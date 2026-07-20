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Ryan Reynolds revela si existirá una próxima película de ‘Deadpool’

Tras el estreno de ‘Deadpool & Wolverine’, el actor habló sobre el futuro del personaje de Marvel

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Ryan Reynolds Deadpool
Ryan Reynolds anuncia que habrá otra película de Deadpool inspirada en los cómics. (20th Century Studios/MARVEL)

Ryan Reynolds confirmó que una nueva película de Deadpool se encuentra en desarrollo, aunque Marvel Studios todavía no ha realizado un anuncio oficial sobre una cuarta entrega de la franquicia protagonizada por el personaje conocido como el “Mercenario Bocazas”.

Durante su participación en Fanatics Fest, el actor habló sobre el futuro del personaje y adelantó que la próxima película podría incorporar elementos inspirados directamente en los cómics, incluyendo historias y detalles que todavía no han sido adaptados a la pantalla.

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“Hay algunos elementos muy profundos que faltan en las películas, creo que hay algunos detalles importantes que faltan incluso en algunos cómics”, explicó.

Posteriormente mencionó el trabajo de dos escritores vinculados al personaje: Fabian Nicieza y Gerry Duggan, cuyos aportes a las historietas de Deadpool podrían servir como referencia para futuras producciones.

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Ryan Reynolds Deadpool
Ryan Reynolds afirmó que una nueva película de Deadpool está en planeación. (Disney/Marvel)

“Hay cosas que me encantan que escribió Fabian [Nicieza] y que son increíbles. Gerry Duggan es un amigo y un escritor de cómics increíble. Hay cosas que vienen, eventualmente habrá otra película de Deadpool”, señaló.

Aunque la compañía no ha confirmado oficialmente el proyecto, las declaraciones de Reynolds apuntan a que una cuarta cinta del personaje forma parte de los planes futuros.

La principal incógnita ahora es cuándo podría llegar a los cines, especialmente después del éxito de la trilogía anterior y de la incorporación del personaje al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con Deadpool & Wolverine.

La franquicia ha tenido distintos periodos de producción entre sus entregas. Entre Deadpool (2016) y Deadpool 2 (2018) transcurrieron dos años, mientras que Deadpool & Wolverine llegó seis años después, en 2024.

Deadpool y Wolverine
'Deadpool & Wolverine' se estrenó en 2024, seis años después de la segunda entrega.

De mantenerse un intervalo similar, una cuarta película podría estrenarse hacia finales de la década, aunque todavía no existe una fecha definida.

Antes de una posible cuarta entrega individual, existe la posibilidad de que Wade Wilson aparezca nuevamente en otras producciones del MCU.

Una de las opciones mencionadas es Avengers: Doomsday, próxima película de Marvel que ya ha confirmado la participación de varios personajes provenientes del antiguo universo cinematográfico de X-Men desarrollado por Fox.

Entre los regresos anunciados se encuentran James Marsden como Cíclope, Patrick Stewart como Charles Xavier y Ian McKellen como Magneto.

Ian McKellen vuelve como Magneto en 'Vengadores: Doomsday'
Ian McKellen volverá como Magneto en 'Vengadores: Doomsday'

Otra posibilidad sería una aparición del personaje en Avengers: Secret Wars, proyecto que forma parte de la próxima etapa del MCU. Ambas películas están relacionadas con historias que exploran encuentros entre diferentes universos, un concepto que ya fue abordado en Deadpool & Wolverine.

Precisamente, la última película del personaje dejó algunas preguntas abiertas sobre su futuro dentro de Marvel. Una de ellas está relacionada con unas imágenes del futuro en las que aparece Thor llorando, una escena que fue mencionada durante la cinta.

Tanto Ryan Reynolds como Chris Hemsworth conocen la respuesta a ese misterio, aunque hasta ahora no se ha revelado si la explicación llegará en una próxima película de Avengers o en una nueva entrega de Deadpool.

Además, el futuro de Wolverine también permanece vinculado a la franquicia. Hugh Jackman, quien interpretó al mutante durante varias películas de Fox, ha señalado que no descarta volver a interpretar a Logan en el futuro.

Deadpool & Wolverine portada
Hugh Jackman no descarta volver a interpretar a Wolverine en alguna otra cinta.

El actor comentó que “nunca dirá nunca” a una nueva aparición como el personaje con garras de adamantium.

La cuarta película de Deadpool aún no cuenta con anuncio oficial, fecha de estreno ni detalles confirmados sobre su historia. Mientras tanto, Marvel Studios continúa preparando sus próximos proyectos, entre ellos Avengers: Doomsday, cuyo estreno en cines está previsto para el 18 de diciembre.

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