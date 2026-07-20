Estados Unidos

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra Irán tras la advertencia de Trump por la muerte de tres soldados

El presidente de Estados Unidos afirmó que ya dio instrucciones a la cúpula militar para responder a futuras represalias de Teherán

Guardar
Trump advirtió que el régimen de Irán pagará un alto precio por la muerte de tres soldados estadounidenses (REUTERS)
Trump advirtió que el régimen de Irán pagará un alto precio por la muerte de tres soldados estadounidenses (REUTERS)

Estados Unidos lanzó este lunes una nueva ronda de ataques contra Irán, horas después de que el presidente Donald Trump advirtiera que Teherán enfrentará represalias mucho mayores por la muerte de tres militares estadounidenses en incidentes ocurridos en Jordania e Irak. La escalada se produjo mientras Washington y la república islámica intercambian ataques en distintos puntos de la región.

Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. El mandatario afirmó que la orden de responder ante nuevas bajas ya fue comunicada al secretario de Defensa, Pete Hegseth; al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine; y a los principales responsables de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

PUBLICIDAD

La advertencia de Trump llegó después de que el Ejército estadounidense confirmara la muerte de tres efectivos. Dos de ellos fallecieron durante un ataque con misiles y drones contra una base militar en Jordania, mientras que un tercero murió en el norte de Irak durante una operación para neutralizar un artefacto explosivo iraní que había quedado sin detonar tras ser derribado.

Con estas nuevas víctimas, el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio del conflicto ascendió a 17. Además, el Pentágono informó que cerca de un centenar de soldados estadounidenses resultaron heridos desde el 7 de julio, principalmente por lesiones asociadas a explosiones.

PUBLICIDAD

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ya dio instrucciones a la cúpula militar para responder a futuros ataques de Teherán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que ya dio instrucciones a la cúpula militar para responder a futuros ataques de Teherán

Tras las declaraciones del presidente estadounidense, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que sus fuerzas ejecutaron nuevos ataques contra objetivos iraníes. Según el organismo militar, las operaciones estuvieron dirigidas a debilitar las capacidades utilizadas por Irán para atacar embarcaciones comerciales y afectar la navegación en el estrecho de Ormuz.

En otra publicación difundida el mismo lunes, Trump volvió a expresar su respaldo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y aseguró que no será arrestado mientras permanezca en territorio estadounidense.

Benjamin Netanyahu no será arrestado de ninguna manera mientras esté en los Estados Unidos de América”, escribió el presidente. Añadió que el jefe del Gobierno israelí “está luchando contra la República Islámica de Irán” y sostuvo que quienes deberían ser detenidos son “las personas que llevaron a Irán a esta espiral sin precedentes de muerte y destrucción”.

Los mensajes del mandatario estadounidense coincidieron con un nuevo aumento de la tensión militar en Medio Oriente, donde Washington e Israel mantienen operaciones contra objetivos iraníes y Teherán responde con ataques dirigidos contra intereses estadounidenses y de sus aliados en la región.

Trump volvió a expresar su respaldo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu
Trump volvió a expresar su respaldo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu

Este domingo, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que las fuerzas armadas atacaron instalaciones militares y posiciones pertenecientes al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, organización a la que responsabiliza por los ataques contra tropas estadounidenses desplegadas en Jordania.

Según el Pentágono, los bombardeos también alcanzaron otros objetivos militares en distintas zonas de Irán durante la novena noche consecutiva de operaciones. Entre ellos figuró una central nuclear en construcción en Darkhovin, en el suroeste del país, de acuerdo con información difundida posteriormente por las autoridades iraníes.

Tras esos ataques, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) hizo un llamado a la moderación para evitar una mayor escalada del conflicto. No obstante, el organismo indicó que no se detectaron riesgos radiológicos derivados de los bombardeos contra instalaciones nucleares.

La guerra también continúa extendiéndose por otros puntos de Medio Oriente. Kuwait informó que una central eléctrica y una planta desalinizadora fueron alcanzadas por ataques iraníes, mientras que Bahréin aseguró haber interceptado varios proyectiles dirigidos contra su territorio, donde se encuentra la Quinta Flota de Estados Unidos.

En Jordania, las fuerzas armadas anunciaron que derribaron varios misiles iraníes que atravesaban su espacio aéreo. Al mismo tiempo, el Ejército israelí informó que interceptó un misil lanzado hacia la zona de Áqaba, cercana a la ciudad israelí de Eilat, en el mar Rojo.

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió que su país responderá “con todas sus fuerzas” si vuelve a ser blanco de ataques iraníes. Desde Teherán, el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, afirmó que Irán “tomará las medidas apropiadas para defender sus intereses nacionales y su seguridad”.

La tensión también se mantiene en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo. Irán informó que detuvo cuatro embarcaciones que intentaban cruzar la vía sin autorización, mientras los Guardianes de la Revolución aseguraron que continuarán sus operaciones militares en la zona.

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpIránGuerra en Medio OrienteIrakJordaniaKuwaitÚltimas Noticias AméricaTeheránEstrecho de OrmuzIsraelBenjamin NetanyahuCENTCOMGuardia Revolucionaria de Irán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué Estados Unidos está cerrando escuelas a un ritmo que no se veía antes

El aumento se acelera tras cuatro años de subas, empujado por menos niños, migraciones internas y el agotamiento de fondos de ayuda, un combo que obliga a las autoridades a rediseñar su red educativa

Por qué Estados Unidos está cerrando escuelas a un ritmo que no se veía antes

El S&P 500 cae en Wall Street por la tensión en Oriente Medio y la antesala de balances tecnológicos

La sesión cerró con retrocesos en el Dow y leves variaciones en el Nasdaq, en un mercado con mayoría de acciones en baja mientras se aguardaban los informes trimestrales de Alphabet, Tesla e Intel

El S&P 500 cae en Wall Street por la tensión en Oriente Medio y la antesala de balances tecnológicos

Pamela Smart, el caso que conmocionó a EE. UU.: tras 36 años presa, la “viuda fatal” pide un nuevo juicio por errores en su condena

Una audiencia por hábeas corpus en New Hampshire reabre el debate sobre si el jurado recibió textos con términos que no se distinguen en conversaciones registradas en secreto, un punto que la defensa vincula con el veredicto de 1990

Pamela Smart, el caso que conmocionó a EE. UU.: tras 36 años presa, la “viuda fatal” pide un nuevo juicio por errores en su condena

Alerta en California: ola de calor extremo y tormenta tropical Elida ponen en riesgo a millones en Los Ángeles y el sur del estado

Desde este martes, el episodio se extenderá siete días y podría escalar a “riesgo térmico mayor” hacia el fin de semana, con máximas de hasta 43,3 °C en zonas desérticas y 40,5 °C en Lancaster, según el Servicio Meteorológico Nacional

Alerta en California: ola de calor extremo y tormenta tropical Elida ponen en riesgo a millones en Los Ángeles y el sur del estado

El sable de luz de Luke Skywalker fue récord mundial al subastarse por 3,75 millones de dólares

Heritage Auctions vendió la pieza utilizada por Mark Hamill en la batalla con Darth Vader, junto al modelo de la mano amputada del personaje, ambos procedentes directamente del maquillador Stuart Freeborn

El sable de luz de Luke Skywalker fue récord mundial al subastarse por 3,75 millones de dólares

TECNO

Papelera de reciclaje de WhatsApp: cómo encontrarla y liberar espacio en el celular

Papelera de reciclaje de WhatsApp: cómo encontrarla y liberar espacio en el celular

¿Cápsulas para sobrevivir a tsunamis o terremotos? Así funcionan los refugios móviles

El almacenamiento de tu cuenta de Google no será igual y también guardará los SMS y más

Así puedes poner tu canción favorita como tono de llamada en iPhone

Empleados de Pixar querían lejos a Steve Jobs y al final terminó cambiando la historia del cine

ENTRETENIMIENTO

Ryan Reynolds revela si existirá una próxima película de ‘Deadpool’

Ryan Reynolds revela si existirá una próxima película de ‘Deadpool’

¿Robbie Williams consumió cocaína en televisión en vivo? Esto dijo el músico sobre su controversial presentación

Jennifer Garner sobre Ben Affleck: “Él los cuida y eso me da mucha libertad; es un padre increíble”

El presidente de Marvel Studios admite su decepción por la cancelación de ‘Blade’ con Mahershala Ali: “Me siento como un fracaso”

‘La Odisea’: estas son las diferencias entre el libro y la película dirigida por Christopher Nolan

MUNDO

Estados Unidos impuso nuevos aranceles del 50% a la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá

Estados Unidos impuso nuevos aranceles del 50% a la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá

Fabricante ucraniano de drones prueba nueva arma de largo alcance contra Rusia

Hungría investiga los negocios de la automotriz china después de que su exministro de Exteriores asumió un puesto ejecutivo en la compañía

El nuevo primer ministro británico Andy Burnham habló con Trump y Zelensky tras asumir el cargo

El petróleo cerró al alza por la escalada entre Estados Unidos e Irán