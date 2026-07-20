Estados Unidos

La depresión tropical se formó frente a Florida y activó una alerta para las próximas horas

El Centro Nacional de Huracanes informó que el sistema se organizó en el Golfo de México y elevó la atención sobre el noroeste del estado, con preocupación por precipitaciones abundantes y anegamientos súbitos

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La depresión tropical en Florida se formó en el este del Golfo de México y elevó la atención sobre el noroeste del estado por lluvias intensas e inundaciones repentinas (NOAA via AP)
La depresión tropical en Florida se formó en el este del Golfo de México y elevó la atención sobre el noroeste del estado por lluvias intensas e inundaciones repentinas (NOAA via AP)

Una depresión tropical se formó en el este del Golfo de México, frente a la costa oeste de Florida, generando una alerta de tormenta tropical para el Panhandle y aumentando el riesgo de lluvias intensas, inundaciones repentinas y marejadas en la región.

El sistema, que presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, podría fortalecerse hasta convertirse en tormenta tropical en las próximas horas, mientras avanza lentamente hacia el norte-noroeste.

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Las autoridades advierten que el principal peligro será el exceso de precipitaciones, con acumulados que podrían superar los 200 milímetros en sectores costeros y urbanos, y recomiendan a la población mantenerse atenta a los pronósticos y alertas oficiales.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el sistema puede dejar entre 5 a 10 cm de lluvia, con algunos acumulados aislados de 20 cm que podrían permanecer hasta el jueves en sectores de la costa este y central del Golfo, desde el oeste de Florida hasta el sur de Alabama, Mississippi y Luisiana.

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La formación del sistema marcó una evolución rápida respecto de las primeras evaluaciones. Citado por Reuters, el organismo informó ayer que un área de baja presión sobre el Golfo de México y cerca de Florida tenía un 80% de probabilidad de convertirse en ciclón en las siguientes 48 horas.

El pronóstico oficial indica que la depresión tropical podría fortalecerse y convertirse en tormenta tropical en las próximas horas (REUTERS/José Luis González)
El pronóstico oficial indica que la depresión tropical podría fortalecerse y convertirse en tormenta tropical en las próximas horas (REUTERS/José Luis González)

La vigilancia rige para parte del Panhandle de Florida

El aviso más importante emitido este domingo fue una vigilancia de tormenta tropical para el tramo comprendido entre el río Ochlockonee y la frontera entre Florida y Alabama. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, esa vigilancia significa que condiciones de tormenta tropical son posibles dentro de esa área en las próximas 36 a 48 horas.

A las 11 del domingo, la depresión tropical se ubicaba en el Golfo de México, a unos 250 km (155 millas) al sur de Panama City. El sistema presentaba vientos máximos sostenidos cercanos a 45 km/h (equivalentes a 30 mph) y avanzaba hacia el norte-noroeste a unos 3 km/h.

El pronóstico oficial indica un fortalecimiento gradual. El organismo con sede en Miami señaló que la depresión podría convertirse en tormenta tropical durante la noche del domingo o el mismo lunes.

Mapa del Golfo de México y sureste de Estados Unidos que muestra el cono de trayectoria probable de una tormenta con marcas de tiempo y ubicación
El Centro Nacional de Huracanes emitió una vigilancia de tormenta tropical para parte del Panhandle de Florida entre el río Ochlockonee y la frontera con Alabama (NOAA)

La amenaza principal es el agua y no el viento

Según medios locales, no se espera que el fenómeno derive en un evento mayor por viento, pero sí en un episodio de lluvias tropicales capaz de extender bandas de precipitación intensa sobre partes de Florida y de la costa norte del Golfo. La estación advirtió que los periodos de lluvia torrencial pueden causar inundaciones repentinas localizadas, sobre todo en zonas bajas y áreas con drenaje deficiente.

El medio también indicó que son posibles ráfagas en las bandas de lluvia más fuertes, oleaje adverso y un mayor riesgo de corrientes de resaca en playas de la costa del Golfo. Aun si el sistema no supera la categoría de depresión tropical, la amenaza dominante seguirá siendo el agua.

La publicación de The Herald Sun, al resumir la actualización del organismo oficial, señaló además que las condiciones de tormenta tropical podrían comenzar hacia fines del lunes dentro del área bajo vigilancia.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre otro riesgo costero: la combinación de marejada ciclónica y marea puede inundar zonas que habitualmente permanecen secas cerca de la línea de costa.

En el tramo entre Indian Pass y Chassahowitzka, en Florida, el agua podría alcanzar entre uno y tres pies sobre el nivel del suelo, es decir entre 30 y 90 cm, si el pico de la marejada coincide con la marea alta.

Las bandas de lluvia más intensas pueden generar inundaciones repentinas localizadas en zonas bajas y áreas con drenaje deficiente (REUTERS/Marco Bello)
Las bandas de lluvia más intensas pueden generar inundaciones repentinas localizadas en zonas bajas y áreas con drenaje deficiente (REUTERS/Marco Bello)

El organismo también anticipó que podrían ser necesarios avisos adicionales durante el próximo día o los dos siguientes, a medida que el sistema continúe su desplazamiento lento hacia el norte o noroeste sobre el Golfo.

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