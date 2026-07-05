Las 10 personas más ricas del mundo en julio de 2026, según Forbes

El ranking de Forbes de julio de 2026 refleja cambios entre las personas más ricas del mundo por la volatilidad del mercado accionario y el peso de las tecnológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de las personas más ricas del mundo suele reflejar los vaivenes de la economía global y el impacto de las grandes empresas tecnológicas.

En julio de 2026, el ranking elaborado por Forbes muestra cambios: por primera vez, una persona supera el billón de dólares en patrimonio, mientras que otros multimillonarios experimentan pérdidas debido a la volatilidad del mercado accionario.

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El listado revela cifras, historias de expansión empresarial, caídas y reingresos al grupo de los 10 más acaudalados del planeta.

10. Warren Buffett – USD 147.800 millones

El inversor regresa a los 10 primeros tras una ausencia de 3 meses, desplazando a Steve Ballmer. El ascenso de Warren Buffett se debe al repunte del valor de las acciones de Berkshire Hathaway.

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Warren Buffett regresó al top 10 de las personas más ricas del mundo con USD 147.800 millones por el repunte de Berkshire Hathaway (Europa Press)

9. Bernard Arnault – USD 147.900 millones

El empresario francés, líder del conglomerado de artículos de lujo LVMH, se mantiene como el único no estadounidense del grupo. Su fortuna permanece estable, lo que lo distingue en un contexto de pérdidas generalizadas.

Bernard Arnault conservó el noveno puesto con USD 147.900 millones y siguió como el único no estadounidense del grupo de Forbes (REUTERS/Benoit Tessier)

8. Jensen Huang – USD 173.000 millones

En el octavo puesto aparece el fundador de una de las principales firmas de tecnología de semiconductores e inteligencia artificial. Su presencia en el listado muestra el peso del sector.

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Jensen Huang quedó octavo con USD 173.000 millones y consolidó la presencia del sector de semiconductores e inteligencia artificial en el ranking (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

7. Larry Ellison – USD 192.000 millones

Larry Ellison cae al séptimo lugar después de haber sido el segundo más rico solo un mes antes. El desplome en el valor de las acciones de Oracle redujo su patrimonio, permitiendo que otros miembros ascendieran en el ranking.

Larry Ellison cayó al séptimo lugar con USD 192.000 millones después del desplome de las acciones de Oracle (Europa Press)

6. Mark Zuckerberg – USD 194.000 millones

El fundador de Meta se ubica sexto tras experimentar una reducción en su patrimonio motivada por la caída en las acciones de la empresa. Pese a esto, escaló una posición en el listado.

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Mark Zuckerberg se ubicó sexto con USD 194.000 millones pese a la reducción de su patrimonio por la baja de las acciones de Meta (REUTERS/Mike Blake)

5. Michael Dell – USD 235.000 millones

Michael Dell ocupa el quinto puesto tras un modesto retroceso, afectado por el leve crecimiento de las acciones de Dell Technologies y la baja en las de Broadcom, aunque menos que otros integrantes del grupo.

Michael Dell ocupó el quinto puesto con USD 235.000 millones tras un retroceso vinculado al desempeño de Dell Technologies y Broadcom (Captura de video: YouTube)

4. Jeff Bezos – USD 249.000 millones

El fundador de Amazon conserva el cuarto lugar pese a ver disminuida su riqueza por la baja del valor de las acciones de su empresa. Su posición en el ranking no varió respecto al mes pasado.

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Jeff Bezos conservó el cuarto lugar del ranking de multimillonarios a pesar de la baja en el valor de las acciones de Amazon (Reuters)

3. Sergey Brin – USD 269.000 millones

El cofundador de Google se mantiene tercero tras una baja en su fortuna, producto de la caída en las acciones de Alphabet. Este ajuste no alteró su lugar en la lista.

Sergey Brin mantuvo el tercer puesto entre las mayores fortunas del mundo aunque su patrimonio bajó por el retroceso de Alphabet (Reuters)

2. Larry Page – USD 291.000 millones

Larry Page, también cofundador de Google, es el segundo más rico del mundo. Su fortuna se redujo en sintonía con el descenso en el valor de Alphabet, aunque sigue siendo uno de los pocos que ha superado los 300 mil millones en algún momento.

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Larry Page quedó como el segundo más rico del mundo con USD 291.000 millones pese a la caída de las acciones de Alphabet (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Elon Musk – USD 1,053 billones

En la cima se encuentra Elon Musk, el primer trillonario de la historia. Su patrimonio alcanzó este récord tras la salida a la bolsa de SpaceX, sumando una diferencia respecto al resto de los 10 primeros.

Elon Musk se convirtió en el primer trillonario de la historia con un patrimonio de USD 1,053 billones tras la salida a bolsa de SpaceX (Europa Press)

Cambios en el ranking y salidas del top 10

El recambio en el grupo de las mayores fortunas ha sido especialmente notorio en los últimos meses. Steve Ballmer, ex CEO de Microsoft, ocupaba el décimo puesto en junio de 2026 con una fortuna de 141 mil millones de dólares. Tras una caída en el valor de las acciones de la tecnológica, quedó fuera del top 10 para la actualización de julio. Su patrimonio descendió por debajo del umbral necesario para permanecer en el listado.

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El caso de Bill Gates también marca un cambio relevante. Aunque ya no integraba el grupo en junio, su exclusión definitiva se confirmó tras nuevas revisiones patrimoniales.

Estos movimientos reflejan cómo la volatilidad del mercado y la reevaluación de activos pueden provocar salidas abruptas incluso entre figuras históricas. La dinámica del ranking evidencia el carácter competitivo y cambiante de la élite financiera global.

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