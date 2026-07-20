¿El Mundial 2026 cambiará para siempre al fútbol en Estados Unidos? Récord de ingresos, estadios llenos y una nueva generación lista para dar el salto

La Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos cerró con estadios repletos y con ingresos récord de USD 15 mil millones, según confirmó la FIFA (IMAGN IMAGES via Reuters/Steven Bisig)

La Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos concluyó con estadios repletos y un saldo financiero histórico: la FIFA confirmó ingresos por USD 15 mil millones en este ciclo, un registro nunca antes alcanzado en el país.

Más allá del desenlace deportivo, la pregunta que domina el debate es si este torneo marcará un punto de inflexión permanente para el fútbol estadounidense, similar o mayor al de 1994.

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El Mundial de 2026 dejó un doble saldo en Estados Unidos: una asistencia masiva en los estadios y un ciclo de ingresos por USD 15 mil millones, según confirmó la FIFA.

El interrogante central, tras el cierre del torneo, es si ese impacto se traducirá en un cambio sostenido del fútbol en el país o si quedará limitado a la inercia de un evento excepcional.

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El crecimiento inmediato del torneo se evidenció en boletos agotados, precios elevados y una movilización masiva de aficionados locales e internacionales.

El Mundial 2026 reabrió el debate sobre si el impacto del torneo impulsará un crecimiento sostenido del fútbol en Estados Unidos o quedará acotado al evento (REUTERS/Jeenah Moon)

La edición de 1994 devolvió al fútbol un lugar en la vida pública estadounidense y sentó las bases para la creación de la MLS.

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Treinta años después, el escenario fue otro: existe una liga con 30 equipos, estadios propios y una estructura juvenil robusta.

El fútbol dejó de ser un fenómeno de nicho para convertirse en parte de la cultura cotidiana, según reconocieron exdirigentes como Sunil Gulati y Doug Logan.

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Estadios llenos, cifras millonarias y la nueva normalidad

El certamen de 2026 superó las expectativas económicas y de asistencia, pero las autoridades advirtieron que el alcance real solo podrá medirse con el tiempo.

El Mundial 2026 reunió a 50 millones de televidentes en Estados Unidos y confirmó el avance del fútbol en popularidad y presencia mediática (REUTERS/Brian Snyder TPX IMAGES OF THE DAY)

Sunil Gulati, ex presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, lo resumió así: “Han sido 39 días formidables, pero traer la Copa a Estados Unidos siempre se trató de esto: qué hace para acelerar el crecimiento del juego. Por eso importa el lunes”.

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La interrogante central tras la final fue cuánto cambiará el deporte en el país y si el entusiasmo se mantendrá más allá del evento.

En términos de público, la cifra de 3,5 millones de asistentes de 1994 ya era récord, pero la edición actual consolidó la tendencia, con entradas que alcanzaron valores impensados en décadas anteriores.

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Doug Logan advirtió sobre el riesgo de una “cultura VIP” que pueda desplazar a los aficionados tradicionales y planteó su preocupación por el incremento de la exclusividad y el lujo dentro de los estadios.

A nivel televisivo, el Mundial captó la atención de 50 millones de personas en todo el país, una señal del avance logrado en popularidad y presencia mediática.

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El fútbol estadounidense ya no buscó sobrevivir: intentó competir y consolidar su posición en el mercado deportivo global.

La edición de 1994 sentó las bases de la MLS, mientras que en 2026 Estados Unidos ya mostró una liga de 30 equipos, estadios propios y una estructura juvenil consolidada (IMAGN IMAGES via Reuters/Steven Bisig)

Un salto generacional y una estructura inédita

El legado de 2026 se reflejó también en la inspiración de una nueva generación de futbolistas, que ahora cuenta con rutas formativas y ligas estables.

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Jugadores adolescentes como Cavan Sullivan, del Philadelphia Union, y Julian Hall, de Red Bull New York, asistieron a la final como representantes de una camada que creció con academias y modelos profesionales a disposición, algo que en 1994 no formaba parte del ecosistema.

La consolidación de la MLS y la llegada de figuras internacionales como David Beckham y Lionel Messi aportaron credibilidad y atracción al torneo local.

En la Copa, la liga estadounidense contribuyó con 45 futbolistas, solo superada por las grandes competiciones europeas. La NWSL y el sistema juvenil completaron una estructura que sostiene el crecimiento a largo plazo.

El impacto más duradero podría residir en el efecto sobre jóvenes espectadores, entrenadores, directivos e inversores que, como ocurrió tras 1994, encuentran en el Mundial una fuente de inspiración y posibilidades concretas para desarrollar sus carreras en el país.

La MLS aportó 45 futbolistas a la Copa del Mundo 2026 y reforzó su crecimiento con la llegada de figuras como Lionel Messi (REUTERS/Dylan Martinez)

El testimonio de Landon Donovan, quien soñó con ser futbolista tras asistir a un partido en 1994, ilustró ese fenómeno: hoy, adolescentes cuentan con una ruta profesional desde las academias hasta los grandes escenarios.

Cambios técnicos, comerciales y desafíos pendientes

La organización del torneo dejó innovaciones como las pausas para hidratación, introducidas por el intenso calor, que alteraron la dinámica de juego y fomentaron un mayor número de goles en los tiempos extra.

Bruce Murray propuso incluso dividir los partidos en cuartos, aunque reconoció la resistencia de los tradicionalistas. El uso del VAR generó controversias y debates, tanto deportivos como políticos, lo que expuso la complejidad de modernizar un deporte con fuerte tradición.

En el plano comercial, la expansión de la MLS y el crecimiento de salarios atrajeron jugadores de México, Paraguay, Uruguay y Europa, lo que consolidó al campeonato como un destino atractivo para futbolistas en plenitud.

El arribo de estrellas internacionales fortaleció la reputación de la liga y anticipó un ciclo en el que jugadores europeos podrían elegir Estados Unidos no solo para retirarse, sino para competir al máximo nivel.

El legado y la incógnita del próximo salto

Doug Logan advirtió que los altos precios y la expansión de una cultura VIP en los estadios pueden desplazar a los aficionados tradicionales del fútbol en Estados Unidos (REUTERS/Phil Noble)

El Mundial 2026 no significará el nacimiento de una nueva liga ni un salto exponencial en la participación, como advirtió Gulati.

El fútbol estadounidense ya ocupa un lugar central en la sociedad y su crecimiento será incremental más que revolucionario.

La clave estará en cómo se alinea el trabajo entre la federación, la MLS y el ecosistema formativo para mejorar el rendimiento de la selección y ampliar la base de talento.

La edición actual consolidó a Estados Unidos como anfitrión de grandes eventos, incluidas la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes 2025, y reforzó su peso dentro del fútbol global.

Figuras como Phil Anschutz y Don Garber, inspiradas por ediciones anteriores, continuaron invirtiendo y profesionalizando la estructura del deporte en el país.

La pregunta que quedó abierta es si la pasión y el interés despertados en 2026 se traducirán en un crecimiento sostenido, capaz de posicionar al fútbol como uno de los deportes principales de Estados Unidos.

El impacto, coincidieron dirigentes y analistas, solo podrá medirse en los próximos años, cuando una nueva generación intente dar el salto definitivo.