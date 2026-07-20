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Jennifer Garner sobre Ben Affleck: “Él los cuida y eso me da mucha libertad; es un padre increíble”

La actriz explicó que gracias al trabajo conjunto en la crianza de sus tres hijos puede aceptar proyectos fuera de casa, algo que durante años no había sido posible por su dedicación exclusiva a la maternidad

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Ben Affleck - Jennifer Garner
La actriz reveló cómo la cooperación con su exesposo fue clave para reorganizar su vida personal y profesional tras la separación (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Jennifer Garner destacó el valor del apoyo mutuo con Ben Affleck en la crianza de sus hijos y cómo ese entendimiento les permitió a ambos reorganizar sus vidas tras el divorcio, logrando un equilibrio entre sus carreras y la familia.

Un acuerdo familiar que facilita la vida profesional

En sus más recientes declaraciones, Garner describió a Affleck como un “padre increíble”, resaltando la importancia de la colaboración diaria. Gracias a ese trabajo conjunto, la actriz puede asumir nuevos desafíos profesionales sabiendo que sus tres hijos están bien cuidados durante sus ausencias.

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“Él los cuida y eso me da mucha libertad”, explicó, subrayando que el respaldo de Affleck en el hogar le permitió aceptar proyectos fuera de casa, algo que antes no era posible.

Jennifer Garner Ben Affleck portada
El compromiso de ambos padres permitió a Garner aceptar proyectos laborales sabiendo que sus hijos cuentan con el respaldo y cuidado de Affleck (Photo © 2026 The Image Direct/The Grosby Group)

Garner, quien fue portada de Entertainment Weekly, compartió cómo logró equilibrar la crianza y su desarrollo profesional.

“Hay una etapa de la vida en la que una queda absorbida por todo eso. Y está bien”, explicó sobre su dedicación a la maternidad. Considera esa etapa como algo hermoso y afirma no arrepentirse del tiempo invertido en la formación de sus hijos.

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Etapas de la maternidad y cambios en la rutina

La actriz relató que durante años se involucró completamente en la crianza de Violet Anne, de 20 años; Seraphina Rose Elizabeth, de 17; y Samuel, de 13.

Violet Affleck
El crecimiento y autonomía de los hijos transformaron la dinámica familiar, habilitando nuevas formas de organización y presencia en el hogar (Photo © 2025 x17/The Grosby Group)

Sin embargo, reconoció que la dinámica cambió con el crecimiento de los chicos. Ahora, al ser más independientes y estar en la secundaria, pueden quedarse en casa con su padre cuando ella debe viajar por trabajo.

Garner detalló que antes evitaba ausencias prolongadas para no separarse de sus hijos. Ahora, con ellos más grandes, esa preocupación disminuyó, pues confía en el cuidado de Affleck.

La actriz valora especialmente que la coparentalidad les permita a ambos seguir presentes en la vida de sus hijos, sin sacrificar sus respectivas carreras.

Producción y familia: prioridades compatibles

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Garner elige proyectos cerca de casa para priorizar a su familia, equilibrando la producción audiovisual con su rol de madre (Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group)

Además de su trabajo como actriz, Garner produce proyectos junto a un socio de negocios, lo que le ofrece la posibilidad de elegir locaciones en Los Ángeles y así permanecer cerca de su familia. Aunque disfruta rodar en distintos lugares, prioriza estar disponible para sus hijos y participar activamente en su vida diaria.

La actriz remarcó que, en el pasado, siempre intentaba llevar consigo a sus hijos cuando tenía compromisos laborales fuera de la ciudad. Sin embargo, con la adolescencia y adultez de los chicos, esa dinámica cambió y ahora pueden continuar su rutina habitual bajo el cuidado de su padre.

Una relación basada en el respeto y el bienestar de los hijos

Jennifer Garner y Ben Affleck anunciaron su separación en junio de 2015, tras una década de matrimonio.

La colaboración y el respeto mutuo tras el divorcio consolidaron una coparentalidad centrada en las necesidades de los hijos (AP)
La colaboración y el respeto mutuo tras el divorcio consolidaron una coparentalidad centrada en las necesidades de los hijos (AP)

El divorcio se formalizó en octubre de 2018, pero ambos mantuvieron la custodia compartida como eje central de su vínculo, priorizando el bienestar de sus hijos por encima de las diferencias personales.

Fuentes cercanas al entorno familiar señalaron que, tras el divorcio, Garner y Affleck lograron establecer una relación cordial y de respeto mutuo.

Ese proceso, según quienes los conocen, requirió tiempo y esfuerzo, pero permitió que ambos se apoyen en los momentos necesarios y mantengan la estabilidad en la vida de sus hijos.

Aprendizajes y nuevos desafíos

La experiencia compartida llevó a ambos actores a fortalecer la comunicación y abrir nuevas oportunidades en su vida personal y profesional (Danny Moloshok / Reuters)
La experiencia compartida llevó a ambos actores a fortalecer la comunicación y abrir nuevas oportunidades en su vida personal y profesional (Danny Moloshok / Reuters)

El apoyo de Affleck permitió a Garner explorar oportunidades laborales que antes resultaban inviables. La actriz reconoce que este nuevo equilibrio familiar le brinda libertad, pero también le exige mantener una comunicación constante con su exmarido para coordinar responsabilidades y decisiones importantes.

Ambos actores continúan enfocados en el bienestar de sus hijos, marcando una pauta de colaboración que, según Garner, es fundamental para el desarrollo y estabilidad emocional de la familia.

Esta etapa les permitió fortalecer la confianza mutua y reafirmar su compromiso con la crianza compartida, más allá de los cambios en su relación personal.

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