El jefe negociador de Hamas, Khalil al-Hayya, durante un discurso televisado sobre el acuerdo de alto el fuego con rehenes entre el grupo terrorista palestino e Israel, en Doha, Qatar, el 15 de enero de 2025. (Captura de pantalla de YouTube)

El grupo terrorista Hamas designó a Khalil Al-Hayya como su nuevo líder máximo, en una elección que analistas interpretan como una señal de que el grupo mantendrá su postura de rechazo al desarme y su compromiso con la lucha armada.

Al-Hayya, de 65 años, fue elegido por el Consejo de Shura General del movimiento terrorista —un órgano de 50 miembros integrado por representantes de Gaza, Cisjordania ocupada y la diáspora— tras una segunda vuelta contra el ex jefe político Khaled Meshaal, después de que ninguno de los dos candidatos alcanzara la mayoría requerida de más del 50% en las votaciones iniciales. Ocupará el cargo hasta 2027, cuando vence el mandato electoral en curso.

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El nuevo líder reemplaza a Yahya Sinwar, abatido en combate por fuerzas israelíes en octubre de 2024, quien a su vez había asumido tras la muerte de Ismail Haniyeh en Irán en julio de ese mismo año.

Nacido en Gaza el 5 de noviembre de 1960, Al-Hayya oObtuvo una licenciatura en la Universidad Islámica de Gaza en 1983, una maestría en la Universidad de Jordania en 1986 y un doctorado en ciencias del hadiz en Sudán en 1997. Fue miembro fundador del grupo terrorista Hamas en 1987 y fue encarcelado en reiteradas ocasiones por fuerzas israelíes durante la primera Intifada. En 2006 accedió a la arena política formal al ganar un escaño en el Consejo Legislativo Palestino, donde encabezó el bloque parlamentario del movimiento.

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Desde el estallido de la guerra en octubre de 2023, Al-Hayya actuó como negociador principal de Hamas en las conversaciones indirectas de alto el fuego e intercambio de rehenes mediadas por Qatar y Egipto. Operó principalmente desde Doha —sede de la oficina política del movimiento terrorista desde 2012— lo que le permitió coordinar gestiones diplomáticas sorteando el bloqueo sobre Gaza.

Khalil al-Hayya durante una manifestación de Hamás en la ciudad de Gaza el 25 de enero de 2011. REUTERS/Mohammed Salem

La analista política palestina Reham Owda señaló a Reuters que la victoria de Al-Hayya “es un mensaje de que Hamas sigue comprometido con la lucha armada, rechaza el desarme bajo cualquier condición” y tiene la intención de reconstruir su capacidad militar preservando su alianza con Irán y el llamado “Eje de la Resistencia”. “Esto indica que las negociaciones relacionadas con el desarme probablemente enfrentarán dificultades y obstáculos significativos”, advirtió Owda. Al-Hayya es considerado más intransigente que Meshaal, su principal rival en la contienda interna.

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Hamas enfrenta sus mayores dificultades desde su fundación en 1987. El ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 desencadenó una ofensiva israelí a gran escala que redujo amplias zonas del enclave a escombros.

Desde el alto el fuego negociado por Estados Unidos en octubre pasado, Israel controla más del 60% del enclave costero y los ataques continúan. El lunes, un bombardeo israelí mató al menos a tres palestinos que se desplazaban en un vehículo en Jan Yunis, en el sur de Gaza, según informaron servicios médicos locales. El ejército israelí confirmó a Reuters que atacó a un militante en la zona sin dar más precisiones.

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Imagen de los restos de un cementerio en Gaza. EFE/EPA/MOHAMMED SABER

El plan de alto el fuego del presidente estadounidense Donald Trump exige el desarme de Hamas y la retirada militar israelí, y contempla que el enclave sea administrado por una autoridad técnica palestina supervisada por su denominado Consejo de Paz. Las conversaciones entre Hamas, los mediadores y los enviados de ese organismo —con participación de Egipto, Qatar y Turquía— no han logrado hasta ahora un acuerdo amplio para poner fin al conflicto. Dentro de Gaza, Hamas ha recibido críticas por el devastador costo humano de la guerra.