creación de AppLovin, una plataforma de marketing digital para dispositivos móviles.

Hombre sentado en una silla, viste camiseta azul oscuro, en una sala con ventana, mesa auxiliar y objeto decorativo gris
Adam Foroughi, nacido en Irán, construyó una fortuna de USD 18.900 millones con AppLovin en el sector de la tecnología publicitaria (YouTube:@DavidSenra)

9. Rupert Murdoch y familia

Proveniente de Australia, Rupert Murdoch y su familia suman USD 22.100 millones gracias a sus negocios en medios y entretenimiento.

Murdoch es el fundador de News Corp y Fox Corporation, conglomerados que operan en medios de comunicación desde hace décadas.

Rupert Murdoch y su familia, provenientes de Australia, reúnen USD 22.100 millones por sus negocios en medios y entretenimiento (REUTERS/Mario Anzuoni)
Rupert Murdoch y su familia, provenientes de Australia, reúnen USD 22.100 millones por sus negocios en medios y entretenimiento (REUTERS/Mario Anzuoni)

8. Peter Thiel

Nacido en Alemania, Peter Thiel tiene una fortuna de USD 27.900 millones a partir de sus inversiones en tecnología y finanzas. Fue cofundador de PayPal y uno de los primeros inversores en Facebook, lo que consolidó su figura en Silicon Valley.

Peter Thiel
Peter Thiel, nacido en Alemania, alcanzó una fortuna de USD 27.900 millones con inversiones en tecnología y finanzas (Photo by Anthony Behar)

7. John Tu

Originario de China, John Tu ha construido una fortuna de USD 30.500 millones a través de Kingston Technology. Llegó a Estados Unidos como estudiante y fundó una de las principales compañías de hardware informático junto a David Sun.

Los inmigrantes multimillonarios en EE.UU. baten récord y concentran el 18 % de la riqueza total
John Tu, originario de China, acumuló USD 30.500 millones tras fundar Kingston Technology en el sector del hardware informático (Captura de video)

6. David Sun

Nacido en Taiwán, David Sun es el otro cofundador de Kingston Technology, con un patrimonio de USD 30.500 millones. Junto a John Tu, ha mantenido a Kingston como referente global en el sector del hardware.

David Sun, el cerebro detrás de Kingston Technology portada
David Sun fundó Kingston Technology junto a John Tu

5. Miriam Adelson y familia

De Israel, Miriam Adelson y su familia cuentan con USD 33.400 millones provenientes de la industria de casinos y juegos de azar. Tras el fallecimiento de Sheldon Adelson, Miriam continuó al frente de Las Vegas Sands y su expansión internacional.

Miriam Adelson y su familia, de Israel, controlan USD 33.400 millones ligados a la industria de casinos y a Las Vegas Sands (REUTERS)
Miriam Adelson y su familia, de Israel, controlan USD 33.400 millones ligados a la industria de casinos y a Las Vegas Sands (REUTERS)

4. Thomas Peterffy

Originario de Hungría, Thomas Peterffy amasa USD 107.000 millones gracias a Interactive Brokers, su empresa de corretaje.

Peterffy impulsó la automatización bursátil y la digitalización de los mercados financieros en Estados Unidos.

Thomas Peterffy, originario de Hungría, llegó a USD 107.000 millones con Interactive Brokers y la automatización bursátil en Estados Unidos (REUTERS/Brendan McDermid)
Thomas Peterffy, originario de Hungría, llegó a USD 107.000 millones con Interactive Brokers y la automatización bursátil en Estados Unidos (REUTERS/Brendan McDermid)

3. Jensen Huang

Nacido en Taiwán, Jensen Huang es el fundador de Nvidia y posee USD 176.000 millones. Ha sido pieza clave en el avance de los semiconductores y la tecnología gráfica, posicionando a su empresa entre las más influyentes del sector.

Jensen Huang, nacido en Taiwán, integra el top de inmigrantes más ricos de Estados Unidos como fundador de Nvidia y referente de los semiconductores (REUTERS/Manami Yamada)
Jensen Huang, nacido en Taiwán, integra el top de inmigrantes más ricos de Estados Unidos como fundador de Nvidia y referente de los semiconductores (REUTERS/Manami Yamada)

2. Sergey Brin

Procedente de Rusia, Sergey Brin cuenta con USD 272.000 millones como cofundador de Google. Llegó a Estados Unidos en su infancia y revolucionó la forma en que el mundo accede a la información, consolidando el alcance global de la compañía.

Sergey Brin, procedente de Rusia, figura entre los inmigrantes más ricos de Estados Unidos por su papel como cofundador de Google (REUTERS/Mario Anzuoni)
Sergey Brin, procedente de Rusia, figura entre los inmigrantes más ricos de Estados Unidos por su papel como cofundador de Google (REUTERS/Mario Anzuoni)

1. Elon Musk

Nacido en Sudáfrica, Elon Musk lidera el ranking con USD 927.000 millones. Fundador de Tesla y SpaceX, Musk ha desarrollado negocios en la industria automotriz y la exploración espacial, convirtiéndose en el primer trillonario del mundo durante un breve periodo en junio.

Elon Musk, nacido en Sudáfrica, encabeza la lista de Forbes de inmigrantes más ricos de Estados Unidos con USD 927.000 millones (Europa Press)
Elon Musk, nacido en Sudáfrica, encabeza la lista de Forbes de inmigrantes más ricos de Estados Unidos con USD 927.000 millones (Europa Press)

Musk es reconocido por su apuesta a la innovación disruptiva y su capacidad para materializar ideas visionarias. Su liderazgo ha impulsado avances en energía renovable, transporte y tecnología espacial, consolidando su figura como el máximo exponente del espíritu emprendedor inmigrante en Estados Unidos.

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