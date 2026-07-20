Estados Unidos

Alerta en California: ola de calor extremo y tormenta tropical Elida ponen en riesgo a millones en Los Ángeles y el sur del estado

Desde este martes, el episodio se extenderá siete días y podría escalar a “riesgo térmico mayor” hacia el fin de semana, con máximas de hasta 43,3 °C en zonas desérticas y 40,5 °C en Lancaster, según el Servicio Meteorológico Nacional

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El sur de California afrontará desde este martes una ola de calor de siete días y un fuerte oleaje asociado a la tormenta tropical Elida (REUTERS/Daniel Cole)
El sur de California afrontará desde este martes una ola de calor de siete días y un fuerte oleaje asociado a la tormenta tropical Elida (REUTERS/Daniel Cole)

El sur de California afrontará desde este martes una ola de calor de siete días y un episodio de fuerte oleaje asociado a la tormenta tropical Elida.

La combinación elevará el riesgo térmico hacia el fin de semana y volverá peligrosas varias playas de la región, según Los Angeles Times y pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.

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Las playas orientadas al sur podrían recibir olas de 1,2 a 2,4 metros (4 a 8 pies), con corrientes de resaca intensas durante la semana.

En el condado de Orange ya se registraban olas de 1,2 a 1,8 metros (4 a 6 pies), con algunas series de 1,8 a 2,4 metros (6 a 8 pies), dijo el meteorólogo Sebastian Westerink al diario.

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El calor comenzará el martes y se extenderá durante siete días, con posibilidad de alcanzar una categoría de “riesgo térmico mayor” hacia el fin de semana, de acuerdo con la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Oxnard.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el riesgo térmico aumentará hacia el fin de semana en el Inland Empire, el interior de Orange, los valles de San Diego y zonas montañosas y desérticas (REUTERS/Daniel Cole)
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el riesgo térmico aumentará hacia el fin de semana en el Inland Empire, el interior de Orange, los valles de San Diego y zonas montañosas y desérticas (REUTERS/Daniel Cole)

Las zonas más expuestas serán el Inland Empire, el interior del condado de Orange, los valles del condado de San Diego y áreas montañosas y desérticas.

Temperaturas altas en valles, desiertos y zonas urbanas

Para el miércoles, los pronósticos indicaron máximas de 40,5 °C (105 °F) en Lancaster, 39,4 °C (103 °F) en Canoga Park, 36,7 °C (98 °F) en Santa Clarita, 35 °C (95 °F) en Covina, 31,7 °C (89 °F) en el centro de Los Ángeles, 30 °C (86 °F) en Santa Bárbara y Thousand Oaks, y 29,4 °C (85 °F) en Long Beach.

Más avanzado el episodio, partes del Inland Empire y de los valles interiores de San Diego superarán los 37,8 °C (100 °F), mientras que en los desiertos se rebasarán los 43,3 °C (110 °F).

Humedad alta, noches pesadas y riesgo de incendio

La situación no se limitará a las temperaturas diurnas. La tormenta tropical Elida, que avanza hacia el norte en el océano Pacífico en una trayectoria poco habitual, también está elevando la humedad relativa en las áreas de Los Ángeles y de la bahía de San Francisco, según meteorólogos del servicio.

“Lo estamos sintiendo en la humedad que todos hemos estado notando”, explicó la meteoróloga Rachel Kennedy. Westerink añadió que el aire pesado sobre la costa está ligado al calentamiento de la superficie marina: en San Clemente el agua alcanzó 24,4 °C (76 °F), en Solana 23,3 °C (74 °F) y en Newport 22,2 °C (72 °F).

Las playas orientadas al sur del sur de California podrían recibir olas de 1,2 a 2,4 metros y corrientes de resaca intensas por el mar de fondo vinculado a Elida (REUTERS/Daniel Cole)
Las playas orientadas al sur del sur de California podrían recibir olas de 1,2 a 2,4 metros y corrientes de resaca intensas por el mar de fondo vinculado a Elida (REUTERS/Daniel Cole)

Según el rastreador de olas de calor marinas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, las temperaturas actuales de la superficie del mar frente a la costa de California están entre las más altas jamás observadas para esta época del año.

El organismo señaló que solo encuentran comparación con las anomalías invernales del episodio de El Niño de 1997-1998 y con los años de la “mancha cálida” de 2014-2015.

Carol Ciliberti, meteoróloga de la oficina de Oxnard, explicó que la ola de calor está impulsada por una gran dorsal de alta presión centrada sobre Utah y Wyoming y extendida hacia el sudoeste. Ese patrón hace descender aire frío en la atmósfera, que al comprimirse se calienta y se seca.

Los meteorólogos también advirtieron sobre condiciones críticas para incendios en áreas del interior desde el martes hasta el lunes.

Entre el martes y el jueves se previeron vientos sundowner de intensidad débil a moderada sobre el sudoeste del condado de Santa Bárbara, en especial por la tarde y por la noche.

Los pronósticos anticiparon temperaturas de hasta 40,5 °C en Lancaster y registros superiores a 37,8 °C en valles interiores y a 43,3 °C en los desiertos (REUTERS/Daniel Cole)
Los pronósticos anticiparon temperaturas de hasta 40,5 °C en Lancaster y registros superiores a 37,8 °C en valles interiores y a 43,3 °C en los desiertos (REUTERS/Daniel Cole)

Esos vientos cálidos y secos descienden por las laderas meridionales de las montañas Santa Ynez y pueden propagar con rapidez cualquier foco de incendio.

El oleaje llegará aunque Elida siga lejos

Elida se formó frente al sur de México y continuará mar adentro, lejos de California. Kennedy explicó que los sistemas tropicales necesitan aguas cálidas para sostenerse y que la tormenta entrará pronto en aguas mucho más frías al acercarse al norte, por lo que “se desintegrará rápidamente” y avanzarán sus remanentes.

Aun así, ese desplazamiento basta para generar mar de fondo peligroso en el sur de California. Los pronosticadores alertaron sobre condiciones riesgosas para nadar, sobre todo en playas orientadas al sur, y advirtieron que muchas personas podrían intentar acudir a la costa para aliviarse del calor en un momento en que el océano será menos seguro.

Otro sistema, la tormenta tropical Fausto, podría aportar una nueva tanda de oleaje elevado hacia el final de la semana y durante el fin de semana.

Westerink indicó que Elida se comporta de manera atípica al desplazarse hacia el norte, mientras que Fausto sigue una ruta más habitual hacia el oeste, en línea con las aguas más cálidas.

La tormenta tropical Elida también elevó la humedad en Los Ángeles y la bahía de San Francisco, con noches pesadas y temperaturas del mar entre las más altas para esta época en California (REUTERS/Daniel Cole)
La tormenta tropical Elida también elevó la humedad en Los Ángeles y la bahía de San Francisco, con noches pesadas y temperaturas del mar entre las más altas para esta época en California (REUTERS/Daniel Cole)

La influencia de Elida ya se hacía notar el domingo en el área de la bahía de San Francisco, donde una pluma de humedad asociada a la tormenta dejaba posibilidad de lloviznas o lluvias muy ligeras, junto con descargas eléctricas aisladas, en sectores de la bahía y de la costa central.

El potencial más alto para ese fenómeno se esperaba el lunes por la mañana y de nuevo entre la noche del martes y la mañana del miércoles.

El mismo aporte de humedad podría favorecer amaneceres y atardeceres de colores intensos, señaló el meteorólogo Lamont Bain.

Un patrón similar ya se había observado a comienzos de julio, cuando la humedad monzónica procedente del sur generó nubes de nivel medio iluminadas por el sol.

El primer semestre más cálido desde 1895

El calor actual se insertó en una tendencia más amplia. De acuerdo con los Centros Nacionales de Información Ambiental, California registró entre enero y junio su período más cálido para ese lapso desde que comenzaron los registros en 1895; también marcaron récord Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado y Wyoming.

California registró entre enero y junio su primer semestre más cálido desde 1895, en un contexto de récord de temperatura en los 48 estados continentales de Estados Unidos (REUTERS/Daniel Cole)
California registró entre enero y junio su primer semestre más cálido desde 1895, en un contexto de récord de temperatura en los 48 estados continentales de Estados Unidos (REUTERS/Daniel Cole)

El científico climático Zachary Labe, de la organización Climate Central, afirmó en una presentación la semana pasada que los últimos 12 meses fueron el período más cálido jamás registrado para los 48 estados continentales de Estados Unidos. Labe atribuyó ese ritmo de temperaturas récord al cambio climático causado por la actividad humana.

Ante este episodio, Ciliberti recomendó evitar el trabajo al aire libre durante el calor extremo y, si no es posible, hacer pausas frecuentes a la sombra.

También pidió permanecer en lugares con aire acondicionado cuando se pueda, no pasear a los perros en las horas de más calor y no dejar nunca a niños ni mascotas dentro de un automóvil estacionado.

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