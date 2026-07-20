¿Robbie Williams consumió cocaína en televisión en vivo? Esto dijo el músico sobre su controversial presentación

Robbie Williams responde al video viral de la final del Mundial 2026 y aclara la polémica. (Instagram. Captura de video)

Robbie Williams respondió a las especulaciones surgidas en redes sociales después de que un video grabado durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se volviera viral por mostrar un objeto blanco que cayó desde su boca hacia un micrófono mientras concedía una entrevista.

El cantante británico participó el domingo 19 de julio en la ceremonia de clausura del torneo, celebrada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde interpretó el himno oficial del Mundial 2026, Desire, junto a Nicole Scherzinger y Laura Pausini.

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Tras su actuación, ofreció una entrevista al medio alemán MagentaTV, momento en el que se produjo la escena que posteriormente comenzó a circular ampliamente en distintas plataformas digitales.

En las imágenes, el artista hablaba con el entrevistador cuando un pequeño objeto blanco salió de su boca y cayó sobre el micrófono.

Tras su presentación en la ceremonia de clausura del Mundial, el cantante apareció en una entrevista donde causó revuelo. (X)

Robbie Williams intentó retirarlo, pero en lugar de desecharlo terminó colocándolo sobre su frente, un gesto que también quedó registrado en el video y contribuyó a la difusión del clip.

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La secuencia dio lugar a diversas interpretaciones entre usuarios de redes sociales, algunas de las cuales relacionaban el objeto con el consumo de cocaína.

Un día después, el lunes 20 de julio, el artista utilizó sus redes sociales para explicar lo ocurrido mediante un video grabado desde su cama.

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“Solo quería disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer. Fui profundamente poco profesional y la gente está preocupada por mí, pero está bien porque tengo varios más”, dijo con humor.

Tras esa frase mostró en su lengua dos pastillas blancas para refrescar el aliento, con las que explicó el origen del objeto que apareció durante la entrevista.

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El video fue compartido después de que el fragmento de la entrevista alcanzara una amplia difusión en internet y generara comentarios relacionados con el historial del cantante respecto al consumo de alcohol y drogas.

Robbie Williams ha hablado en distintas ocasiones sobre los problemas de adicción que enfrentó durante parte de su carrera artística. A principios de julio de este año concedió una entrevista al diario español El País, en la que explicó cómo ha cambiado su relación con esas experiencias.

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“No he bebido alcohol en 25 años. Esa parte no es difícil para mí. Lo difícil es afrontar la vida tal y como es. Pero ahora confío en mí mismo”, declaró el intérprete.

En la misma conversación señaló que ya no considera que los episodios de ansiedad representen un riesgo automático de recaída.

“No creo que porque tenga un día de ansiedad vaya a salir a consumir cocaína y recaer. Simplemente me siento con esa sensación y convivo con ella. Me conozco y confío más en mí que antes”, explicó.

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Robbie Williams afirmó que no piensa recaer en las drogas. EFE/Luis Tejido

Durante la entrevista también reflexionó sobre distintos momentos de su trayectoria profesional y sobre el impacto que tuvieron las adicciones en su vida. Williams comentó que, si pudiera volver atrás, probablemente no habría comenzado a beber alcohol ni a consumir drogas.

Sin embargo, también señaló que esas experiencias forman parte de la persona en la que se convirtió y que no está seguro de modificar ese recorrido si tuviera la posibilidad de hacerlo.

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Robbie Williams participó en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 interpretando Desire, tema oficial del torneo, acompañado por Nicole Scherzinger y Laura Pausini. El espectáculo tuvo lugar antes de la final disputada entre España y Argentina en el MetLife Stadium.

Después de su presentación, Williams compartió un mensaje en Instagram en el que expresó su satisfacción por haber formado parte del evento.

Robbie Williams compartió su emoción por ser parte de la ceremonia de clausura del Mundial.

“Recordaré este día para siempre. Es difícil resumirlo en un video de Instagram, pero aquí hay una pequeña parte de la magia que viví hoy. Y qué increíble himno para capturar ese momento”, escribió.

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El artista también felicitó a España por la obtención del título y extendió su reconocimiento al resto de las selecciones participantes por haber contribuido al desarrollo del torneo.

La aparición de Williams en la ceremonia de clausura coincidió con la promoción de Britpop, su más reciente álbum de estudio, publicado en enero de 2026. El disco alcanzó el primer lugar de las listas de popularidad en el Reino Unido y representa el lanzamiento más reciente del cantante británico.