Los 10 inmigrantes más ricos de Estados Unidos en 2026: quiénes son y cuánto poseen

La última lista de Forbes sobre los inmigrantes más ricos de Estados Unidos resalta el papel central que tienen los empresarios nacidos fuera del país en la construcción de la economía nacional. Este grupo, conformado por 144 multimillonarios provenientes de 45 países, ha logrado reunir una fortuna conjunta de USD 2,2 billones, cifra que representa un crecimiento respecto al año anterior.
Lejos de ser una excepción, los inmigrantes constituyen casi el 15% de todos los multimillonarios estadounidenses y concentran una cuarta parte de la riqueza total de este segmento. Tres de ellos figuran, además, en el top 10 mundial, reflejando la diversidad de sectores en los que participan.
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La presencia de figuras procedentes de países como Irán, Australia, Alemania, Taiwán, Israel, Hungría, Rusia y Sudáfrica confirma las oportunidades que Estados Unidos sigue ofreciendo a quienes deciden emprender y desarrollarse en su territorio.
Estos empresarios se destacan en industrias tan variadas como la tecnología, el entretenimiento, las finanzas, los medios de comunicación y los juegos de azar. El listado ilustra cómo la movilidad internacional y el espíritu emprendedor han sido motores para la innovación y la generación de riqueza en el país, consolidando a los inmigrantes como actores claves del panorama económico estadounidense.
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10. Adam Foroughi
Nacido en Irán, Adam Foroughi es un empresario destacado en el sector de la tecnología publicitaria. Con una fortuna de USD 18.900 millones, se ha posicionado gracias a la creación de AppLovin, una plataforma de marketing digital para dispositivos móviles.
9. Rupert Murdoch y familia
Proveniente de Australia, Rupert Murdoch y su familia suman USD 22.100 millones gracias a sus negocios en medios y entretenimiento.
Murdoch es el fundador de News Corp y Fox Corporation, conglomerados que operan en medios de comunicación desde hace décadas.
8. Peter Thiel
Nacido en Alemania, Peter Thiel tiene una fortuna de USD 27.900 millones a partir de sus inversiones en tecnología y finanzas. Fue cofundador de PayPal y uno de los primeros inversores en Facebook, lo que consolidó su figura en Silicon Valley.
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7. John Tu
Originario de China, John Tu ha construido una fortuna de USD 30.500 millones a través de Kingston Technology. Llegó a Estados Unidos como estudiante y fundó una de las principales compañías de hardware informático junto a David Sun.
6. David Sun
Nacido en Taiwán, David Sun es el otro cofundador de Kingston Technology, con un patrimonio de USD 30.500 millones. Junto a John Tu, ha mantenido a Kingston como referente global en el sector del hardware.
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5. Miriam Adelson y familia
De Israel, Miriam Adelson y su familia cuentan con USD 33.400 millones provenientes de la industria de casinos y juegos de azar. Tras el fallecimiento de Sheldon Adelson, Miriam continuó al frente de Las Vegas Sands y su expansión internacional.
4. Thomas Peterffy
Originario de Hungría, Thomas Peterffy amasa USD 107.000 millones gracias a Interactive Brokers, su empresa de corretaje.
Peterffy impulsó la automatización bursátil y la digitalización de los mercados financieros en Estados Unidos.
3. Jensen Huang
Nacido en Taiwán, Jensen Huang es el fundador de Nvidia y posee USD 176.000 millones. Ha sido pieza clave en el avance de los semiconductores y la tecnología gráfica, posicionando a su empresa entre las más influyentes del sector.
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2. Sergey Brin
Procedente de Rusia, Sergey Brin cuenta con USD 272.000 millones como cofundador de Google. Llegó a Estados Unidos en su infancia y revolucionó la forma en que el mundo accede a la información, consolidando el alcance global de la compañía.
1. Elon Musk
Nacido en Sudáfrica, Elon Musk lidera el ranking con USD 927.000 millones. Fundador de Tesla y SpaceX, Musk ha desarrollado negocios en la industria automotriz y la exploración espacial, convirtiéndose en el primer trillonario del mundo durante un breve periodo en junio.
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Musk es reconocido por su apuesta a la innovación disruptiva y su capacidad para materializar ideas visionarias. Su liderazgo ha impulsado avances en energía renovable, transporte y tecnología espacial, consolidando su figura como el máximo exponente del espíritu emprendedor inmigrante en Estados Unidos.
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