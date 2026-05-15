Florida inicia la preparación para huracanes con un simulacro impulsado por inteligencia artificial y drones

La simulación de huracán liderada por Florida Power & Light (FPL) marca el inicio de la temporada ciclónica del Atlántico 2026 en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Florida Power & Light Company (FPL) realizó un simulacro inédito de respuesta ante huracanes integrando inteligencia artificial, drones y análisis de imágenes en tiempo real, lo que marcó el inicio de los preparativos para la temporada ciclónica del Atlántico 2026, que comienza oficialmente el 1 de junio.

El ejercicio, llevado a cabo en el centro de mando de West Palm Beach, anticipó el posible impacto de un huracán sobre la costa este de Florida y buscó reducir los tiempos de restablecimiento del suministro eléctrico para los cerca de 12 millones de residentes y comercios a los que presta servicio en el estado, según informó la empresa.

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En esta jornada, FPL simuló el impacto de un huracán Aiden ficticio en la costa este para poner a prueba cómo la combinación de inteligencia artificial y drones podría acelerar el restablecimiento del suministro eléctrico para sus 12 millones de usuarios, en línea con el objetivo de disminuir los tiempos de interrupción tras fenómenos extremos, según detalló la compañía.

El simulacro reunió a equipos operativos, técnicos de campo y personal administrativo para recrear el paso del huracán ficticio Aiden, de categoría 2, con vientos sostenidos de hasta 110 millas por hora (177 km/h).

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Este ejercicio adquiere relevancia porque, según la Universidad Estatal de Colorado, se prevé para 2026 una temporada algo inferior al promedio, con 13 ciclones con nombre, 6 huracanes, 2 huracanes mayores y un32 % de probabilidades de impacto en Estados Unidos, según el informe dirigido por Phil Klotzbach.

El presidente ejecutivo de FPL, Armando Pimentel, destacó que la principal amenaza es hoy la formación e intensificación acelerada de algunos sistemas, situación que ha reducido el margen de reacción para hogares y empresas.

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Pimentel explicó: “En los últimos años, hemos visto tormentas que se forman y se intensifican muy rápido, dejando menos tiempo para que las familias y los negocios tomen decisiones importantes. El simulacro de tormenta de FPL nos ayuda a prepararnos”.

Tecnología aplicada a la gestión de emergencias

El endurecimiento de la red de FPL incluye el soterramiento de líneas y la modernización de subestaciones para enfrentar fenómenos meteorológicos extremos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El despliegue tecnológico fue central en el ensayo. FPL desplegó una flota de drones controlados desde el centro de mando de West Palm Beach, responsables de realizar cientos de vuelos diarios para registrar imágenes precisas de la infraestructura eléctrica.

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Estas imágenes fueron procesadas en tiempo real mediante sistemas de inteligencia artificial capaces de identificar daños en líneas, postes y subestaciones, agilizando la evaluación sin depender exclusivamente de inspecciones físicas.

Florencia Olivera, vocera de la compañía, explicó que las herramientas de IA permiten el envío instantáneo de imágenes al centro de mando, lo que agiliza la toma de decisiones tras tormentas severas.

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Olivera agregó: “También hay tecnología nueva en cuanto a inteligencia artificial que nos permite, de manera en tiempo real, recibir esas imágenes y enviarlas aquí a nuestro centro de mando para tomar decisiones críticas”.

Según el análisis de la Universidad Estatal de Colorado, la próxima temporada podría verse moderada por la posible llegada de un evento de El Niño, aunque las temperaturas oceánicas en el Atlántico se mantienen por encima del promedio, lo que favorece la intensificación de los ciclones.

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Este factor fue determinante en el diseño del simulacro realizado por FPL.

Estrategia de resiliencia y modernización de la red

La posible presencia del fenómeno El Niño y las altas temperaturas oceánicas elevan el riesgo de huracanes intensos en Florida durante 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

FPL, filial de NextEra Energy, gestiona una red que cubre la mayor parte de los condados del sur de Florida, incluidos Miami-Dade, Broward y Palm Beach, y opera una de las infraestructuras eléctricas más extensas de Estados Unidos.

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En los últimos diez años, la empresa ha destinado recursos a soterrar líneas, reforzar postes y modernizar subestaciones, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer la red frente a fenómenos meteorológicos extremos.

El simulacro se inscribe en este programa integral de endurecimiento, que combina ingeniería tradicional y soluciones digitales avanzadas, para minimizar la duración de los cortes de energía tras eventos naturales severos.

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Según datos de la agencia meteorológica estadounidense NOAA, la previsión oficial para la temporada ciclónica del Atlántico 2026 se dará a conocer próximamente. El período de huracanes del Atlántico concluye el 30 de noviembre.

Contexto: impacto potencial y desafíos futuros

La incorporación de inteligencia artificial y drones en la respuesta ante desastres representa un cambio de paradigma para la industria eléctrica de Florida.

La experiencia de FPL anticipa una situación en la que la gestión de la emergencia depende de recursos tecnológicos para identificar, priorizar y resolver daños con mayor rapidez, una evolución relevante ante el aumento de ciclones de rápida intensificación.

De acuerdo con la Universidad Estatal de Colorado, referente en meteorología tropical, aunque se espera una temporada ligeramente menos activa, las condiciones oceánicas podrían propiciar tormentas más intensas de lo habitual.

Por su parte, la agencia meteorológica estadounidense NOAA ha reiterado la importancia de la preparación temprana, subrayando que la tecnología es solo un componente dentro de una estrategia general de resiliencia.

A medida que se aproxima la temporada ciclónica del Atlántico 2026, la experiencia de FPL se presenta como un modelo de referencia para otras empresas del sector, que enfrentan el desafío de adaptar su infraestructura y sus protocolos a un contexto de riesgo creciente y de innovación tecnológica acelerada.