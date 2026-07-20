Pamela Smart, el caso que conmocionó a EE. UU.: tras 36 años presa, la “viuda fatal” pide un nuevo juicio por errores en su condena

Pamela Smart pidió en New Hampshire un nuevo juicio para revisar su condena a cadena perpetua por el caso de 1990 (AP)

Pamela Smart pidió a un juez de New Hampshire que habilite un nuevo juicio sobre su condena a cadena perpetua, en una audiencia prevista para este lunes que volvió a poner bajo revisión un caso de 1990 marcado por la transmisión televisiva en vivo del proceso y por la discusión actual sobre si transcripciones inexactas de grabaciones pudieron influir en el veredicto.

Según NBC News, la petición de hábeas corpus fue presentada en enero y buscó anular la condena por presuntas violaciones constitucionales.

Smart, de 58 años, participará de manera remota desde la prisión de mujeres de Bedford Hills, en Nueva York.

La defensa sostuvo que los fiscales indujeron al jurado a una conclusión al entregar transcripciones erróneas de conversaciones grabadas en secreto.

Entre las palabras que, según sus abogados, no se oyen con claridad en los audios pero sí aparecen en el texto figuraron “killed” en la frase “you had your husband killed”, “busted” en “I’m gonna be busted” y “murder” en “this would have been the perfect murder”.

PUBLICIDAD

La petición de hábeas corpus de Pamela Smart sostuvo que transcripciones inexactas de grabaciones secretas pudieron influir en el veredicto (AP)

El abogado Matthew Zernhelt afirmó a comienzos de este año que la investigación actual sobre percepción auditiva refuerza una intuición básica: cuando a una persona se le entrega un guion, termina oyendo las palabras que le muestran.

“Los jurados no estaban evaluando las grabaciones de manera independiente: estaban siendo dirigidos hacia una conclusión, y esa dirección decidió el veredicto”.

La defensa cuestiona las transcripciones, las instrucciones al jurado y la pena

Smart cumple prisión perpetua sin libertad condicional por haber sido condenada como cómplice de asesinato en primer grado y por otros delitos.

Siempre negó haber conocido el plan para matar a su marido, Gregory Smart, aunque fue hallada culpable de haber orquestado el crimen cometido por un estudiante adolescente con el que mantenía una relación.

PUBLICIDAD

La petición también sostuvo que el veredicto quedó contaminado por la atención mediática y por instrucciones defectuosas al jurado.

Sus abogados alegaron que los jurados fueron instruidos para concluir que ella actuó con premeditación y que no se les indicó que debían considerar únicamente la prueba presentada en el juicio.

PUBLICIDAD

Otro de los planteos apuntó a la sentencia. La defensa argumentó que el tribunal le impuso de manera obligatoria la prisión perpetua sin libertad condicional por complicidad en asesinato en primer grado, pese a que New Hampshire no establece esa pena de forma mandatoria para ese cargo.

Los abogados de Pamela Smart también cuestionaron la atención mediática, las instrucciones al jurado y la imposición de prisión perpetua sin libertad condicional en New Hampshire (Captura CBS News)

Los abogados del estado pidieron al juez que desestime la petición. Sostuvieron que casi todos los planteos ya fueron presentados en apelaciones anteriores y resueltos por la Corte Suprema estatal, o bien pudieron haber sido planteados entonces y no lo fueron.

PUBLICIDAD

La fiscalía recordó que durante el juicio original la defensa solo manifestó preocupación porque las transcripciones no reflejaban el “doblamiento” de voces cuando dos personas hablaban al mismo tiempo.

El juez instruyó al jurado que, si lo que escuchaban en las cintas difería de lo que leían, debían guiarse por el audio.

La Corte Suprema estatal ya había señalado, según la publicación, que los abogados de Smart no hicieron una demostración específica de inexactitudes entre las transcripciones y las grabaciones ni explicaron de qué modo eso la había perjudicado.

PUBLICIDAD

Los representantes del estado añadieron que la defensa tampoco probó otros argumentos, como la asistencia letrada ineficaz y el hecho de que el caso se hubiera litigado en Nueva York en vez de en New Hampshire.

La defensa afirmó que los fiscales guiaron al jurado con transcripciones erróneas y con palabras como “killed”, “busted” y “murder” que no se oyen con claridad en los audios (Captura CBS News)

El caso se convirtió en uno de los primeros juicios televisados de alto perfil

El proceso contra Smart fue uno de los primeros en Estados Unidos transmitidos en vivo por televisión de principio a fin.

Ella tenía 22 años y trabajaba como coordinadora de medios en una escuela secundaria cuando inició una relación con un adolescente de 15 años que después mató a su esposo en Derry.

PUBLICIDAD

Ese estudiante, William Flynn, declaró que Smart le dijo que necesitaba que su marido muriera porque temía perderlo todo en un divorcio y que incluso amenazó con dejarlo si no cometía el crimen.

Flynn y otros tres adolescentes cooperaron con los fiscales y todos recuperaron la libertad con el paso de los años.

Flynn y Patrick Randall, que tenía 17 años, entraron al condominio de los Smart en Derry y obligaron a Gregory Smart a arrodillarse en el vestíbulo.

PUBLICIDAD

Billy Flynn tenía 16 años cuando inició una relación con su maestra Pamela Smart (AP)

Mientras Randall le sostenía un cuchillo en la garganta, Flynn le disparó en la cabeza con una bala de punta hueca.

Ambos se declararon culpables de asesinato en segundo grado y fueron condenados a entre 28 años y cadena perpetua. Obtuvieron la libertad condicional en 2015. Otros dos adolescentes también cumplieron penas de prisión y ya fueron liberados.

PUBLICIDAD

Las opciones judiciales y administrativas de Smart se fueron reduciendo. Intentó sin éxito en varias ocasiones obtener una audiencia de reducción de pena ante el consejo estatal electo de New Hampshire, el organismo que aprueba contratos y designaciones en tribunales y agencias estatales. Una de esas negativas llegó hasta la Corte Suprema local, que rechazó su presentación en 2023.

Su petición más reciente llegó después de que la gobernadora Kelly Ayotte negara el año pasado su solicitud para que el asunto volviera a ese consejo. La gobernadora dijo que había revisado el caso y concluyó que no merecía una audiencia.

En 2024, Smart asumió plena responsabilidad por la muerte de su esposo. En un video, dijo que durante años desvió culpas “casi como si fuera un mecanismo de afrontamiento”.

El caso también dejó una huella en la cultura popular. Inspiró el libro To Die For, publicado por Joyce Maynard en 1992, y la película homónima estrenada en 1995 con Nicole Kidman y Joaquin Phoenix.