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Luisito Comunica afirma tener miedo de las Army tras la presentación de BTS en la final del Mundial 2026

El creador de contenido generó reacciones en redes sociales tras comentar sobre la respuesta del público durante la presentación de la banda surcoreana

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El creador de contenido generó reacciones en redes sociales tras comentar sobre la respuesta del público durante la presentación de la banda surcoreana. (Instagram)

Luisito Comunica generó una reacción en redes sociales después de publicar un video durante la final de la Copa del Mundo 2026, en el que comentó sobre la respuesta del público presente en el estadio ante la presentación de BTS durante el espectáculo de medio tiempo.

El creador de contenido compartió una historia en Instagram donde mostró un sector de las gradas mientras la agrupación surcoreana realizaba su actuación y señaló que la reacción de los asistentes no coincidía con lo que esperaba observar durante la presentación.

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“Están bien chistosos, se nota que estamos en un evento de fans de fútbol, porque sabes que acaba de salir pues el de BTS, el coreano este famosísimo, y pues no veo a nadie emocionado realmente, o sea, la gente está aquí viendo, pero no. Sí, claramente este es un evento de fans de fútbol, no hay más”, expresó en el video.

Junto con la grabación, el influencer añadió un mensaje en el que escribió: “Nadie se emociona con BTS. Pero de verdad NADIE”.

Luisito Comunica aseguró que los espectadores no se emocionaron por BTS. (Instagram)
Luisito Comunica aseguró que los espectadores no se emocionaron por BTS. (Instagram)

Las declaraciones comenzaron a circular en distintas plataformas digitales y generaron una respuesta principalmente entre integrantes del ARMY, nombre con el que se identifica al fandom de BTS.

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Algunos seguidores del grupo surcoreano criticaron los comentarios del creador de contenido y expresaron su desacuerdo con la interpretación que hizo sobre la reacción del público durante el espectáculo.

Horas después, Luisito Comunica publicó nuevas historias en Instagram para abordar la situación, ofrecer una disculpa y explicar el contexto de sus comentarios.

“Los saludo esta mañana un tanto aterrado, que esa es la palabra. Tengo miedo, no es broma, de verdad tengo miedo porque esta mañana me desperté con cientos, qué digo cientos, miles de mensajes de gente muy enojada, insultándome, amenazándome porque ayer cometí el error, okay, el error de acudir a un evento deportivo de balompié, de fútbol, en donde estaba presentándose la sensación de banda surcoreana BTS”, comentó.

Luisito Comunica afirmó que recibió muchos mensajes de odio. (Instagram)
Luisito Comunica afirmó que recibió muchos mensajes de odio. (Instagram)

El influencer señaló que previamente había manifestado en sus redes sociales que disfruta la música de BTS y aseguró que su intención no era realizar una crítica hacia el grupo.

El youtuber mexicano explicó que el video inicial mostraba únicamente un sector específico del estadio y reconoció que su comentario fue recibido de una manera distinta a la que pretendía.

“A pesar de que yo he expresado antes en mis redes que me gusta BTS, que disfruto de su música, ayer cometí el error de enseñar un ángulo del estadio en el cual la gente, pues no se veía realmente emocionada de ver la agrupación, no parecían conocer la música y lo comenté”, indicó.

Y añadió: “Tras esto he recibido de verdad mucho enojo, amenazas muy graves y por eso mismo quiero disculparme, quiero disculparme y quiero retractarme, vuelta 180 en este momento”.

Luisito Comunica fue blanco de elogios y críticas.
Luisito Comunica se disculpó con los fans de BTS (Foto: @luisitocomunica, Instagram)

En una segunda publicación, Luisito Comunica se dirigió directamente a los seguidores de BTS y reconoció que sus comentarios habían generado una interpretación negativa entre parte del fandom.

“Integrantes del ARMY, del fandom de BTS que me ven en este momento, quiero decirles que claramente me equivoqué, que claramente todos en este estadio estaban muy emocionados de lo que estaba pasando, claramente todos conocían la música. Tienen ustedes toda la razón”, afirmó.

El creador de contenido también habló sobre la influencia que tiene el fandom de BTS en redes sociales y mencionó su preocupación ante la posibilidad de convertirse en el objetivo de una campaña de cancelación.

“Sé que son un fandom muy fuerte, sé que son capaces de arruinar vidas, que lo han hecho antes, entonces yo no quiero ser uno más. Reconozco en este momento que me equivoqué”, señaló.

Luisito Comunica compartió en Instagram que se sometería a una serie de análisis clínicos.
Luisito Comunica señaló que sabe que las army pueden arruinar vidas. (Foto: @luisitocomunica, Instagram)

Finalmente, Luisito Comunica reiteró su afinidad por la música del grupo surcoreano y cerró su mensaje con una referencia a la cultura coreana.

“Todos estaban muy felices en ese estadio y reiterar que, de verdad, sin ser sarcástico, sí me gusta la música de BTS. Espero que seamos amigos y que nos vayamos a echar un kimchi y unos tteokbokki juntos. Kamsamnida, gracias en coreano por escucharme”, expresó.

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